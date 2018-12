Кто придумал «желтые жилеты»: Франция бунтует третью неделю 

Автор:

Протесты во Франции, которые продолжаются уже более двух недель, приобретают все более шокирующий размах. Все начиналось в середине ноября с выступлений против повышения цен на топливо, теперь все чаще звучат требования радикальных мер вплоть до отставки правительства и главы государства.

Один из главных символов Франции придется отмывать

Новая волна протестов началась в стране в минувшие выходные. Их характер стал значительно агрессивнее, а последствия, в первую очередь для Парижа и других крупных городов – все плачевнее. Молодые люди, закрывающие лица масками, принялись поджигать автомобили и здания, разбивать витрины магазинов (не обходилось и без грабежей), атаковать полицейских.

Пострадала даже Триумфальная арка, которую вандалы «разукрасили» многочисленными граффити. Стражи порядка в долгу не оставались, применяя для противодействия инициаторам беспорядков всевозможные средства: от водометов и резиновых пуль до слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Нелепая смерть

К сожалению, не обходится без погибших и пострадавших. Самый вопиющий случай произошел в Марселе, где в окно к 80-летней женщине залетел снаряд с газом и попал ей прямо в лицо. 3 декабря стало известно, что пострадавшая скончалась. Помимо нее в результате беспорядков погибли еще не менее трех человек, число пострадавших превысило 130. Среди них не только сотрудники правоохранительных органов, но и 12 журналистов. В частности, снаряд такого же типа, что стал причиной гибели пенсионерки в Марселе, прилетел в съемочную группу телеканала «Россия 1», об этом сообщает Vesti.ru.

