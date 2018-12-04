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Кто придумал «желтые жилеты»: Франция бунтует третью неделю 

04 декабря 2018, 12:54  •  73 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке созвал всех министров на совещание, чтобы обсудить сложившуюся в связи с протестами и беспорядками обстановку в стране. Царьград собрал все самое главное, что нужно знать о том, почему благополучная Франция вновь разбушевалась 
Автор:
Курганов Дмитрий
Протесты во Франции, которые продолжаются уже более двух недель, приобретают все более шокирующий размах. Все начиналось в середине ноября с выступлений против повышения цен на топливо, теперь все чаще звучат требования радикальных мер вплоть до отставки правительства и главы государства.
Один из главных символов Франции придется отмывать
Новая волна протестов началась в стране в минувшие выходные. Их характер стал значительно агрессивнее, а последствия, в первую очередь для Парижа и других крупных городов – все плачевнее. Молодые люди, закрывающие лица масками, принялись поджигать автомобили и здания, разбивать витрины магазинов (не обходилось и без грабежей), атаковать полицейских.
Триумфальная арка. Фото: www.globallookpress.com
Пострадала даже Триумфальная арка, которую вандалы «разукрасили» многочисленными граффити. Стражи порядка в долгу не оставались, применяя для противодействия инициаторам беспорядков всевозможные средства: от водометов и резиновых пуль до слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Нелепая смерть
К сожалению, не обходится без погибших и пострадавших. Самый вопиющий случай произошел в Марселе, где в окно к 80-летней женщине залетел снаряд с газом и попал ей прямо в лицо. 3 декабря стало известно, что пострадавшая скончалась. Помимо нее в результате беспорядков погибли еще не менее трех человек, число пострадавших превысило 130. Среди них не только сотрудники правоохранительных органов, но и 12 журналистов. В частности, снаряд такого же типа, что стал причиной гибели пенсионерки в Марселе, прилетел в съемочную группу телеканала «Россия 1», об этом сообщает Vesti.ru.
#Breaking: Ongoing anti-Government protests and riots in Paris, France, have left over 100 people injured. At least 140 people have been arrested. #Paris #YellowVests pic.twitter.com/3SIzGhrx0l
— Treasure News (@news_treasure) 1 декабря 2018 г.

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