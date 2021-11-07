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Кто придет вместо Зеленского: украинские олигархи готовят смену власти – политолог

07 ноября 2021, 10:50  •  114 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Рейтинг президента Незалежной рекордно упал
Украинский политолог Андрей Золотарев убежден, что Владимир Зеленский досрочно покинет свой пост. По словам эксперта, трансфер власти готовят олигархи Незалежной. Золотарев озвучил свой прогноз и назвал имя того, кто заменит действующего украинского президента.
Политолог считает, что в роли "Зеленского без вредных привычек" народу могут представить бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. Досрочные выборы президента выглядят вполне реальными на фоне рекордно упавшего рейтинга Зеленского. Впрочем, как уверяет политолог, соцопрос, который показал низкое доверие украинцев к гаранту, был организован именно под такой негативный результат.
Золотарев добавил, что в первую очередь экс-спикеру Рады необходимо сформировать депутатскую группу. И здесь ему, скорее всего, помогут олигархи.
"…там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта",
- заявил эксперт в разговоре с изданием "Украина.ру".
Разумков, по мнению политолога, будет воплощать в жизнь предвыборные обещания действующего украинского президента.
Отметим, что это не первый прогноз относительно кандидатуры на пост главы Незалежной. О том, что Разумков может возглавить страну, ранее говорил политик Владимир Олейник. Он так же указал, что украинские олигархи могут оказать ему поддержку. Кроме того, и сам Разумков, покинув пост председателя парламента, заявил, что теперь не осталось факторов, которые помешали бы ему претендовать на кресло президента.

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