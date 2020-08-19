Кто предал Лукашенко и почему он не уйдёт с поста президента. Мнение Малофеева

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях высказался о ситуации в Белоруссии, призвав не переживать за президента страны Александра Лукашенко по одной причине:

"Он, конечно, никуда не уйдет. Лукашенко - не Янукович. Он не робкого десятка и не пустит всё на самотёк. Переживать нужно за Белоруссию, - подчеркнул Малофеев. - Нет сомнений, кто истинный устроитель многодневного протеста. И работает по тем же лекалам, что и в десятке других стран до Белоруссии. Но ни одна иностранная спецслужба, даже такая искушённая в переворотах, как ЦРУ, не смогла бы организовать столь подготовленное мероприятие без поддержки внутри страны. По количеству людей на улицах, по изготовленным промышленным способом флагам и лозунгам, по уровню координации мы понимаем, что такая поддержка есть".

Другой вопрос, как Александр Лукашенко допустил наличие такой поддержки? Это вопрос и политический, и управленческий, подчеркнул Малофеев.

"Это не только накопившиеся претензии к власти, но и банальная недооценка угрозы. При всей мощности режима Белоруссия получила именно то, чего нужно было опасаться больше всего, - считает Малофеев. - Протест в Белоруссии не сдирижирован полностью. Да, под ним есть реальное людское недовольство. Но у него есть конкретные организаторы и координаторы. И они, полагаю, уже известны. Всё, что нужно сейчас, - взять себя в руки и заставить работать тот охранный ресурс, который есть у Белоруссии. Самое главное - не допустить кровавых провокаций, не запустить маховик насилия, остановить который уже будет невозможно".