Кто правит Италией?

До начала суда над Берлускони судьям была дана «расстрельная команда»

Вынесенный в 2013 году бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони приговор, который разрушил его политическую карьеру, был несправедлив и явился результатом заговора судей, заявили адвокаты Берлускони, представившие в Суд Европейского союза новые доказательства. Это аудиозаписи разговоров с участием одного из судей Франко Амедео; из них следует, что решение вынести Берлускони обвинительный приговор (его обвиняли в уклонении от уплаты налогов) было принято до судебного разбирательства.

Газета «Ла Верита» о Берлускони: историю Италии надо переписать

Итальянские газеты пишут, что вся судебная система государства поставлена под сомнение. Депутаты потребовали создания парламентской комиссии для расследования скандала. Судья Амедео Франко признал: «Приговор был управляем, была дана «расстрельная команда».

Скандал вспыхнул после того, как на телеканале Rete4 была выложена аудиозапись телефонного разговора, в котором судья Франко Амедео, принимавший участие в процессе 2013 года над Берлускони, говорит: «Берлускони должен был быть осужден априори, потому что он – мерзавец!.. С ним обошлись несправедливо, и он стал жертвой несправедливости… Вся эта история управлялась кем-то наверху… Они совершили свинство… Я хочу облегчить свою совесть… Я вам говорю, что этот приговор вызывает отвращение».

В Италии Сильвио Берлускони называют «кавальере»

В Италии, заявил сам Берлускони, имеется «группа власти», которая определяет приговоры. Ошибку, продолжал он в интервью телеканалу Tg2 Post, совершила «вся представительная система демократии в Италии». Европа «должна знать, что в Италии совершаются макроскопические нарушения права».

83-летний Сильвио Берлускони – один из самых харизматичных итальянских политиков и одновременно богатейший человек страны. Он несколько раз занимал министерские посты, был премьер-министром, а сейчас возглавляет оппозиционную партию «Вперед, Италия!». Его политическая карьера – показатель того, что такое итальянская демократия.

На счету Берлускони более 2,5 тыс. (!) судебных слушаний и около 80 дел. Только на адвокатов он потратил более 200 млн евро. Политик обвинялся в финансовых аферах, коррупции, уходе от налогов, участии в сексуальных скандалах, связях с мафией и многом другом. Практически все обвинения против него снимались либо за давностью лет, либо по решению апелляционных судов. Так, свою первую судимость Берлускони получил в 1990 году, когда был признан виновным в даче якобы ложных показаний по делу, связанному с нелегальной масонской П-2, которая планировала в стране переворот. И в том же году Берлускони был амнистирован. В декабре 1997 года он был приговорён к одному году и четырём месяцам тюрьмы условно и денежному штрафу за финансовые махинации, якобы совершённые при приобретении в 1989 году киностудии Medusa, но феврале 2000 года оправдан апелляционным судом. Рушились и другие сфабрикованные против него дела.

Первым делом, по которому Берлускони не смог избежать наказания, явилось в 2012 году дело его компании Mediaset. Он был признан виновным в создании "теневых фондов" и в уходе от налогов, за что получил четыре года тюрьмы, сокращённые по амнистии до одного года. На протяжении пяти лет ему был запрещено занимать государственные посты. В тюрьму его не посадили, он отработал срок в доме престарелых на окраине Милана. Бывший премьер-министр помогал страдающим болезнью Альцгеймера один раз в неделю в течение четырёх часов. Ему было также запрещено выезжать за границу, и он не имел права покидать ночью «место прописки» – виллу в Аркоре под Миланом.

«Расстрельным» оказался в Италии пост премьера не только для Берлускони. Другой многолетний премьер Джулио Андреотти в 2002 году был приговорён по обвинению в связях с мафией к 24 годам тюрьмы, но вскоре был освобождён в связи с преклонным возрастом.

Так в Италии иллюстрировали операцию «чистые руки»

О могуществе людей в судебных тогах говорит проведенная в 1990-х годах в Италии операция «Чистые руки». Её результатом стали дискредитация итальянской Первой республики, масштабные изменения в законодательстве и устройстве правоохранительных органов, а также переход от пропорциональной избирательной системы к мажоритарной и кризис традиционных политических партий, которые в итоге перестали существовать. Всего в ходе операции «Чистые руки» было осуждено более пяти тысяч человек, обвинённых в коррупции и других преступлениях. Некоторые из обвиняемых покончили жизнь самоубийством.

Отбыв наказание, Берлускони, известный своим бурным темпераментом, не стал вести жизнь обеспеченного пенсионера. Созданная им партия «Вперёд, Италия!» вместе с «Лигой» Маттео Сальвини ведёт борьбу за власть. Коалиция этих двух партий лидирует сейчас в опросах общественного мнения.

И вот теперь выяснилось, что приговор, вынесенный Берлускони, был заведомо неправосудным. В интервью газете La Repubblica бывший премьер-министр заявил, что Италия переживает сейчас тяжёлый кризис и его партия готова войти в состав обновлённого правительства.

Берлускони называет себя другом Путина

Многие спрашивают, а почему, собственно, Берлускони, богатейший итальянец, стал жертвой ожесточённого преследования? Среди причин называют и исключительную самостоятельность этого политика, и его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Кстати, за то же самое итальянская Фемида преследует Маттео Сальвини, которого тоже называют «другом Путина». Расправу над ним хотят учинить под предлогом того, что, будучи министром внутренних дел, он отдал приказ не допускать в итальянские порты суда с нелегальными мигрантами.

Маттео Сальвини в Москве

Громкий скандал из-за вынесения Сильвио Берлускони по указанию «сверху» заведомо неправосудного приговора ещё раз подтвердил, что Италией правит закулиса.