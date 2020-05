Кто позволит резать калининградский пирог?

Литва затеяла игру, чреватую потерями её территории

Литва сразу приготовила нож и вилку для разделки калининградского пирога, едва советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал западную область РФ «кинжалом в сердце Европы».

В Вильнюсе давно трубят о «чрезвычайной милитаризации» Калининградской области – на другом берегу Немана на боевое дежурство заступили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Дважды Краснознамённый Балтийский флот (ДКБФ) пополнился новыми боевыми кораблями и самолётами, в Гусеве русские развернули отдельный танковый полк. А когда литовская разведка заговорила о готовности МО РФ сформировать в Калининградской области мотострелковую дивизию, у литовских диванных стратегов пропал сон.

Сценарий российского вооружённого вторжения полковники из окружения командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса нарисовали страшный: морская пехота ДКБФ при поддержке боевых кораблей флота высадит десант на литовское побережье, с юго-запада ударят мотострелки и 60 танков Т-72Б, с воздуха – бомбардировщики со штурмовиками, расчёты российских «Искандеров» и авиация ПВО не позволят самолётам НАТО приблизиться к театру военных действий, а береговые ракетные комплексы «Бастион», оснащённые противокорабельными ракетами «Яхонт» / «Оникс», не подпустят корабли стран альянса. Россиян поддержат союзники-белорусы, которые ударами из Гродненской области перережут Сувалкский коридор, полоску суши шириною в 94 километра, соединяющую Литву с Польшей и через неё с «большой Европой».

«Литва, к сожалению, может противопоставить вторжению ударного кулака только забор на литовско-российской границе», – пишет журналист Валдас Сальджюнас. А вот если отобрать у России Калининградскую область, военная архитектура изменится; НАТО получит в своё распоряжение всё побережье Балтики от Норвегии до Дании по часовой стрелке, за исключением крохотного участка в Финском заливе, ничего не решающего.

Надежды этих стратегов подогрел Дональд Трамп, объявивший 21 мая о выходе США из соглашения по открытому небу. Документ верой и правдой служил с марта 1992 года, но сегодня в администрации США решили, что договор их интересам больше не отвечает – он даёт Москве слишком большие возможности для сбора разведданных.

24 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild поведал наследникам бывших владельцев Кёнигсберга и Восточной Пруссии, что Калининград является «кинжалом в сердце Европы», поскольку «Россия не позволяла американским самолётам совершать облёты Калининградской области в рамках соглашения по открытому небу».

План вторжения НАТО в РФ, источник cont.ws

Ликвидация систем обороны российского эксклава на Балтике давно входит в планы НАТО. В 2018 году военный аналитик Джейми Сейдел называл Калининградскую область «ножом в горле НАТО в Балтийском море». В октябре 2019 польский портал kresy.pl рассказал о плане How to Defend the Baltic States, подготовленном Джеймстаунским фондом: в случае «военной агрессии» России против стран Прибалтики, США и Польша должны захватить территорию самой западной российской области. Затем, в рамках «послевоенного урегулирования», Калининград и область должны быть переданы Польше, которая «пожертвует жизнями своих солдат» для нейтрализации угрозы, исходящей от российского анклава.

В Варшаве этому принялись аплодировать, а в Вильнюсе надулись. Литовские национал-патриоты в 2015 году первыми обвинили Россию в «аннексии» Калининградской области. «Караляучюс» – так литовские нацпаты называют Калининград – давно не даёт им спокойно спать. Такой политический прохиндей, как Лауринас Касчюнас, придумал: «Для России срок аренды Караляучюса истёк. В 1945 году Кёнигсберг был передан Советскому Союзу лишь на пятьдесят лет. При наличии соответствующей политической воли страны Запада могли бы добиться пересмотра этого пункта договора».

Витаутас Ландсбергис пошёл дальше: «Калининград, по правде говоря, не является суверенной территорией России. И никогда ею не был. Это настоящая колония, которую завоевали Советы». Чесловас Станкявичюс, ещё один националист, утверждает: «Это не означает, что Литва отказалась от своих интересов в калининградском российском анклаве и что Вильнюс признал легитимность прав Москвы на Калининградскую область». Этот Станкявичюс был главой литовской делегации, подписавшей 29 июля 1991 года с горбачёвской Москвой соглашение, в котором декларировалась незыблемость новой государственной границы.

«На деле никакой аренды, тем более её сроков в природе не существует, – говорит вильнюсский издатель исторической литературы Сергей Резник. – В параграфе № 5 «Протокола Берлинской конференции трёх великих держав от 1 августа 1945 года» однозначно сказано: «Президент США и премьер-министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение [о передаче СCCР Кёнигсберга и прилегающего к нему района] на конференции при предстоящем мирном урегулировании». Последующая мирная конференция не состоялась. Саммит в Потсдаме стал для «большой тройки» последним, затем началась холодная война. А в 1990 году ФРГ после объединения с ГДР подписала с Советским Союзом «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». Там, среди прочего, указывается: «Объединённая Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем».

Сергей Резник, издатель, фото: baltnews.lt

По словам Резника, «Литва затеяла игру, которая чревата утратой территориальной целостности». Во второй половине XIX века в Виленской и Ковенской губерниях возникла этнокультурная концепция «Малой Литвы», исторически располагавшейся на территории нынешней Калининградской области. С того времени литовские националисты претендуют на часть этой земли, называя её «колыбелью литовской культуры». Поднимая этот вопрос, они автоматически ставят под сомнение статус Клайпедского края, бывшего Мемельланда, который входил в состав Восточной Пруссии и почти 700 лет принадлежал Германии. В январе 1923 года под предлогом ущемлений прав литовскоговорящего меньшинства литовцы подняли мятеж, известный как Мемельское восстание, и Литва установила свой контроль над краем. Третий рейх 20 марта 1939 года потребовал у Литвы отдать Мемель как «исконно немецкие земли». Вернулись Клайпеда и Клайпедский край в состав Литовской ССР в 1945 году по воле Сталина.

«Если факт, что Калининградская область по итогам войны отошла к России, вызывает у Вильнюса сомнения, то у международного сообщества появляются основания предъявлять сомнения к нынешним границам Литвы на западе и юго-западе. Такие основания появляются у Германии и у Польши», – говорит Сергей Резник.

И он прав. Когда США говорят о передаче Калининграда и области кому бы то ни было, они ничем не рискуют. Когда такие речи звучат в Варшаве или Вильнюсе, это грозит потерями не только им самим, но и общеевропейским взрывом. Только кто позволит резать калининградский пирог?