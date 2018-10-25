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Кто посылает бомбы видным демократам в США

25 октября 2018, 17:24  •  38 • В мире
Обрушившийся на видных деятелей Демпартии в преддверии промежуточных выборов в США «дождь» из взрывных устройств спишут на какого-нибудь сумасшедшего «трамписта», хотя это типичная провокация, организованная демократами, целью которой является Дональд Трамп
Автор:
Латышев Сергей
Одиозный международный спекулянт и глобальный спонсор разрушительных сил, миллиардер Джордж Сорос. Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США, «кровавая» Хиллари Клинтон со своим непутевым супругом, бывшим президентом Биллом. Экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джозеф Байден. Мастер провокаций, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Экс-министр юстиции, генеральный прокурор Эрик Холдер.
Конгрессвумен Дебби Вассерман-Шульц и её неподражаемая коллега Максин Уотерс – та самая, которая заявила пранкерам Лексусу и Вовану о готовности противодействовать «русским хакерам», вмешавшимся в выборы в Лимпопо, свергнувшим там прозападного президента Бармалея и заменившим его на «марионетку Кремля» Айболита.
Что объединяет этих деятелей США? Во-первых, то, что все они являются видными членами Демократической партии. Во-вторых, что они получили «подозрительные посылки» с примитивными взрывными устройствами, с легкостью обезвреженными полицией, так что их жизни ничего не угрожало. В-третьих, что эти «происшествия» случились с ними со всеми в течение нескольких дней в преддверии промежуточных выборов в США, которые, впрочем, уже начались – на данный момент по почте проголосовали около восьми миллионов американцев.
Все бомбы, которые подбросили видным демократам в США, имеют единственную цель - Дональда Трампа. Фото: www.globallookpress.com
Полиция заявляет, что все взрывные устройства – кустарного производства, сделаны сходным образом, и что она скоро поймает злоумышленника или злоумышленников. Спецслужбы убеждены, что иностранные террористы к этому непричастны. Они уже начали готовить американцев, что это дело рук американских «правых», противников демократов и, соответственно, сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом же кричат на каждом углу и сами «пострадавшие».
Как это происходит?

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