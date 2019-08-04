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Кто пострадает от нового пакета санкций США: Названы основные цели американского санкционного удара

04 августа 2019, 13:24  •  115 • Политика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций против России. Чем грозит и кого затронет второй пакет американских ограничительных мер.
Минфин США пояснил, что новые санкции против России затронут министерства и агентства России, а также "суверенный фонд", включая Центробанк России и Фонд национального благосостояния. Кроме того, ожидается запрет на импорт в Россию ряда товаров.

Что произошло

Речь идет о втором пакете антироссийских санкций, который должен вступить в силу уже 19 августа. Первый пакет был введен годом ранее 27 августа. В качестве повода для введения новых санкций стало так называемое дело Скрипалей. Вашингтон обвинил Москву в непредоставлении гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

По кому ударят новые санкции

Как следует из сообщения Минфина США, новые санкции не затронут российские госкомпании. Экономические ограничения в первую очередь направлены против органов правительства России, Центробанка, а также Фонда национального благосостояния.
Также под ударом окажется российский госдолг. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях, но позволят это делать во вторичном сегменте. Кроме того, банкиры США больше не смогут кредитовать правительство России.
Ещё один неприятный момент - запрет на экспорт ряда материалов, товаров и техники. Это может не лучшим образом сказаться на экономике страны. Всё зависит от того, удастся ли России подыскать подходящую замену этим товарам, и как быстро удастся это сделать.

Реакция России

В Министерстве иностранных дел России отметили, что не удивлены введением новых антироссийских санкций, так как администрация президента США Дональда Трампа занимается принятием подобных мер на регулярной основе, начиная с 2018 года. Вместе с тем МИД выразил сожаление по поводу того, что антироссийские санкции стали внутренним фактором американской политики.
"Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто использует отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", - сказал заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью RT.
В Совете Федерации России отметили, что страна непременно ответит на новые санкции, однако данная тема уже потеряла свою остроту, так как государство выработало "противоядие" от подобных мер. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия стала самодостаточной, научилась жить в условиях санкций, и значительной угрозы для нашей экономики эти санкции не несут. Вместе с тем он посетовал, что в этот раз для санкций был использован "высосанный из пальца" повод.
"Мы все знаем, что так называемое дело Скрипалей было провокацией британских спецслужб, но американские сенаторы повелись на это, лишь бы был любой повод разобраться с конкурентоспособной Россией", - сказал сенатор в интервью РИА Новости.

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