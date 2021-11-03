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Кто поспособствовал назначению непрофессионалов в Минобороны и министерство стратегических отраслей промышленности?

03 ноября 2021, 17:30  •  102 • Украина
Две, по меньшей мере, странные рокировки в украинском правительстве: министра обороны генерала Андрея Тарана меняют на министра по делам оккупированных территорий, штафирку Алексея Резникова, а куратора всей украинской оборонки Олега Урусского – на ничего не смыслящего в оборонке правоведа Павла Рябикина. Возникает вопрос: а спроста ли? И кто поспособствовал продвижению столь компетентных кадров? Сразу же и ответим: и Резникова, и Рябикина Владимиру Зеленскому порекомендовал Леонид Кучма.
Сюжет: Украинский кризис
Вообще-то Минобороны должна была возглавить Ирина Верещук – представление на её назначение было оформлено ещё год назад, прошлой осенью. А теперь Верещук прочат в сменщицы Резникова, заведовать оккупированными территориями. Шептались, что на недавней встрече с гостившим в Киеве министром обороны США, ему представили обоих соискателей, и американец остановился на Верещук, как на более подходящем, по его мнению, кандидате. Тем не менее, к голосу из Вашингтона в Киеве не прислушались. И львовского правоведа Резникова определили в министры обороны. В кресле министра по делам оккупированных территорий Резников отличился тем, что делал громкие заявления, окончательно обрубая связи Украины с Донбассом. Примечательно и то, что Таран отказался явиться в Верховную Раду, чтобы отчитаться перед депутатами о проделанной работе.
Что до ухода Урусского и назначения на оборонку Рябикина. В своё время Урусского «сосватал» Зеленскому записной русофоб, выкормыш Кучмы Владимир Горбулин. Неведомо, обладал ли Урусский профессиональными качествами, но то, что он ненавидел Россию почище Горбулина – это признанный факт. Проработав министром чуть более года, Урусский бодро рапортовал о новейших стратегических разработках, но показывал военным лишь слегка модернизированные варианты советской техники. Кроме того, он не сработался с главой офиса президента Андреем Ермаком. Но как получилось, что меняют Урусского на юриста с невнятной биографией, в которой не было даже намёка на профильную подготовку? Рябикин руководил таможней, киевским аэропортом Борисполь, был послом в Дании – и всегда недолго, год-два. Скакал с места на место, явно кем-то подталкиваемый. Теперь вот ему доверили заниматься оборонкой.
Как выясняется, обоих кандидатов продвинул наверх Леонид Кучма, поручившись за своих протеже Зеленскому. Ермак назначенцев Кучмы поддержал – то ли по причине острого кадрового голода, то ли в надежде, что опытный Кучма плохого не посоветует. Несостоявшийся советник министра обороны Юрий Бутусов в связи с этими назначениями иронически отметил, что, мол, хуже уже всё равно не будет, и едва ли сменщики Тарана и Урусского окажутся менее компетентны, чем их предшественники. Но Таран, как-никак, был кадровым генералом. А Урусский достаточно поработал и в оборонке, и даже в космической отрасли. Чего не сказать ни о Рябикине, ни о Резникове.

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