Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение

Чёрный список недружественных России стран ждёт пополнение. Политолог Марат Баширов рассказал Царьграду, кто может лишиться возможности нанимать граждан нашей страны в свои диппредставительства после США и Чехии.

По его словам, первыми на включение в чёрный список являются страны Прибалтики, которые уже давно ведут откровенно русофобскую политику. Это и постоянные разговоры о "русской угрозе", и закрытие русских школ, и многое другое. Следующие на очереди Великобритания и Польша - ещё два европейских государства, которые открыто позиционируют себя противниками Москвы.

Из стран дальнего зарубежья в список могут попасть Австралия и Канада, дословно повторяющие риторику и действия США.

Но, видимо, наш МИД решил действовать степ-бай-степ. Соответственно, пока мы с вами видим решения только в отношении этих двух государств (Чехия и США),

- отметил Баширов.

Политолог подчеркнул, что у России нет намерения кого-то наказать. Введением списка недружественных стран Москва преследует две цели - показать, что на любой враждебный выпад будет жёсткая реакция, и минимизировать ущерб от действий иностранных государств.

Мы же с вами видели, что дипломаты многих иностранных государств занимались тем, что ходили на суды к господину Навальному и на акции протеста. Какая это посольская деятельность? Это уже прямое вмешательство во внутренние дела России,

- привёл пример собеседник Царьграда.

Напомним, для диппредставительств государств, входящих в список недружественных стран, будет ограничена возможность (вплоть до полного запрета) нанимать на работу в посольства и консульства граждан России. Пока что в списке фигурируют Чехия и США. Первой стране разрешено брать на работу не более 19 русских работников, второй - ни одного. Впрочем, решение относительно США отложено до августа. Не исключено, что оно будет отменено после встречи президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Джо Байдена.