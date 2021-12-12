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Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс

12 декабря 2021, 14:25  •  251 • Политика
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ЧП с вынужденной сменой курса самолёта над Чёрным морем. Так что за неопознанный воздушный объект пошёл на таран?
Пассажирский самолёт, следовавший курсом из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был сменить маршрут над Чёрным морем из-за неопознанного воздушного объекта. О точке смены курса сообщил источники в авиационной службе.
Проверку по факту проводит Следственный комитет России (СКР). Требование о проведении проверки выдвинул глава СКР Александр Бастрыкин. Как уточнили в пресс-службе комитета, по итогам проверки предстоит доложить об обстоятельствах происшествия:
Самолёт одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна, - говорится в сообщении пресс-службы комитета. - На борту лайнера находилось более 160 человек.
Проведением проверки займётся исполняющий обязанности Западного межрегионального СУ на транспорте СКР Павел Выменец. Кому принадлежит неопознанный воздушный объект неясно. Однако следует напомнить, что ранее подобным инцидент над Чёрным морем произошёл из-за американского военного самолёта. В этой связи Министерство иностранных дел России направило ноту протеста США, вызвав представителя американского посольства, о чём заявила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В ноте была "вся информация о том, что натворили американские самолёты за последние несколько недель, угрожая безопасности гражданских самолётов", пояснила Захарова. До этого Мария Захарова перечислила опасные манёвры самолётов НАТО над Чёрным морем по периметру границ России. Они действовали без связи, планов и разрешений.
Например, утром 3 декабря американский самолёт-разведчик CL-600 с высоты 11 километров спустился до 9,2 километра. Он попал в зону, где осуществляют движение гражданские воздушные суда. Экипаж военно-воздушных сил США не реагировал на вопросы диспетчеров. Пилоты рейса "Аэрофлота" под руководством сотрудников русских авиаслужб были вынуждены изменить эшелон, чтобы предотвратить столкновение. Подробнее в материале Царьграда.

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