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Кто поможет русским дипломатам общаться с европейцами? Делягин предложил неожиданный вариант
12 января 2022, 11:20 • 325 • Политика
Русским дипломатам стоит пройти психиатрическую подготовку, чтобы общаться с европейскими политиками, считает экономист, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Он предложил "укомплектовать штат МИД зоопсихологами и психиатрами", которые проводили бы для дипломатов курсы по психиатрии.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о скрытой проблеме "переговоров века" с США. Он заметил, что в обеспечении гарантий безопасности на континенте заинтересованы и европейцы, но они почему-то молчат.
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