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Кто поможет русским дипломатам общаться с европейцами? Делягин предложил неожиданный вариант

12 января 2022, 11:20  •  325 • Политика
Русским дипломатам стоит пройти психиатрическую подготовку, чтобы общаться с европейскими политиками, считает экономист, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Делягин посочувствовал русским дипломатам, которым приходится вести переговоры с европейцами.
Нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами,
- сказал Михаил Делягин в интервью изданию "Украина.ру".

Он предложил "укомплектовать штат МИД зоопсихологами и психиатрами", которые проводили бы для дипломатов курсы по психиатрии.
Посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования,
- добавил экономист.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о скрытой проблеме "переговоров века" с США. Он заметил, что в обеспечении гарантий безопасности на континенте заинтересованы и европейцы, но они почему-то молчат.

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