Кто поможет русским дипломатам общаться с европейцами? Делягин предложил неожиданный вариант

Русским дипломатам стоит пройти психиатрическую подготовку, чтобы общаться с европейскими политиками, считает экономист, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Делягин посочувствовал русским дипломатам, которым приходится вести переговоры с европейцами.

Нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами,

- сказал Михаил Делягин в интервью изданию "Украина.ру".



Он предложил "укомплектовать штат МИД зоопсихологами и психиатрами", которые проводили бы для дипломатов курсы по психиатрии.

Посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования,

- добавил экономист.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о скрытой проблеме "переговоров века" с США. Он заметил, что в обеспечении гарантий безопасности на континенте заинтересованы и европейцы, но они почему-то молчат.