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Кто поможет достроить "Северный поток – 2": Новак высказался о завершении проекта
04 января 2021, 11:30 • 203 • Политика
Российский вице-премьер уверен в успехе предприятия
Александр Новак заявил, что достроить "Северный поток – 2" Россия сможет при поддержке европейских стран. В Евросоюзе уверены в выгоде проекта, отметил вице-премьер. При этом он добавил, что американские санкции против газопровода – это протекционизм. Не раз говорилось о том, что, усиливая давление на Россию и ее партнеров по части строительства "Северного потока – 2", США пытаются протолкнуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок и вытеснить нашу страну. Об этом Новак заявил в интервью РБК.
Как стало известно ранее, норвежская компания DNV GL подтвердила, что не будет оказывать услуги по сертификации газопровода. Это связано с новым законодательством США. С нового 2021 года рестрикции грозят всем компаниям, которые будут участвовать не только в строительстве, но и в сертификации и тестировании "Северного потока – 2".
О санкциях США ранее высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их рейдерской атакой.
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