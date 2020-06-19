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Кто помог убийце выследить Хангошвили? Немецкий журналист вышел на "русский след"
19 июня 2020, 23:00 • 99 • Политика
Прокуратура ФРГ пытается выяснить, кто помог предполагаемому убийце выследить Зелимхана Хангошвили. Немецкий журналист вышел на "русский след". Он обвинил в соучастии сотрудников посольства РФ. Никаких чётких доказательств в подтверждение своей мысли он, однако, не привёл.
Немецкий журналист обвинил посольство России в участии в организации убийства участника второй чеченской кампании Зелимхана Хангошвили, которое имело место в Берлине в прошлом году.
Соответствующее заявление содержится в его статье в издании Focus. Автор публикации уверяет, будто бы сотрудники дипмиссии могли оказывать содействие убийце Хангошвили.
Прокуратура ФРГ подозревает, что преступнику могли помочь в выслеживании цели, поскольку сам предполагаемый виновный прибыл в столицу Германии всего за день до случившегося и очень плохо знал город.
Журналист предположил, что к этому якобы может быть причастно российское посольство. Никаких чётких доказательств в подтверждение своей мысли он, однако, не привёл.
Также автор статьи добавил, будто бы в ФРГ в настоящее время больше шпионов из РФ, нежели было в период холодной войны. Он утверждает, якобы их число почти достигает 200 человек.
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