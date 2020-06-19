Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Главная / Политика

Кто помог убийце выследить Хангошвили? Немецкий журналист вышел на "русский след"

19 июня 2020, 23:00  •  99 • Политика
Прокуратура ФРГ пытается выяснить, кто помог предполагаемому убийце выследить Зелимхана Хангошвили. Немецкий журналист вышел на "русский след". Он обвинил в соучастии сотрудников посольства РФ. Никаких чётких доказательств в подтверждение своей мысли он, однако, не привёл.
Немецкий журналист обвинил посольство России в участии в организации убийства участника второй чеченской кампании Зелимхана Хангошвили, которое имело место в Берлине в прошлом году.
Соответствующее заявление содержится в его статье в издании Focus. Автор публикации уверяет, будто бы сотрудники дипмиссии могли оказывать содействие убийце Хангошвили.
Прокуратура ФРГ подозревает, что преступнику могли помочь в выслеживании цели, поскольку сам предполагаемый виновный прибыл в столицу Германии всего за день до случившегося и очень плохо знал город.
Журналист предположил, что к этому якобы может быть причастно российское посольство. Никаких чётких доказательств в подтверждение своей мысли он, однако, не привёл.
Также автор статьи добавил, будто бы в ФРГ в настоящее время больше шпионов из РФ, нежели было в период холодной войны. Он утверждает, якобы их число почти достигает 200 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
19 июня 2020, 17:00
"Страшные слова, которым я не хочу верить": Азаров сделал заявление об Украине
19 июня 2020, 13:00
Названа причина смерти экс-главы Чувашии. Это не коронавирус
19 июня 2020, 09:00
Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
14 июня 2020, 22:00
США растерялись: весь мир увидел их двойные стандарты (Обзор ИноСми)
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.