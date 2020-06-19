Кто помог убийце выследить Хангошвили? Немецкий журналист вышел на "русский след"

Немецкий журналист обвинил посольство России в участии в организации убийства участника второй чеченской кампании Зелимхана Хангошвили, которое имело место в Берлине в прошлом году.

Соответствующее заявление содержится в его статье в издании Focus. Автор публикации уверяет, будто бы сотрудники дипмиссии могли оказывать содействие убийце Хангошвили.

Прокуратура ФРГ подозревает, что преступнику могли помочь в выслеживании цели, поскольку сам предполагаемый виновный прибыл в столицу Германии всего за день до случившегося и очень плохо знал город.

Журналист предположил, что к этому якобы может быть причастно российское посольство. Никаких чётких доказательств в подтверждение своей мысли он, однако, не привёл.

Также автор статьи добавил, будто бы в ФРГ в настоящее время больше шпионов из РФ, нежели было в период холодной войны. Он утверждает, якобы их число почти достигает 200 человек.