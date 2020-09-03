Кто помог Лукашенко добыть слив по Навальному: "Вован и Лексус - ваших рук дело?"

Twitter-канал Northern Taigaman прокомментировал неожиданное заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Ранее президент республики в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным пролил свет на случившееся с оппозиционным блогером.

Он сообщил, что в распоряжении Минска оказалась запись секретной беседы, которая велась между представителями ФРГ и Польши. Разговор перехватили сотрудники белорусской радиоэлектронной разведки.

Из слов собеседников можно отчётливо понять, что Навальный в действительности не является жертвой отравления, а вся история вокруг него срежиссирована для того, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", передал Лукашенко.

Twitter-ресурс с иронией поинтересовался, не причастны ли к этому сливу известные российские пранкеры.

Вован и Лексус - ваших рук дело? - написал Northern Taigaman.

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