Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Главная / Политика

Кто помог Лукашенко добыть слив по Навальному: "Вован и Лексус - ваших рук дело?"

03 сентября 2020, 18:00  •  204 • Политика
Один из Twitter-каналов озвучил неожиданную версию того, кто мог помочь Александру Лукашенко добыть слив по Алексею Навальному: "Вован и Лексус - ваших рук дело?". Один из пранкеров вскоре ответил в комментариях.
Twitter-канал Northern Taigaman прокомментировал неожиданное заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Ранее президент республики в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным пролил свет на случившееся с оппозиционным блогером.
Он сообщил, что в распоряжении Минска оказалась запись секретной беседы, которая велась между представителями ФРГ и Польши. Разговор перехватили сотрудники белорусской радиоэлектронной разведки.
Из слов собеседников можно отчётливо понять, что Навальный в действительности не является жертвой отравления, а вся история вокруг него срежиссирована для того, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", передал Лукашенко.
Twitter-ресурс с иронией поинтересовался, не причастны ли к этому сливу известные российские пранкеры.
Вован и Лексус - ваших рук дело? - написал Northern Taigaman.
Первый ответ в комментариях:
Нет. Там, скорее, другие голоса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 12:30
Такого даже Россия не делала: Помпео раскрыл угрозу для США пострашнее русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.