|
Кто помог Лукашенко добыть слив по Навальному: "Вован и Лексус - ваших рук дело?"
03 сентября 2020, 18:00 • 204 • Политика
Один из Twitter-каналов озвучил неожиданную версию того, кто мог помочь Александру Лукашенко добыть слив по Алексею Навальному: "Вован и Лексус - ваших рук дело?". Один из пранкеров вскоре ответил в комментариях.
Twitter-канал Northern Taigaman прокомментировал неожиданное заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
Ранее президент республики в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным пролил свет на случившееся с оппозиционным блогером.
Он сообщил, что в распоряжении Минска оказалась запись секретной беседы, которая велась между представителями ФРГ и Польши. Разговор перехватили сотрудники белорусской радиоэлектронной разведки.
Из слов собеседников можно отчётливо понять, что Навальный в действительности не является жертвой отравления, а вся история вокруг него срежиссирована для того, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", передал Лукашенко.
Twitter-ресурс с иронией поинтересовался, не причастны ли к этому сливу известные российские пранкеры.
Первый ответ в комментариях:
204
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2020, 12:15
|
30 августа 2020, 05:50
|
28 августа 2020, 04:20
|
27 августа 2020, 19:10
|
27 августа 2020, 22:50
|
30 августа 2020, 15:55
|
29 августа 2020, 05:05