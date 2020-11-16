Кто помог Илону Маску? NASA поблагодарило партнёра, исторически выступающего против России

К Международной космической станции (МКС) запущен пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Как подчеркнул глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, реализуемый проект - это пример успешного партнёрства между США и Японией.

Вечер запуска Брайденстайн назвал историческим, добавив, что от разработки и тестирования, наконец, удалось перейти к реальной практике. Японских коллег Брайденстайн поблагодарил за согласие присоединиться к миссии Crew-1, добавив, что осуществлённый накануне полёт Crew Dragon был "впервые сертифицирован Федеральным авиационным управлением США".

Ответные слова сказал и директор японского подразделения пилотируемых полётов Хироси Сасаки. Он поблагодарил всех, кто был задействован в подготовке запуска, добавив, что специалисты столкнулись с трудностями в дни пандемии коронавируса, но смогли довести задуманное до конца.

Напомним, запуск произвели с космодрома на мысе Канаверал в воскресенье, 15 ноября.