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Кто помог Илону Маску? NASA поблагодарило партнёра, исторически выступающего против России

16 ноября 2020, 15:05  •  47 • Политика
Глава NASA высоко оценил партнёрство космических ведомств США и Японии со SpaceX. Таким образом, Илону Маску помогали исторические противники России.
К Международной космической станции (МКС) запущен пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Как подчеркнул глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, реализуемый проект - это пример успешного партнёрства между США и Японией.
Вечер запуска Брайденстайн назвал историческим, добавив, что от разработки и тестирования, наконец, удалось перейти к реальной практике. Японских коллег Брайденстайн поблагодарил за согласие присоединиться к миссии Crew-1, добавив, что осуществлённый накануне полёт Crew Dragon был "впервые сертифицирован Федеральным авиационным управлением США".
Ответные слова сказал и директор японского подразделения пилотируемых полётов Хироси Сасаки. Он поблагодарил всех, кто был задействован в подготовке запуска, добавив, что специалисты столкнулись с трудностями в дни пандемии коронавируса, но смогли довести задуманное до конца.
Напомним, запуск произвели с космодрома на мысе Канаверал в воскресенье, 15 ноября.

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