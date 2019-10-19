Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового года

Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 1 января 2020 года на 6,6%. Подробности о том, кого и как затронет индексация, рассказал председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, индексация пенсий охватит свыше 15 миллионов человек. После индексации средний размер пенсий должен будет равняться 16,4 тысячи рублей. А к 2022 году пенсия должна будет повыситься до 18,3 тысячи рублей. Кроме того, пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2020 году должны будут вырасти на 7%, утверждает чиновник.

"Сейчас размер социальной пенсии составляет 9764 руб., а будет 10 320 руб., что на 5% выше прожиточного минимума пенсионера", - цитирует АиФ слова Антона Дроздова.

Напомним, что ранее Счётная палата предупредила, что реального повышения пенсий может не произойти, так как проиндексированы будут лишь пенсии неработающих пенсионеров. Это значит, что значительная часть пенсионеров не получит обещанную надбавку в 1 тысячу рублей.