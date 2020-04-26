Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала отметил, что нам известно о странах Евросоюза и НАТО, которым "старшие товарищи" не разрешают просить гуманитарную помощь у нашей страны даже в пандемию коронавируса. Хотя те были бы не против пойти итальянским путём.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью РИА ФАН перечислил те самые страны, которые, как он выразился, получили "чёткий запрет" на обращение за помощью к Российской Федерации.

"Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, - перечислил сенатор. - А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург".

По его мнению, данный перечень можно было бы и продолжить. При этом сенатор отметил, что "в Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти своё население от COVID-19". Однако, как отметил Цеков, "ни одна из них не обратилась к Российской Федерации, поскольку получила чёткий запрет на это".

Что касается тех самых "старших товарищей", то под ними сенатор подразумевает Германию и Францию. За которыми, как отмечают журналисты, в свою очередь, стоят США. Не исключил Цеков и влияния Польши, "которая, хоть и не имеет сильной экономики, но, тем не менее, очень агрессивна в политике". В частности, эта страна, как полагает сенатор, может влиять на страны Прибалтики.

При этом, как заметил политик, "старшие товарищи" и сами не помогают, и другим делать этого не дают.