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Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны

26 апреля 2020, 17:10  •  212 • Политика
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о странах ЕС и НАТО, которые не могут попросить Москву о помощи побороть пандемию коронавируса, поскольку им этого не разрешают "старшие товарищи". Политик назвал и страны, получившие "чёткий запрет", и их "старших товарищей".
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала отметил, что нам известно о странах Евросоюза и НАТО, которым "старшие товарищи" не разрешают просить гуманитарную помощь у нашей страны даже в пандемию коронавируса. Хотя те были бы не против пойти итальянским путём.
Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью РИА ФАН перечислил те самые страны, которые, как он выразился, получили "чёткий запрет" на обращение за помощью к Российской Федерации.
"Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, - перечислил сенатор. - А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург".
По его мнению, данный перечень можно было бы и продолжить. При этом сенатор отметил, что "в Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти своё население от COVID-19". Однако, как отметил Цеков, "ни одна из них не обратилась к Российской Федерации, поскольку получила чёткий запрет на это".
Что касается тех самых "старших товарищей", то под ними сенатор подразумевает Германию и Францию. За которыми, как отмечают журналисты, в свою очередь, стоят США. Не исключил Цеков и влияния Польши, "которая, хоть и не имеет сильной экономики, но, тем не менее, очень агрессивна в политике". В частности, эта страна, как полагает сенатор, может влиять на страны Прибалтики.
При этом, как заметил политик, "старшие товарищи" и сами не помогают, и другим делать этого не дают.
Ну не может Запад согласиться с тем, что Россия, экономика которой, по словам экс-президента США Барака Обамы, "порвана в клочья", имеет большое влияние на международное сообщество, - резюмирует сенатор. - Сами не помогают и другим не дают. Они называют это "политикой сдерживания" России. Любой ценой они хотят добиться того, чтобы наша страна не могла влиять вообще ни на какие процессы в мире.

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