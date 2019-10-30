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Кто покупает «слуг народа»?

30 октября 2019, 18:24  •  24 • Украина
Если не удалось провести в Раду своих депутатов, всегда можно купить чужих – это данность украинской политики. Поговаривают, что Ахметов, проигравший парламентские выборы вчистую (за бортом оказались и его основной проект – «Оппозиционный блок», не путать с «Оппозиционной платформой» Бойко и Медведчука, и «спойлер» - «Радикальная партия» Олега Ляшко), подыскивает себе депутатов в президентской фракции. Мажоритарщикам, по слухам, предлагают 2 миллиона долларов за выход из президентской фракции.
Как на грех, у значительной части фракции «слуг народа», победившей в округах, не сложились отношения с другой частью победителей, оказавшейся в Раде по спискам. Практически все мажоритарщики остались в парламенте без должностей – списочники келейно поделили власть между собой, а их поучаствовать в разделе пирога даже не позвали. Мажоритарщики, разумеется, затаили обиду. Их сегодняшнее фрондёрство – от нереализованных амбиций. И этой обидой может воспользоваться Ахметов – хоть он в последние годы и поиздержался, денег на то, чтобы купить себе два-три десятка народных избранников, у него вполне хватит. Это если нужна будет фракция. А вот для того, чтобы спровоцировать у «слуг» полноценный раскол, - а именно в этом состоит основной интерес Ахметова, - двух-трёх десятков нардепов не хватит. Но, поговаривают, что 2 миллиона – это, так сказать, стартовая цена. Ставки могут и подскочить.
Недавнее совещание близких к Ахметову политтехнологов показало, что у миллиардера пока нет понимания, как действовать дальше – и в Раде, и вообще. Его эксперты обсуждают одновременно несколько сценариев ближайшего будущего – от создания рукотворного парламентского кризиса до усугубления раскола в обществе. Задача-минимум выглядит пока так: ослабить президента и, если удастся, добиться проведения внеочередных парламентских выборов. К слову, во фракции «слуг народа» уже есть такие, кто выступает за проведение внеочередных выборов. Хотя, казалось бы, чего им суетиться, когда впереди ещё несколько лет работы?!
Политтехнологи наперебой советуют Ахметову уговорить Бойко с Медведчуком создать партийный альянс, но беда в том, что в Москве наверняка будут против. Есть другой вариант – попробовать обаять Юлию Тимошенко. У газовой принцессы в последнее время проблемы с деньгами, так что предложение Ахметова может «попасть в десятку». Но самый выгодный для Ахметова и самый реальный альянс – с миллиардером Виктором Пинчуком, контролирующим немалую депутатскую группу в президентской фракции, порядка 20 нардепов. Если Ахметов купит себе примерно столько же «пехотинцев», а это вполне реально, то новая фракция из 40-50 человек может стать довольно-таки весомой парламентской силой.

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