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Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом
13 декабря 2019, 11:39 • 73 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом, настаивая на привлечении к переговорам беженцев и переехавших из региона конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался налаживать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".
Как считает политик, Киеву достаточно того, что диалог налажен в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.
"Мы готовы говорить с Донбассом, но пожалуйста, когда мы говорим с жителями Донбасса, то мы должны говорить и с теми, кто переехал. Те, кто переехал, имеют те же самые права", - подчеркнул он.
Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому властям Украины необходимо налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком, что позволит добиться реального изменения в лучшую сторону ситуации в регионе.
При этом команда Зеленского предпринимает попытки изменить Минские соглашения, что не одобряет РФ.
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