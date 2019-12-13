Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменени...
«Тайный заговор». Почему встреча Трампа и Лаврова обеспокоила Америку?
Арсенал ненадёжен? Индийское ядерное сдерживание поставлено под сомнение
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Главная / Политика

Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом

13 декабря 2019, 11:39  •  73 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом, настаивая на привлечении к переговорам беженцев и переехавших из региона конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался налаживать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".
Как считает политик, Киеву достаточно того, что диалог налажен в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.
"Мы готовы говорить с Донбассом, но пожалуйста, когда мы говорим с жителями Донбасса, то мы должны говорить и с теми, кто переехал. Те, кто переехал, имеют те же самые права", - подчеркнул он.
Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому властям Украины необходимо налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком, что позволит добиться реального изменения в лучшую сторону ситуации в регионе.
При этом команда Зеленского предпринимает попытки изменить Минские соглашения, что не одобряет РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 09:39
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
13 декабря 2019, 06:24
Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о повышении эффективности "пятерки"
12 декабря 2019, 19:24
Гроб закрыт, но к нему неиссякаемый поток народа: В Москве прощаются с экс-мэром Юрием Лужковым
13 декабря 2019, 11:39
Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом
13 декабря 2019, 11:39
"Это было в 1:30 ночи": Зеленский не помнит интервью российским журналистам
13 декабря 2019, 08:24
"Был ярким политиком общенационального масштаба": Путин предложил увековечить память о Лужкове
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 01:54
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
13 декабря 2019, 01:54
"Вина Кремля доказана только в "убийстве" Бабченко": Соцсети о за...
13 декабря 2019, 01:54
Украина и перепись – власть боится, что цифры могут шокировать
13 декабря 2019, 01:54
"Ушёл молча через 20 минут": С послом ФРГ поговорили о высылке русских дипл...
13 декабря 2019, 08:24
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Мин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 03:09
Литва осталась в Лондоне ни с чем
10 декабря 2019, 18:39
"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
12 декабря 2019, 12:54
Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.