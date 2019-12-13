Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался налаживать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".

Как считает политик, Киеву достаточно того, что диалог налажен в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.

"Мы готовы говорить с Донбассом, но пожалуйста, когда мы говорим с жителями Донбасса, то мы должны говорить и с теми, кто переехал. Те, кто переехал, имеют те же самые права", - подчеркнул он.

Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому властям Украины необходимо налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком, что позволит добиться реального изменения в лучшую сторону ситуации в регионе.

При этом команда Зеленского предпринимает попытки изменить Минские соглашения, что не одобряет РФ.