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Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 12:05 • 342 • Политика
Главу Незалежной шантажируют, уверен политик
Возглавляющий партию "Наши" Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский является заложником Запада. Бывший депутат Рады уверен, что на украинского президента давят британские и американские спецслужбы.
"Зеленский – заложник и его шантажируют МІ6, ЦРУ кто угодно",
– заявил политик.
Положение, в котором находится Зеленский, может вынудить его развернуть наступление на Донбасс. Такое решение обернется военными действиями, которые коснутся и РФ. Вооруженный конфликт приведет к человеческим жертвам с обеих сторон, предостерег Мураев. Он добавил, что столкновения в Донбассее представляют личный интерес как для Британии, так и для США.
Тем временем Запад продолжает накалять обстановку и сыпать обвинениями в адрес России. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наша страна стянула тысячи военных к границе с Украиной. И по традиции пообещал всячески поддерживать Незалежную в это трудное время.
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