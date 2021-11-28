Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardia...
Главная / Политика

Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады

28 ноября 2021, 12:05  •  342 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Главу Незалежной шантажируют, уверен политик
Возглавляющий партию "Наши" Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский является заложником Запада. Бывший депутат Рады уверен, что на украинского президента давят британские и американские спецслужбы.
"Зеленский – заложник и его шантажируют МІ6, ЦРУ кто угодно",
– заявил политик.
Положение, в котором находится Зеленский, может вынудить его развернуть наступление на Донбасс. Такое решение обернется военными действиями, которые коснутся и РФ. Вооруженный конфликт приведет к человеческим жертвам с обеих сторон, предостерег Мураев. Он добавил, что столкновения в Донбассее представляют личный интерес как для Британии, так и для США.
Тем временем Запад продолжает накалять обстановку и сыпать обвинениями в адрес России. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наша страна стянула тысячи военных к границе с Украиной. И по традиции пообещал всячески поддерживать Незалежную в это трудное время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





342
Источник
Похожие новости
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
28 ноября 2021, 04:30
Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
27 ноября 2021, 22:40
Дальнему Востоку - "китайских гастарбайтеров". После речи полпреда Мардан намекнул на увольнение
28 ноября 2021, 10:20
Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"
28 ноября 2021, 12:05
Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 12:05
Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС к России: "Огромное лицемерие"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.