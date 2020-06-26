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Кто «подставил» Партию социалистов Молдовы?

26 июня 2020, 14:00  •  83 • Украина
В Молдавии социалисты оказались в центре политического скандала
В четверг в Молдавии разгорелся скандал, главным участником которого стала Партия социалистов (ПСРМ).
Ещё 11 июня депутаты-социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект, предусматривающий запрет на «распространение, пропагандирование и/или использование в политических целях символов тоталитарного коммунистического режима (серпа и молота), а также пропаганду тоталитарных, фашистских, расистских или ксенофобских идеологий и/или отрицания Холокоста». Также в законопроекте предлагается внести поправки в Административный кодекс РМ, ужесточив административные наказания за нарушение закона.
Однако в четверг, когда текст законопроекта был опубликован на сайте парламента, социалисты объявили, что в первоначальном тексте законопроекта не было ни слова о коммунистической символике.
«Партия социалистов Республики Молдова выступает категорически против запрета любой символики, связанной с советским прошлым нашей страны. Ещё в 2010 году, когда тогдашняя власть впервые заговорила о запрете серпа и молота, а также другой советской символики, мы выступили категорически против этой абсурдной, антинародной и антидемократической инициативы. ПСРМ всегда рассматривала и продолжает рассматривать советский период как один из важнейших периодов в истории нашей страны. Именно в этот период наши народы одержали победу над фашизмом. Мы всегда чтили и продолжаем чтить Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом в мае 1945 года, на котором изображены серп и молот»,
– заявил депутат от ПСРМ и один из авторов законопроекта Никита Цуркан.
Фракция ПСРМ утверждает, что не имеет никакого отношения к «тексту законопроекта № 233, зарегистрированного 11 июня 2020 года, в той его форме, которая стала достоянием общественности. Депутаты, инициировавшие данный законопроект, отзывают его на доработку, а факт появления данного законопроекта на сайте в указанном виде станет предметом особого разбирательства».
Ещё один автор законопроекта депутат-социалист Гайк Вартанян рассказал, что до опубликования законопроекта на сайте парламента, его текст проходит редактирование в секретариате. «Каким образом в законопроекте удивительным образом появилась фраза о серпе и молоте, мы обязательно разберёмся», – пообещал депутат.
Между тем, на Партию социалистов уже обрушился вал критики.
«Вчера в юридической комиссии депутаты обсуждали именно тот документ, который висит на сайте. Более того, мы знаем, что там развернулась дискуссия по данному законопроекту. И некоторые депутаты выступили против запрета коммунистической символики. И все знают, что это были совсем не социалисты, а Сергей Сырбу от группы Канду и Сергей Литвиненко от PAS. Это уже какой-то политический водевиль и гротеск»,
– уверен член Исполнительного комитета Гражданского конгресса Марк Ткачук.
По его мнению, депутаты-социалисты решили выступить против использования фашистской символики, но скопировали в интернете не тот текст и не перечитали его.
«Так и получился известный конфуз про серп и молот. Потому и приходится социалистам не просто исправлять ошибку на сайте Парламента, а отзывать полностью законопроект»,
– не сомневается Ткачук.
Оппозиция уже заявила, что поддержит законопроект при одном условии – если из него уберут запрет на использование «серпа и молота», с этим оппозиция согласиться не может.
«Сам по себе закон, который обсуждали в юридической комиссии, хороший, и он, безусловно, правильный. Но что касается запрета символа «серп и молот», тут я вижу целенаправленную игру социалистов. Они пытаются не допустить до выборов своего главного конкурента на левом поле – ПКРМ. В 2012 году с подачи либералов парламент уже пытался принять закон о запрете пропаганды и участия коммунистов в выборах со своей символикой. Я тогда оспорил в КС эту инициативу и заблокировал вступление в силу документа»,
– напомнил депутат Pro Moldova Сергей Сырбу.
Понятно, что социалисты не собирались запрещать символ «серп и молот», но пока не совсем понятно, кто решил их подставить накануне вероятных досрочных парламентских выборов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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