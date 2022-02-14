Кто подсиживает патриарха Кирилла, желая занять его пост

Суеверия, понятное дело, грех, но 13-я годовщина патриаршества Кирилла (Гундяева), пришедшаяся на начало февраля, представляется неким зловещим знаком. На главу РПЦ ополчился патриарх Александрийский – грозит чуть ли не предать анафеме и отлучить от церкви. Но главное – его, как шепчутся, вовсю подсиживают трое возможных преемников.

На днях в СКР наконец-то определились с найденными в Поросёнковом логу под Екатеринбургом останками – уверяют, что они императорские. У Генпрокуратуры, кстати, сомнения в этом отпали ещё четверть века назад. Тем не менее РПЦ с выводами силовиков соглашаться не спешила – на конец прошлого года позиция церкви была однозначной: «Вы нас не убедили». Впрочем, на этот раз позиция у РПЦ вышла не вполне консолидированная. Митрополит Иларион (Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей Патриархата, во всеуслышание объявил «екатеринбургские останки» царскими. Казалось бы, всё на мази – во всяком случае, по словам третьего по значимости спикера РПЦ. На самом же деле ситуация не такая простая. В своё время одним из наиболее убеждённых сторонников признания останков был митрополит Тихон (Шевкунов) – в негласной

иерархии РПЦ её спикер номер два. Так вот, сегодня Тихон – категорический противник признания «царских останков» и кроет открытым текстом: «Народ чувствует, что это не те останки!» Того и гляди, единство РПЦ подорвётся на невесть чьих костях!

Анафема для патриарха?

Прошлой осенью патриарху Кириллу исполнилось 75 лет – и хотя патриарший престол как бы не ограничивает возраста предстоятеля, однако Кирилл, разъясняют эксперты, как правящий архиерей Московской епархии, по достижении этого возраста должен попросить об отставке. Плюс за Кириллом тянется несколько неприятных историй, основная претензия – немочь в урегулировании «крымского вопроса». Как уже неоднократно сообщала «Наша Версия», все крымские церкви до сих пор находятся в юрисдикции УПЦ Московского патриархата, а не РПЦ.

Припоминают Кириллу и нерешительную позицию касательно получения Киевом автокефалии. Бытует такое мнение: если бы РПЦ отправила свой епископат на Объединительный собор православных церквей в Киев, глава новообразованной ПЦУ непременно был бы «промосковским». Тем не менее Кирилл скомандовал собор игнорировать. Результат – предстоятеля украинской объединённой церкви выбрали «автокефальщики» и «филаретовцы».

Есть ещё одна неприятная «засада» – о ней отчего-то почти не говорят вслух. В январе Архиерейский собор Александрийского патриархата инициировал созыв так называемого синтаксиса пентархии, пяти предстоятелей церквей – Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской. «Пентархия» должна определиться касательно «ответных мер в отношении РПЦ», которая якобы пытается «разрушить многовековой канонический строй православной традиции». В перспективе патриарха Кирилла могут отлучить от церкви и предать анафеме. Если, конечно, РПЦ не успеет сыграть на опережение и предать анафеме Фанар вместе со всей его «пентархией».

Хотя что там Фанар, если источник другой, ничуть не меньшей, угрозы расположился прямо рядом с патриархом. Если верить слухам, трое его возможных сменщиков уже спят и видят, как бы поскорее примерить патриарший клобук.

«Царские останки» как повод подраться

Двоих потенциальных сменщиков патриарха Кирилла все хорошо знают – это митрополит Тихон и митрополит Иларион. Случись схватка за власть в РПЦ, конкурирующие стороны могли бы увлечённо распахивать створки шкафов, извлекая оттуда скелеты и выставляя их напоказ, но в церкви вовремя (и в кои веки здраво!) прикинули возможные последствия такой конкуренции. И приняли решение: публичная полемика Илариона и Тихона будет выстраиваться вокруг признания (или непризнания) «царских останков». Кампания, собственно, уже началась. Иларион уверяет, что в СКР ошибаться не могут, а стало быть, останки подлинные, а Тихон, в свою очередь, апеллирует к народу. Мол, раз народ «чувствует», что останки «не те», стало быть, так и есть.

На самом деле ни о каком признании результатов экспертизы Архиерейским собором речь вообще не идёт (в конце прошлого года собор даже отменили – именно с тем чтобы не признавать останков, придерживаясь линии, прочерченной ещё при патриархе Алексии II). Батюшкам-претендентам всего лишь дают возможность использовать громкий информационный повод для спора в публичном поле. Не переходя при этом на личности и не пачкая, таким образом, церковь.

Свой Горбачёв в РПЦ

Вы спросите: а кто же третий претендент? О, это – интрига! Именно из-за этого самого третьего претендента Фанар, по слухам, и собирает свою «пентархию» – не столько чтобы расправиться с Кириллом, сколько затем, чтобы не дать высоко взлететь (или сбить влёт, если угодно) митрополиту Леониду (Горбачёв). Горбачёва возвели в митрополиты чуть более месяца назад. А за глаза называют его «африканским экзархом». Освоение Африки Россией продвигается молниеносно. А вслед за «новыми миссионерами» в лице сырьевых корпораций и ЧВК, как оказалось, продвигается и РПЦ. И митрополит Леонид в этом смысле – настоящий первопроходец. Есть ещё одна, так скажем, интрижка. В юрисдикцию Александрийского патриархата (члена самозваной «пентархии») подпадают Египет, Ливия и Эфиопия. С претензией – в перспективе – на остальную Африку. Однако экспансия РПЦ и лично митрополита Леонида оказалась настолько стремительной, что грёзы «александрийцев» разом свелись на нет (им бы теперь Эфиопию удержать).

«Сейчас в разработке полномасштабная программа не только развития приходов в Африке, но и полноценного присутствия РПЦ на континенте, включающая богослужебную, образовательную, социальную, гуманитарную составляющие», – подтвердил новообращённый митрополит в своей речи 12 января (митрополитом он стал 7-го). «Новая газета», со ссылкой на источник в Александрийской патриархии, сообщает, что «РПЦ предлагает темнокожим священникам зарплату в 4 раза больше, чем их нынешние епархии». И это-де одна из заслуг Горбачёва. Так или иначе, успехи митрополита Леонида в Африке таковы, что с ними пока не могут сравниться никакие другие успехи никаких других сановников РПЦ. И «поступают сигналы», что именно Леонид может стать сменщиком патриарха Кирилла.