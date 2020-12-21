Кто поделит наследство Кернеса — Ахметов, Аваков или Ярославский? О раскладах в Харькове • 83 • Украина

Вне зависимости от того, кто придёт на место мэра в Харькове, эпоха процветающей монархии в Первой столице подошла к концу. Удержать город в своих руках, как это делал Геннадий Адольфович, не удастся никому. Но как бы мне и харьковчанам не хотелось бы прощаться с Кернесом, приходит время, когда нужно задуматься о его преемнике.



Конечно, первым на ум приходит Михаил Добкин. Давний друг и соратник Кернеса. Несмотря на их крупную ссору, о причине которой достоверно неизвестно, Добкин пришел на помощь сразу после того, как Геннадий Адольфович вылетел в Германию на лечение, выдвинув свою кандидатуру на место городского главы и пообещав сняться сразу же, как только появятся достоверные сведения о здоровье Кернеса. Что, в общем-то, и произошло спустя 3 недели. Не буду отрицать, выдвижение Михаил Марковича – это не только помощь давнему другу и харьковчанам, но и знатный политический пиар. Если судить непредвзято, то снявшись с выборов в Киеве и подав документы в Харькове, Добкин: во-первых, не проиграл позорно Виталию Кличко; во-вторых, заработал политический рейтинг; в-третьих, напомнил харьковчанам о себе, заработав таким образом плюсик в карму. Сейчас, говоря о выборах мэра в Харькове, мы, харьковчане, в первую очередь рассматриваем на место Кернеса именно Добкина.



Однако, есть и подводные камни такого выбора. По слухам, Михаил Маркович тесно связан с Ринатом Ахметовым и даже задолжал ему энную сумму в миллионах американских президентов. Что такое правление Ахметова, сейчас на Украине никому не нужно объяснять и если выбирать между приемлемым в целом Добкиным, за спиной которого стоит самый богатый олигарх страны, и кем-то другим, то выбор может быть далеко не в пользу Михаила Марковича. Но, повторюсь, пока это слухи, не нашедшие фактического подтверждения. Хотя, зная проводимую Ахметовым политику – не держать яйца в одной корзинке, а складывать их по чуть-чуть во все – допускаю.



Опять же, нужно открыть глаза, сняв розовые или изумрудные очки, и вспомнить, что с момента переезда из Харькова в Киев, Добкин, по сути, ничего самостоятельно не добился, лишь оставил родной город на растерзание всяким жирным губернаторам-балутам (Балута - губернатор Харьковской области в 2014-2015 гг, ставленник Авакова - ред.). С другой стороны, имея право назначать ответственных за область Петр Порошенко в 2014 году в любом бы случае снял Добкина с поста, так что, быть может, эта была превентивная мера и попытка просчитать ситуацию. Но даже, если не учитывать данный аспект, то мэрство Михаил Марковича было удачным лишь потому, что за его спиной стоял более хитрый и продуманный Кернес. Если позволите, то Кернес – был шеей, которая вертела городского голову в нужные стороны, добиваясь успешных результатов. Что такое Михаил Маркович без Геннадия Адольфовича, мы, увы, пока не ведаем, но их удачный тандем превратил Харьков в цветущий город-сад.



Вторым наиболее узнаваемым кандидатом является нынешний исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, фактически, глава «Блока Кернеса». Долгое время он являлся правой рукой Кернеса и все проекты Геннадия Адольфовича ему известны. Более того, он открыто пообещал не предать его память, хотя, тут же предал, сначала назначив траур на 3 дня, а потом сократив его до 2 дней.



Я бы назвала Терехова наиболее приемлемой кандидатурой, если бы не одно «но». В прошлом он был откровенно и полностью человеком Арсена Авакова, занимая пост зампредседателя Харьковской облгосадминистрации в правление нынешнего министра МВД в 2007-2010 годах. В 2010 году – резко изменил политический окрас и попросился в команду Кернеса-Добкина. Однако на протяжении долгого времени был фактически никем, так как Геннадий Адольфович не доверял бывшему другу своего злейшего врага. Терехов постоянно подвергался проверкам и прессингу, пока не смог убедить Кернеса в своей лояльности. Чем и как – история умалчивает, но факт остается фактом. Под конец своей жизни Кернес начал доверять Терехову и перекладывал на него все больше и больше обязанностей, которые в силу своего здоровья, исполнять самостоятельно не мог. И все же, теперь после смерти Кернеса остро стоит вопрос – кому принадлежит верность и лояльность Терехова: Харькову и памяти бывшего мэра или Авакову? Ведь ни для кого не секрет, как искренне Аваков ненавидит родной Харьков, который его не принял и отверг, но при жизни Кернеса министру МВД ничего не светило в Первой столице, сейчас же … увы, совсем наоборот.



Никуда не денется Харьков и без кандидата от ОПЗЖ, которая уже пообещала выставить своего человека на место мэра. Им может стать или постоянный оппонент Кернеса, хозяин рынка «Барабашово» Александр Фельдман, или глава городской ячейки партии Андрей Лесик. Если Фельдман довольно известен как в городе, так и на Украине, то Лесик знаком харьковчанам по инциденту с выставлением его Кернесом за двери на заседании мэрии и последующим заключением в СИЗО за «сепаратизм». Ради справедливости, нужно подчеркнуть, что у Лесика нет антирейтинга в городе, как у его коллеги. Но нет и узнаваемости. Однако при должной кампании раскрутить можно и «человека-пчелу» - «мы остро будем жалить коррупцию».



Выиграть кандидату от ОПЗЖ фактически не светит, если будут баллотироваться Добкин или Терехов. Но и не надо. Сейчас, любая партия, выставляя кандидатов на место мэра Харькова, сможет наконец-то узнать свой истинный рейтинг в народе, так как при жизни Кернеса это было невозможно – предпочтение все равно отдавалось ему или его проектам.



Наиболее загадочной на данный момент остается позиция Александра Ярославского, харьковского олигарха, мецената и в прошлом нардепа Рады IV созыва, состоявшего во фракции Владимира Литвина. Несмотря на затяжной конфликт с Кернесом с 2012 год по 2020 год, они всё же положили конец своей вражде ради работы над успешным будущим Харькова. В отличие от Фельдмана, Ярославский был последователен как в своей политической позиции (не бегал из партии в партию, не менял предпочтений), так и в любви к родному городу. Если он выдвинет свою кандидатуру на пост мэра, то вполне может пошатнуть позиции Терехова или Добкина, так как за последний год приобрел ранее невиданную им любовь земляков. Но Ярославский уже дорос до того уровня, когда бегать за коммунальщиками и проверять латанные-перелатанные трубы ему неинтересно. Он вполне может профинансировать кампанию одного из кандидатов, став эдаким серым кардиналом Первой столицы.



Претендентов от других политических сил – рассматривать не имеет смысла, все они непроходные.



Здесь нужно немного сказать о силах, стоящих за спинами, вышеназванных кандидатов. Добкин вряд ли сможет договориться о выдвижении своей персоны от «Блока Кернеса», так как там единогласно выберут кандидатом Терехова. У Михаила Марковича есть несколько вариантов: самовыдвижение, попытка договориться с ОПЗЖ и стать их претендентом или найти общий язык с Ярославским, заключив взаимовыгодное соглашение. Однако, если слухи не врут, то поменять партию с «Оппозиционного блока» (Ахметова-Новинского) на ОПЗЖ (Медведчука-Бойко) он не сможет. Как видим, остается два варианта и наиболее приемлема для Харькова вероятней всего связка Добкин-Ярославский, где Александр Владиленович будет занимать место Кернеса, направляя энергию Добкина в нужное русло.

Вне зависимости от того, кто придёт на место мэра в Харькове, эпоха процветающей монархии в Первой столице подошла к концу. Удержать город в своих руках, как это делал Геннадий Адольфович, не удастся никому. Но как бы мне и харьковчанам не хотелось бы прощаться с Кернесом, приходит время, когда нужно задуматься о его преемнике.Конечно, первым на ум приходит Михаил Добкин. Давний друг и соратник Кернеса. Несмотря на их крупную ссору, о причине которой достоверно неизвестно, Добкин пришел на помощь сразу после того, как Геннадий Адольфович вылетел в Германию на лечение, выдвинув свою кандидатуру на место городского главы и пообещав сняться сразу же, как только появятся достоверные сведения о здоровье Кернеса. Что, в общем-то, и произошло спустя 3 недели. Не буду отрицать, выдвижение Михаил Марковича – это не только помощь давнему другу и харьковчанам, но и знатный политический пиар. Если судить непредвзято, то снявшись с выборов в Киеве и подав документы в Харькове, Добкин: во-первых, не проиграл позорно Виталию Кличко; во-вторых, заработал политический рейтинг; в-третьих, напомнил харьковчанам о себе, заработав таким образом плюсик в карму. Сейчас, говоря о выборах мэра в Харькове, мы, харьковчане, в первую очередь рассматриваем на место Кернеса именно Добкина.Однако, есть и подводные камни такого выбора. По слухам, Михаил Маркович тесно связан с Ринатом Ахметовым и даже задолжал ему энную сумму в миллионах американских президентов. Что такое правление Ахметова, сейчас на Украине никому не нужно объяснять и если выбирать между приемлемым в целом Добкиным, за спиной которого стоит самый богатый олигарх страны, и кем-то другим, то выбор может быть далеко не в пользу Михаила Марковича. Но, повторюсь, пока это слухи, не нашедшие фактического подтверждения. Хотя, зная проводимую Ахметовым политику – не держать яйца в одной корзинке, а складывать их по чуть-чуть во все – допускаю.Опять же, нужно открыть глаза, сняв розовые или изумрудные очки, и вспомнить, что с момента переезда из Харькова в Киев, Добкин, по сути, ничего самостоятельно не добился, лишь оставил родной город на растерзание всяким жирным губернаторам-балутам (Балута - губернатор Харьковской области в 2014-2015 гг, ставленник Авакова - ред.). С другой стороны, имея право назначать ответственных за область Петр Порошенко в 2014 году в любом бы случае снял Добкина с поста, так что, быть может, эта была превентивная мера и попытка просчитать ситуацию. Но даже, если не учитывать данный аспект, то мэрство Михаил Марковича было удачным лишь потому, что за его спиной стоял более хитрый и продуманный Кернес. Если позволите, то Кернес – был шеей, которая вертела городского голову в нужные стороны, добиваясь успешных результатов. Что такое Михаил Маркович без Геннадия Адольфовича, мы, увы, пока не ведаем, но их удачный тандем превратил Харьков в цветущий город-сад.Вторым наиболее узнаваемым кандидатом является нынешний исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, фактически, глава «Блока Кернеса». Долгое время он являлся правой рукой Кернеса и все проекты Геннадия Адольфовича ему известны. Более того, он открыто пообещал не предать его память, хотя, тут же предал, сначала назначив траур на 3 дня, а потом сократив его до 2 дней.Я бы назвала Терехова наиболее приемлемой кандидатурой, если бы не одно «но». В прошлом он был откровенно и полностью человеком Арсена Авакова, занимая пост зампредседателя Харьковской облгосадминистрации в правление нынешнего министра МВД в 2007-2010 годах. В 2010 году – резко изменил политический окрас и попросился в команду Кернеса-Добкина. Однако на протяжении долгого времени был фактически никем, так как Геннадий Адольфович не доверял бывшему другу своего злейшего врага. Терехов постоянно подвергался проверкам и прессингу, пока не смог убедить Кернеса в своей лояльности. Чем и как – история умалчивает, но факт остается фактом. Под конец своей жизни Кернес начал доверять Терехову и перекладывал на него все больше и больше обязанностей, которые в силу своего здоровья, исполнять самостоятельно не мог. И все же, теперь после смерти Кернеса остро стоит вопрос – кому принадлежит верность и лояльность Терехова: Харькову и памяти бывшего мэра или Авакову? Ведь ни для кого не секрет, как искренне Аваков ненавидит родной Харьков, который его не принял и отверг, но при жизни Кернеса министру МВД ничего не светило в Первой столице, сейчас же … увы, совсем наоборот.Никуда не денется Харьков и без кандидата от ОПЗЖ, которая уже пообещала выставить своего человека на место мэра. Им может стать или постоянный оппонент Кернеса, хозяин рынка «Барабашово» Александр Фельдман, или глава городской ячейки партии Андрей Лесик. Если Фельдман довольно известен как в городе, так и на Украине, то Лесик знаком харьковчанам по инциденту с выставлением его Кернесом за двери на заседании мэрии и последующим заключением в СИЗО за «сепаратизм». Ради справедливости, нужно подчеркнуть, что у Лесика нет антирейтинга в городе, как у его коллеги. Но нет и узнаваемости. Однако при должной кампании раскрутить можно и «человека-пчелу» - «мы остро будем жалить коррупцию».Выиграть кандидату от ОПЗЖ фактически не светит, если будут баллотироваться Добкин или Терехов. Но и не надо. Сейчас, любая партия, выставляя кандидатов на место мэра Харькова, сможет наконец-то узнать свой истинный рейтинг в народе, так как при жизни Кернеса это было невозможно – предпочтение все равно отдавалось ему или его проектам.Наиболее загадочной на данный момент остается позиция Александра Ярославского, харьковского олигарха, мецената и в прошлом нардепа Рады IV созыва, состоявшего во фракции Владимира Литвина. Несмотря на затяжной конфликт с Кернесом с 2012 год по 2020 год, они всё же положили конец своей вражде ради работы над успешным будущим Харькова. В отличие от Фельдмана, Ярославский был последователен как в своей политической позиции (не бегал из партии в партию, не менял предпочтений), так и в любви к родному городу. Если он выдвинет свою кандидатуру на пост мэра, то вполне может пошатнуть позиции Терехова или Добкина, так как за последний год приобрел ранее невиданную им любовь земляков. Но Ярославский уже дорос до того уровня, когда бегать за коммунальщиками и проверять латанные-перелатанные трубы ему неинтересно. Он вполне может профинансировать кампанию одного из кандидатов, став эдаким серым кардиналом Первой столицы.Претендентов от других политических сил – рассматривать не имеет смысла, все они непроходные.Здесь нужно немного сказать о силах, стоящих за спинами, вышеназванных кандидатов. Добкин вряд ли сможет договориться о выдвижении своей персоны от «Блока Кернеса», так как там единогласно выберут кандидатом Терехова. У Михаила Марковича есть несколько вариантов: самовыдвижение, попытка договориться с ОПЗЖ и стать их претендентом или найти общий язык с Ярославским, заключив взаимовыгодное соглашение. Однако, если слухи не врут, то поменять партию с «Оппозиционного блока» (Ахметова-Новинского) на ОПЗЖ (Медведчука-Бойко) он не сможет. Как видим, остается два варианта и наиболее приемлема для Харькова вероятней всего связка Добкин-Ярославский, где Александр Владиленович будет занимать место Кернеса, направляя энергию Добкина в нужное русло. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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