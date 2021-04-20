Кто поддерживает ложь о «геноциде» литовцев в СССР

О манипуляциях с памятью

Задайте любому прибалтийскому историку вопрос «Когда руководство СССР приняло решение о присоединении Латвии, Эстонии и Литвы к Советскому Союзу?» и в ответ услышите: 23 августа 1939 года, в день заключения с Германией Договора о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разграничении между сторонами сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Документ предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных «областей, входящих в состав Польского государства» в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены к сфере интересов Германии.

Сегодня в Литве твердят: «Пакт Молотова – Риббентропа стал ключом к советской оккупации». Член «международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов» (так!) Арунас Бубнис утверждает: «Секретные протоколы стали подтверждением того, что Литва не по своему желанию вошла в состав Советского Союза, а была принудительно инкорпорирована в него. Поэтому обнародование этих документов очень важно и для политики Литвы, и для нашего исторического сознания».

Договор о ненападении между Берлином и Москвой («пакт Молотова – Риббентропа») и всё последующее стало основанием «политики исторической памяти» в Литве. Эта политика «заставляет просвещать общество по поводу последствий преступлений тоталитарных режимов на Европейском континенте». Никто из президентов Литвы не отказывает себе в желании сообщить, что «пакт привёл к развязыванию Второй мировой войны и обрёк на десятилетия страданий пол-Европы». Об этом вещают в Литве все кому не лень. Это устоявшийся стереотип и шаблон восприятия прошлого.

«Договор открыл путь ко Второй мировой войне и к занятию частями Красной армии летом 1940 года Литвы, Латвии и Эстонии. Последствия этого факта сказывались ещё в течение нескольких десятков лет после окончания войны», – любит повторять отец литовских русофобов Витаутас Ландсбергис. И отсылает внимающих ему к западным историкам времён холодной войны, утверждавшим, что «решение об уничтожении независимости стран Прибалтики в Кремле приняли 23 августа 1939 года или, во всяком случае, не позднее начала октября 1939 года». Оспаривать эту устоявшуюся точку зрения опасно: грозит тюремный срок до 8 лет «за отрицание советской оккупации».

Однако правду не утаить. «Как выяснилось впоследствии, основан этот взгляд был на несуществующих документах – таких, например, как якобы подписанный 11 октября 1939 г. приказ НКВД № 001123 об организации депортации из Прибалтики «враждебного элемента». Вопреки утверждениям зарубежных историков, в этом приказе ни депортация, ни Прибалтика не упоминались вообще».

В настоящее время директор фонда «Историческая память» Александр Дюков на основании документов Политбюро ЦК ВКП(б) ищет ответ на один из важнейших вопросов прибалтийской истории. Документы показывают, что ни осенью 1939-го, ни в мае 1940-го, ни даже в начале июня 1940 года решение об инкорпорации Прибалтики в состав СССР в Кремле не принималось. Вопрос решился лишь в конце июня – начале июля 1940 года.

Дюков для Литвы, Латвии и Эстонии – persona non grata. Он является объектом клеветнических кампаний, он лишён возможности лично работать в местных архивах. Однако с использованными в его работе аутентичными документами из архива президента РФ придётся либо согласиться, либо аргументированно эти документы опровергнуть. Второе, на наш взгляд, невозможно.

Исследование ещё не завершено, но уже доказано отсутствие у советского руководства намерения как-либо вмешиваться во внутренние дела трёх стран Прибалтики даже после подписания осенью 1939 года договора с Берлином. Рушится миф о начатой в 1939 году подготовке НКВД СССР к проведению на территории стран Балтии зачисток, которые там пытаются представить «геноцидом» литовцев, латышей и эстонцев.

В Литве широко культивируется мнение, что «советская оккупация» оказалась «много брутальнее » «мягкой немецкой». Цинизм такого сравнения очевиден: Литва больше других бывших республик СССР пострадала от гитлеровских властей, потеряв с июля 1941 по июль 1944 года 200 тыс. граждан еврейской национальности и примерно 70 тыс. представителей титульной нации. К безвозвратным потерям необходимо добавить около 300 000 уничтоженных пленных красноармейцев и несколько тысяч красных партизан.

Так что официальный Вильнюс понимает под «брутальностью»? Здешние историки не любят обращаться к «Справке о выселенных на спецпоселение из Литовской ССР в северные и восточные районы СССР в 1941-1952 годах жителях республики». Это документ КГБ Литовской ССР № С / 1 183 от 12 мая 1988 года. Из него узнаём, что первое выселение было осуществлено 15-17 июня 1941 года. Этой мере подвергался антисоветский, социально-опасный и социально-вредный элемент и члены их семей: «Были выселены 12 562 человека (7439 семей). Из них: активные члены буржуазных партий и участники антисоветских, националистических организаций (5536 человек); бывшие руководящие работники криминальной и политической полиции, тюремщики (1582 человек); бывшие офицеры литовской, царской и других белых армий (221 человек); бывшие помещики, фабриканты, торговцы и крупные чиновники буржуазного государственного аппарата (3165 человек); беженцы из Польши – бывшие помещики, фабриканты, офицеры и чиновники, а также лица, отказавшиеся от приёма советского гражданства по политическим мотивам (1530 человек); проститутки (449 человек).

Выселению подвергалась вышеназванная категория лиц не только по формальным признакам социальной опасности, но и при наличии на них компрометирующих материалов в органах госбезопасности.

В то же время НКГБ Литовской ССР за активную антисоветскую деятельность было арестовано и осуждено к различным срокам наказания 3649 человек, многие из которых в начале Великой Отечественной войны немецкими властями были освобождены от отбытия наказания».

Всего было репрессировано 16 211 человек. Если изучить национальный состав врагов советской власти, то на первом месте окажутся поляки, далее – евреи, русские и только потом литовцы. При такой статистике говорить о «геноциде» литовцев невозможно. Поэтому придумали выход. Ежегодно 15 июня тысячи известных в Литве людей попеременно зачитывают фамилии репрессированных за все годы Советской власти. Рефреном звучат литовские фамилии. Создается иллюзия «геноцида».

Так называемое Июньское восстание 1941 года – ещё один инструмент манипуляции памятью. Его участниками были растерзаны в Каунасе, Алитусе, Мариямполе, Варене члены семей командиров Красной армии. Свидетели тех ужасов утверждают, что беззащитных женщин и детей убивали, хуже скота. Им выкалывали глаза, рвали рты, отрезали груди, выжигали на спинах звёзды, беременным вспарывали животы...

По всей территории тогдашней Литовской ССР враждебно настроенные по отношению к новой власти элементы из числа этнических литовцев вылавливали и убивали одиночных красноармейцев, уничтожали мелкие группы отступавших, утративших связь со своими подразделениями бойцов и командиров Красной армии. Их расстреливали, вешали, топили, резали, рубили топорами, закалывали вилами. И тому ещё остались живые свидетели. Остались свидетельства об ужасающих фактах: умирающих хуторяне добивали и варили из человечины холодец, которым кормили свиней.