Кто поддаст Европе газу? Непростой выбор России • 64 • Аналитика

Назвать прошлый год временем больших удач и достижений для отечественного экспорта энергоносителей в Европу не решатся, пожалуй, даже самые записные оптимисты. Год был не просто напряженным – скорее уж, архисложным и драматичным. Против нас было всё: от невиданно теплой погоды, совершенно не способствовавшей повышению объемов европейского импорта, до отчаянного желания Соединенных Штатов вытеснить Россию с энергетических рынков Старого Света подчистую. При этом такими «глупостями», как правила честной конкурентной борьбы, наши оппоненты, понятное дело, вовсе не заморачивались и заморачиваться, кстати, в дальнейшем не собираются. Исходя их всего упомянутого выше, признанное «Газпромом» снижение уровня поставок «голубого топлива» в страны дальнего зарубежья и падение прибыли компании, выражающиеся, впрочем, далеко не в ужасающих цифрах, считать поражением вряд ли стоит. Останутся ли эти неприятные моменты временными трудностями или же станут началом больших проблем российского энергетического экспорта, во многом решится именно в наступившем 2020 году.



Поджимают со всех сторон

Безусловно, главной проблемой для деятельности «Газпрома» в странах ЕС в будущем году будет та же напасть, что «путала карты» и в году прошлом. А именно – всевозрастающая конкуренция на этом рынке, и прежде всего переориентация значительной части потребителей с трубопроводных поставок на сжиженный газ. В прошлом году страны Евросоюза увеличили его импорт на 75%. Основную опасность тут в перспективе представляют Соединенные Штаты, темпы и напористость экспансии которых лучше всего вписываются в описание «прут, как танк». Да, на нынешний момент они со своими 12% общеевропейского импорта в этой категории не входят даже в первую тройку поставщиков СПГ в Старый Свет (Катар, Россия, Нигерия), но при этом объемы их поставок «голубого топлива» за океан в сравнении с 2018 годом увеличились просто фантастически! Эта цифра в мае прошлого года составляла 272% роста. В июле 181% — меньше, но все равно впечатляет. Увы, останавливаться на достигнутом в США вовсе не собираются. Согласно данным, опубликованным управлением по энергетической информации Минэнерго США (EIA), в 2020 году там намерены нарастить зарубежные поставки СПГ до 48,7 миллиона тонн в год в 2020-м и до 57,6 миллиона тонн в год в 2021-м. О серьезности таких намерений свидетельствует то, что заводы по сжижению «голубого топлива» за океаном встают в строй один за другим. Только в прошлом году о начале производства объявили Cameron LNG и Freeport LNG. И это далеко не все... Вдобавок к американским «газовым атакам» на Европу выйти на этот крайне привлекательный рынок стремятся все новые и новые экспортеры.







«Большой передел» идет постоянно, всяк, кто может, старается потеснить «Газпром». С 1 января наши поставщики утратили монопольное положение на газовом рынке Финляндии. «Голубое топливо» туда начало поступать также из Латвии по финско-эстонскому газопроводу Balticconnector. Как бы то ни было, контракт между нашим «Газпром экспортом» и финской Gasum действует до конца 2031 года. Вроде и невелика потеря, а неприятно... А на подходе – все новые и новые желающие. Напомним, еще в начале прошлого года Европейская комиссия одобрила выделение 33 миллионов евро на возведение интерконнектора Греция — Болгария (IGB), являющегося важнейшей частью Трансадриатического трубопровода (TAP), через который в Юго-Восточную Европу должен пойти газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, создавая прямую конкуренцию поставкам по «Турецкому потоку». Строительство уже начато и остается только уповать на то, что вестись оно будет с «чисто болгарской» скоростью. Хотя... Что-то подсказывает: тут темпы будет совершенно другие, чем с болгарским участком «Турецкого потока». Тем временем, как стало известно, первые партии «голубого топлива» из Израиля в начале нынешнего года уже поступили на предприятия по переработке СПГ в Египте. По данному поводу даже сделано совместное официальное заявление министерств энергетики двух стран, в котором подчеркивается «огромная важность» этого события. Еще бы, ведь Тель-Авив нацелился на реализацию «мегапроекта» — создание газопровод EastMed, который будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и в Италию. В Израиле уже на полном серьезе ведут разговоры о собственных перспективах в роли «энергетической сверхдержавы». Еще одни конкуренты на нашу голову...





Стратегии есть, но взаимоисключающие

В нынешних условиях перед «Газпромом», перед Россией в целом стоит крайне непростой выбор. С одной стороны, наши экспортеры несут достаточно ощутимые финансовые потери – цена на «голубое топливо» в Европе буквально обрушилась ниже 170 долларов за тысячу кубометров, достигнув 15-летнего минимума. Причин тут много и помимо упомянутых выше, нельзя не упомянуть еще одну.



Киев, возможно сам того не желая, умудрился подложить «Газпрому» изрядную свинью: опасаясь его совершенно непредсказуемого поведения и соответственно прекращения либо существенного сокращения транзита с 1 января нынешнего года, страны ЕС весь 2019-й усиленно закачивали газ в собственные подземные хранилища: про запас и на всякий случай. Зима выдалась аномально теплая, отбора топлива из ПГХ практически не происходит, а поставки продолжаются. «На выходе» имеем снижение цены до полного неприличия и, соответственно, падение выручки и прибыли отечественного газового монополиста. Что делать? Простейший и наиболее логичный ответ в такой ситуации: перекрывать кран. То есть по возможности, не нарушая заключенных ранее сделок и не нарываясь еще и на штрафные санкции, снижать объемы экспорта. Тогда есть шанс на то, что котировки, пусть и не сразу, но все-таки снова «поползут» вверх. Казалось бы — единственное правильное решение. Между прочим, именно в таком ключе «Газпром» сейчас и действует, в нынешнем месяце сократив поставки, по имеющимся данным, примерно на 20%. Однако здесь все далеко не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Выиграв сейчас, мы крепко рискуем проиграть глобальную битву за энергетический рынок Европы.



К огромному сожалению, позиции России в этом противостоянии по состоянию на начало 2020 года далеко не так прочны, как должны были бы быть. «Северный поток 2» увяз в пучине американских санкций столь глубоко, что делать прогнозы о сроках его запуска сейчас уже никто не берется. «Турецкий поток» введен в строй, но... Во-первых, работает он пока что далеко не на полную мощность, а во-вторых, США твердо намерены «наступить на горло» и ему. Во всяком случае, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в интервью болгарским СМИ уже сделал заявление о том, что Вашингтон будет противодействовать строительству второй линии газопровода «Турецкий поток» всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это напрямую подводит нас к пониманию ключевого момента: в любую «брешь», образовавшуюся на энергетическом рынке Европы из-за снижения поставок из России, в любую возникшую таким путем нишу немедленно втиснутся американцы, которых потом вышибить будет весьма проблематично. Единственное, что сегодня не дает им буквально заполонить Старый Свет собственным СПГ, это недостаточное количество мощностей для его переработки и отсутствие танкерного трансокеанского флота соответствующих размеров. Если это направление бизнеса в Соединенных Штатах и дальше будет считаться перспективным и сверхприбыльным, в ликвидацию «слабых мест» без проблем будут вложены необходимые средства. И вот тогда – точно каюк... Следовательно, как ни крути, но если говорить о долгосрочной перспективе, то России выгодно сейчас как раз снижение цен на газ в Европе, делающее для американцев «энергетическую экспансию» туда просто нерентабельной.



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Надо отметить, что определенные сигналы, свидетельствующие о правильности именно такого подхода, уже имеются. Дело в том, что львиная доля поставляемого США на экспорт СПГ имеет сланцевое происхождение. А вот тут-то как раз имеются проблемы. По данным агентства S&P Global Platts, в декабре прошлого и январе нынешнего года среднесуточная добыча газа в США стала снижаться. Пока речь менее, чем о 2%, но это, похоже, только начало. Американские аналитики прямо указывают на то, что американские сланцевые компании вынуждены сокращать добычу из-за низких цен на «голубое топливо», которые в США тоже, между прочим, достигли сегодня минимума с 2016 года. Это, в свою очередь, ставит под вопрос перспективы запуска новых перерабатывающих заводов. А уж танкеров – и подавно. По мнению экспертов, вопрос о том, продолжатся ли в США «сланцевая революция» и «экспортный бум», окончательно решится до 2022 года. Так что, возможно, «Газпрому» остается только продержаться какое-то время, чтобы оставить за собой наиболее перспективный и привлекательный для России европейский рынок. В свете этого, согласитесь, несколько по-иному выглядит и «невыгодная» сделка с «Нафтогазом», позволяющая нам сохранить за собой экспортные позиции, с которых нас так стремятся потеснить конкуренты. Так или иначе, но 2020 год будет для российского газового экспорта настоящим испытанием на прочность. Хочется верить, что оно будет выдержано с честью. Назвать прошлый год временем больших удач и достижений для отечественного экспорта энергоносителей в Европу не решатся, пожалуй, даже самые записные оптимисты. Год был не просто напряженным – скорее уж, архисложным и драматичным. Против нас было всё: от невиданно теплой погоды, совершенно не способствовавшей повышению объемов европейского импорта, до отчаянного желания Соединенных Штатов вытеснить Россию с энергетических рынков Старого Света подчистую. При этом такими «глупостями», как правила честной конкурентной борьбы, наши оппоненты, понятное дело, вовсе не заморачивались и заморачиваться, кстати, в дальнейшем не собираются. Исходя их всего упомянутого выше, признанное «Газпромом» снижение уровня поставок «голубого топлива» в страны дальнего зарубежья и падение прибыли компании, выражающиеся, впрочем, далеко не в ужасающих цифрах, считать поражением вряд ли стоит. Останутся ли эти неприятные моменты временными трудностями или же станут началом больших проблем российского энергетического экспорта, во многом решится именно в наступившем 2020 году.Безусловно, главной проблемой для деятельности «Газпрома» в странах ЕС в будущем году будет та же напасть, что «путала карты» и в году прошлом. А именно – всевозрастающая конкуренция на этом рынке, и прежде всего переориентация значительной части потребителей с трубопроводных поставок на сжиженный газ. В прошлом году страны Евросоюза увеличили его импорт на 75%. Основную опасность тут в перспективе представляют Соединенные Штаты, темпы и напористость экспансии которых лучше всего вписываются в описание «прут, как танк». Да, на нынешний момент они со своими 12% общеевропейского импорта в этой категории не входят даже в первую тройку поставщиков СПГ в Старый Свет (Катар, Россия, Нигерия), но при этом объемы их поставок «голубого топлива» за океан в сравнении с 2018 годом увеличились просто фантастически! Эта цифра в мае прошлого года составляла 272% роста. В июле 181% — меньше, но все равно впечатляет. Увы, останавливаться на достигнутом в США вовсе не собираются. Согласно данным, опубликованным управлением по энергетической информации Минэнерго США (EIA), в 2020 году там намерены нарастить зарубежные поставки СПГ до 48,7 миллиона тонн в год в 2020-м и до 57,6 миллиона тонн в год в 2021-м. О серьезности таких намерений свидетельствует то, что заводы по сжижению «голубого топлива» за океаном встают в строй один за другим. Только в прошлом году о начале производства объявили Cameron LNG и Freeport LNG. И это далеко не все... Вдобавок к американским «газовым атакам» на Европу выйти на этот крайне привлекательный рынок стремятся все новые и новые экспортеры.«Большой передел» идет постоянно, всяк, кто может, старается потеснить «Газпром». С 1 января наши поставщики утратили монопольное положение на газовом рынке Финляндии. «Голубое топливо» туда начало поступать также из Латвии по финско-эстонскому газопроводу Balticconnector. Как бы то ни было, контракт между нашим «Газпром экспортом» и финской Gasum действует до конца 2031 года. Вроде и невелика потеря, а неприятно... А на подходе – все новые и новые желающие. Напомним, еще в начале прошлого года Европейская комиссия одобрила выделение 33 миллионов евро на возведение интерконнектора Греция — Болгария (IGB), являющегося важнейшей частью Трансадриатического трубопровода (TAP), через который в Юго-Восточную Европу должен пойти газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, создавая прямую конкуренцию поставкам по «Турецкому потоку». Строительство уже начато и остается только уповать на то, что вестись оно будет с «чисто болгарской» скоростью. Хотя... Что-то подсказывает: тут темпы будет совершенно другие, чем с болгарским участком «Турецкого потока». Тем временем, как стало известно, первые партии «голубого топлива» из Израиля в начале нынешнего года уже поступили на предприятия по переработке СПГ в Египте. По данному поводу даже сделано совместное официальное заявление министерств энергетики двух стран, в котором подчеркивается «огромная важность» этого события. Еще бы, ведь Тель-Авив нацелился на реализацию «мегапроекта» — создание газопровод EastMed, который будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и в Италию. В Израиле уже на полном серьезе ведут разговоры о собственных перспективах в роли «энергетической сверхдержавы». Еще одни конкуренты на нашу голову...В нынешних условиях перед «Газпромом», перед Россией в целом стоит крайне непростой выбор. С одной стороны, наши экспортеры несут достаточно ощутимые финансовые потери – цена на «голубое топливо» в Европе буквально обрушилась ниже 170 долларов за тысячу кубометров, достигнув 15-летнего минимума. Причин тут много и помимо упомянутых выше, нельзя не упомянуть еще одну.Киев, возможно сам того не желая, умудрился подложить «Газпрому» изрядную свинью: опасаясь его совершенно непредсказуемого поведения и соответственно прекращения либо существенного сокращения транзита с 1 января нынешнего года, страны ЕС весь 2019-й усиленно закачивали газ в собственные подземные хранилища: про запас и на всякий случай. Зима выдалась аномально теплая, отбора топлива из ПГХ практически не происходит, а поставки продолжаются. «На выходе» имеем снижение цены до полного неприличия и, соответственно, падение выручки и прибыли отечественного газового монополиста. Что делать? Простейший и наиболее логичный ответ в такой ситуации: перекрывать кран. То есть по возможности, не нарушая заключенных ранее сделок и не нарываясь еще и на штрафные санкции, снижать объемы экспорта. Тогда есть шанс на то, что котировки, пусть и не сразу, но все-таки снова «поползут» вверх. Казалось бы — единственное правильное решение. Между прочим, именно в таком ключе «Газпром» сейчас и действует, в нынешнем месяце сократив поставки, по имеющимся данным, примерно на 20%. Однако здесь все далеко не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Выиграв сейчас, мы крепко рискуем проиграть глобальную битву за энергетический рынок Европы.К огромному сожалению, позиции России в этом противостоянии по состоянию на начало 2020 года далеко не так прочны, как должны были бы быть. «Северный поток 2» увяз в пучине американских санкций столь глубоко, что делать прогнозы о сроках его запуска сейчас уже никто не берется. «Турецкий поток» введен в строй, но... Во-первых, работает он пока что далеко не на полную мощность, а во-вторых, США твердо намерены «наступить на горло» и ему. Во всяком случае, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в интервью болгарским СМИ уже сделал заявление о том, что Вашингтон будет противодействовать строительству второй линии газопровода «Турецкий поток» всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это напрямую подводит нас к пониманию ключевого момента: в любую «брешь», образовавшуюся на энергетическом рынке Европы из-за снижения поставок из России, в любую возникшую таким путем нишу немедленно втиснутся американцы, которых потом вышибить будет весьма проблематично. Единственное, что сегодня не дает им буквально заполонить Старый Свет собственным СПГ, это недостаточное количество мощностей для его переработки и отсутствие танкерного трансокеанского флота соответствующих размеров. Если это направление бизнеса в Соединенных Штатах и дальше будет считаться перспективным и сверхприбыльным, в ликвидацию «слабых мест» без проблем будут вложены необходимые средства. И вот тогда – точно каюк... Следовательно, как ни крути, но если говорить о долгосрочной перспективе, то России выгодно сейчас как раз снижение цен на газ в Европе, делающее для американцев «энергетическую экспансию» туда просто нерентабельной.Надо отметить, что определенные сигналы, свидетельствующие о правильности именно такого подхода, уже имеются. Дело в том, что львиная доля поставляемого США на экспорт СПГ имеет сланцевое происхождение. А вот тут-то как раз имеются проблемы. По данным агентства S&P Global Platts, в декабре прошлого и январе нынешнего года среднесуточная добыча газа в США стала снижаться. Пока речь менее, чем о 2%, но это, похоже, только начало. Американские аналитики прямо указывают на то, что американские сланцевые компании вынуждены сокращать добычу из-за низких цен на «голубое топливо», которые в США тоже, между прочим, достигли сегодня минимума с 2016 года. Это, в свою очередь, ставит под вопрос перспективы запуска новых перерабатывающих заводов. А уж танкеров – и подавно. По мнению экспертов, вопрос о том, продолжатся ли в США «сланцевая революция» и «экспортный бум», окончательно решится до 2022 года. Так что, возможно, «Газпрому» остается только продержаться какое-то время, чтобы оставить за собой наиболее перспективный и привлекательный для России европейский рынок. В свете этого, согласитесь, несколько по-иному выглядит и «невыгодная» сделка с «Нафтогазом», позволяющая нам сохранить за собой экспортные позиции, с которых нас так стремятся потеснить конкуренты. Так или иначе, но 2020 год будет для российского газового экспорта настоящим испытанием на прочность. Хочется верить, что оно будет выдержано с честью. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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