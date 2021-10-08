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Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"

08 октября 2021, 16:10  •  489 • Политика
Атомная ударная субмарина США попала в "аварию" в Южно-Китайском море. Что стало причиной? Возможно, некие подводные объекты. А может быть и столкновение с другой подлодкой. Более того, американский инцидент напомнил о гибели русской подлодки "Курск".
Пресс-служба Тихоокеанского флота США обнародовала подробности инцидента. Подбитой оказалась атомная ударная подводная лодка Военно-морского флота США USS Connecticut (SSN 22), относящаяся к классу Seawolf.
Во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе произошла авария. О том, что это случилось в Южно-Китайском море, информировал телеканал Fox News. Субмарина столкнулась с объектом, который до сих пор не установлен. Известно только, что это не другая подводная лодка. Но и здесь есть противоречия.
Так, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов в беседе с Царьградом напомнил, что во все времена оппоненты скрывали возможность столкновения двух подлодок. Да и Южно-Китайское море довольно сложная территория, добавил Блытов:
Южно-Китайское море — это зона действия китайских подводных лодок. Вполне возможно, там произошло какое-то столкновение. У нас были случаи столкновений, когда наши лодки гибли и получали сильные повреждения при столкновении с американскими подводными лодками, - отметил Блытов. - К тому же, там есть спорные острова, которые китайцы считают своей территорией. А американцы не согласны с этой позицией, они туда постоянно отправляют свои корабли. Китайцы этому противятся. Может быть, это была подводная китайская лодка. Или, например, китайцы создали какие-то препятствия именно для того, чтобы затруднить плавание в этом районе.
Всё сказанное должно стать предметом разбирательств. Хотя расследование в любом случае будет трудным. Ведь и о гибели подлодки "Курск" споря до сих пор, хотя прошло много лет. Вспомнил историю "Курска" в свете аварии с американской подлодкой и Блытов:
Версию столкновения "Курска" с американской подлодкой в своём фильме описывали французы, - напомнил спикер. - Называется фильм "Подводная лодка в тёмной воде". Авторы предпложили, что американцы скрыли случай столкновения с "Курском". Может этого и не было. Но, с другой стороны, инцидент с гибелью нашей подлодки у Гавайских островов имел место. Тогда после столкновения с американской подлодкой погиб весь экипаж. Мы долго отказывались от этой аварии. Американцы достали наших моряков и похоронили на Гавайях. Только после этого факт крушения был признан Россией, причём уже в 90-х. Важно, что признали именно столкновение с американской подлодкой, ведь часто умолчать такие детали стараются обе стороны.
Впрочем, версия может быть и куда более банальной, добавил Блытов. Ведь подлодка на глубине может ориентироваться только на локатор. Да и опознать объекты на большой глубине практически невозможно.

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