|
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
08 октября 2021, 16:10 • 489 • Политика
Атомная ударная субмарина США попала в "аварию" в Южно-Китайском море. Что стало причиной? Возможно, некие подводные объекты. А может быть и столкновение с другой подлодкой. Более того, американский инцидент напомнил о гибели русской подлодки "Курск".
Пресс-служба Тихоокеанского флота США обнародовала подробности инцидента. Подбитой оказалась атомная ударная подводная лодка Военно-морского флота США USS Connecticut (SSN 22), относящаяся к классу Seawolf.
Во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе произошла авария. О том, что это случилось в Южно-Китайском море, информировал телеканал Fox News. Субмарина столкнулась с объектом, который до сих пор не установлен. Известно только, что это не другая подводная лодка. Но и здесь есть противоречия.
Так, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов в беседе с Царьградом напомнил, что во все времена оппоненты скрывали возможность столкновения двух подлодок. Да и Южно-Китайское море довольно сложная территория, добавил Блытов:
Всё сказанное должно стать предметом разбирательств. Хотя расследование в любом случае будет трудным. Ведь и о гибели подлодки "Курск" споря до сих пор, хотя прошло много лет. Вспомнил историю "Курска" в свете аварии с американской подлодкой и Блытов:
Впрочем, версия может быть и куда более банальной, добавил Блытов. Ведь подлодка на глубине может ориентироваться только на локатор. Да и опознать объекты на большой глубине практически невозможно.
Подпишитесь на нас
489
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2021, 15:50
|
02 октября 2021, 23:40
|
07 октября 2021, 02:15
|
06 октября 2021, 11:05
|
04 октября 2021, 04:15
|
03 октября 2021, 20:05
|
05 октября 2021, 04:45