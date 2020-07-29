Кто победит в «войне» за воду в Крыму: жизнь без днепровской воды • 112 • Война

Очень часто темы для публикаций появляются из разговоров, споров, каких-то мнений, которые достаточно часто возникают в процессе общения с читателями. Благо современные средства связи позволяют вести дискуссии не только со сторонниками, но и с противниками. Итогом нескольких таких споров в преддверии Дня ВМФ России стал этот материал. Тема спора: грядущая "война" между Украиной и Россией за воду в Крымском канале.





Понятно, что для большинства читателей этот вопрос вроде бы закрыт. Многочисленные заявления политического и военного руководства России дают ясное понимание того, что в настоящее время вопрос с водой на полуострове не стоит. Следовательно, воевать с Украиной Россия не намерена. Это мнение большинства россиян.



Украинцы же, наоборот, уверены, что Крым умирает без воды, а ускоренное развитие крымских курортов, восстановление крымских предприятий, сельское хозяйство полуострова будут требовать все большего и большего количества технической воды. Ведь в советское время именно канал обеспечивал Крым водой на 84%. Значит, при тех темпах развития, которые демонстрирует Крым, война за воду — это вопрос времени.



Чья точка зрения правильная

Обе точки зрения, на первый взгляд, вполне реалистичны. Более того, если исходить из опыта прошлого, украинская точка зрения даже имеет какой-то приоритет. Даже доказательства этой точки имеются. Я об аварии на одном из заводов полуострова, которая произошла именно из-за недостатка воды. Теоретически, такие аварии должны повторяться и в будущем.



Да и сельское хозяйство Крыма изменилось, по мнению украинцев, не в лучшую сторону. Недостаток воды вынудил аграриев изменить производство в корне. Теперь в Крыму выращивают культуры, которые не требуют большого количества воды. Традиционные же для советского времени культуры ушли в прошлое. Что дальше? Дальше, по мнению украинцев, Крым должен вообще потерять плодородный слой почвы. Он превратится в пыль и будет просто унесен ветрами.



Несколько смешно выглядит ещё один аргумент сторонников смерти неукраинского Крыма. Помните, «мы подождем, когда развалится Россия и просто с помощью армии займем территорию»? Про развал России сегодня говорить не будем. А вот про "ВСУ в Крыму" поговорить можно. Уже сегодня полуостров имеет на своей территории военную группировку, которая превосходит по своей мощи армии большинства европейских государств. Причем по всем компонентам.



А что же мы? Начнем с промышленности. Недавно президент Путин присутствовал на закладке двух крупных кораблей. Россия возродила кораблестроение Крыма. Такое производство требует, кроме всего прочего, достаточно большого количества технической воды. Согласитесь, сомнительно, чтобы власти России и Крыма пошли на риск и ограничили подачу питьевой воды на курорты.



Современный российский турист в отношении комфорта мало чем отличается от туристов из других стран. «Курятники» советских времен ушли в прошлое. И больше не вернутся. Россияне за те же деньги, что оставляют в Крыму, вполне спокойно могут отдыхать в других странах. «Тепличных условий», какие были в советское время, теперь нет. За туриста надо драться с конкурентами.



Так что же произошло в промышленности Крыма? Обыкновенная техническая революция. Старые советские технологии заменили современными. Без помпы, без шумных празднеств, без громких заявлений на высоком уровне. Просто создали новое производство. И этот процесс, по моему мнению, будет продолжаться в этом направлении.



Сельское хозяйство. Действительно, номенклатура производимой продукции в Крыму изменилась. Перевод производства какое-то время был болезненным для крестьян. Но что происходит сегодня? Говорить о том, что крымчане катаются как сыр в масле, пока нельзя. Сложно, трудно, но уже прибыльно. Наверное, именно так можно описать крестьянский труд на полуострове.



Назовите мне сегодня регион России, где бы не было продукции крымских крестьян. Да и вообще продукции крымского производства. Рынок сбыта есть, значит, есть стимул увеличивать производство. Значит, крымское сельское хозяйство тоже переходит на современное производство, не требующее большого количества воды.



Война за воду уже идёт

Да, война уже идёт. И началась она с «победы Украины» в 2014 году. С закрытия шлюзов Крымского канала. Только война идет не только на полуострове, но и на территории Украины. Херсонская область уже превратилась в аномальную для сельского хозяйства зону. А место сброса днепровской воды из канала в Каркинитском заливе в зону экологической катастрофы. Это стало весомой «добавкой» к неконтролируемому сбросу отходов украинских предприятий.



Увы, но восстановить экосистему залива уже просто невозможно. Опреснение воды и прочие негативные явления в этом заливе уже привели к резкому уменьшения количества морских обитателей в этой части Черного моря. В заливе всегда работали рыбаки. Даже при грабительском отношении к морской фауне количество кефали, камбалы, бычка практически не менялось. Сегодня же даже бычок уходит из этих мест. Про знаменитую черноморскую травяную креветку и упоминать стыдно.



Более того, речная вода смывает территорию Украины. Данных 2020 года у меня нет, а вот на 2019 год с побережья было просто «смыто», то есть ушло под воду, более 15 гектаров земли! Об этом стараются не говорить открыто, но это данные украинских ученых!



Мы почему-то всегда говорим только о положительных моментах наших проектов. Осушили болото. Как же хорошо, что на его месте можно теперь картошку посадить! А то, что близлежащие речки почему-то высохли, мы не замечаем. Оросили пустыню. Теперь там будут бахчи для арбузов и дынь. А то, что куда-то исчезли животные, нас не интересует.



До украинцев начинает доходить, что вырубка леса на Карпатах привела к изменению климата. Доходит это через смерть, через потерю сел, разрушение дорог, уничтожение объектов инфраструктуры. Но почему-то не доходит в других местах. Черное море «цветет» вдоль побережья не хуже сельского пожарного пруда. Ну и что? Всё в порядке.



Изменился климат в Херсонской области? Да нормально всё. Глобальное потепление или похолодание. На ваш выбор. В стране почему-то регулярно стали происходить природные катаклизмы, о которых раньше и не слышали? Природа! Никто не знает, что она выкинет в следующий момент.



Так война это или не война? Только вот кто с кем воюет и почему?



Когда все закончится и закончится ли?

Нестабильность политической ситуации на Украине, поиск «своего пути» развития, разброд в обществе, да и, чего греха таить, отсутствие этого самого общества ведет страну к разрушению. В такой ситуации задумываться о каких-то экологических проблемах некогда. Задумываться об изменении климата тоже. Главное — победить! Даже кого победить, не важно.



Ситуация может измениться только тогда, когда Украина наконец-то решит, что же она такое. Чей она союзник и как собирается жить дальше. Все эти лозунги, которые в конечном итоге всего лишь вариации на тему «за все хорошее, против всего плохого», ведут в никуда. Точнее, только усугубляют положение страны. Приводят к потере населения, экономического и военного потенциала, к потере территорий в конечном счете.



Сегодня почти все уверены, что вода в Крымский канал вернётся. Когда это произойдет и чей будет Крым? У россиян и украинцев мнения разные в этом вопросе. Только вот мы совершенно забываем о природе. О её возможностях и способности к адаптации.



Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно. Экологическая система полуострова приспособится к изменившимся условиям. Естественно, произойдут какие-то изменения климата Крыма. Да и крымчане научатся жить без какого-либо дискомфорта в условиях ограниченного потребления воды.



Вот тогда возникает другой вопрос. А нужна ли будет на полуострове днепровская вода? Так ли необходимо будет вновь всё менять? Вопрос пока без ответа… Очень часто темы для публикаций появляются из разговоров, споров, каких-то мнений, которые достаточно часто возникают в процессе общения с читателями. Благо современные средства связи позволяют вести дискуссии не только со сторонниками, но и с противниками. Итогом нескольких таких споров в преддверии Дня ВМФ России стал этот материал. Тема спора: грядущая "война" между Украиной и Россией за воду в Крымском канале.Понятно, что для большинства читателей этот вопрос вроде бы закрыт. Многочисленные заявления политического и военного руководства России дают ясное понимание того, что в настоящее время вопрос с водой на полуострове не стоит. Следовательно, воевать с Украиной Россия не намерена. Это мнение большинства россиян.Украинцы же, наоборот, уверены, что Крым умирает без воды, а ускоренное развитие крымских курортов, восстановление крымских предприятий, сельское хозяйство полуострова будут требовать все большего и большего количества технической воды. Ведь в советское время именно канал обеспечивал Крым водой на 84%. Значит, при тех темпах развития, которые демонстрирует Крым, война за воду — это вопрос времени.Обе точки зрения, на первый взгляд, вполне реалистичны. Более того, если исходить из опыта прошлого, украинская точка зрения даже имеет какой-то приоритет. Даже доказательства этой точки имеются. Я об аварии на одном из заводов полуострова, которая произошла именно из-за недостатка воды. Теоретически, такие аварии должны повторяться и в будущем.Да и сельское хозяйство Крыма изменилось, по мнению украинцев, не в лучшую сторону. Недостаток воды вынудил аграриев изменить производство в корне. Теперь в Крыму выращивают культуры, которые не требуют большого количества воды. Традиционные же для советского времени культуры ушли в прошлое. Что дальше? Дальше, по мнению украинцев, Крым должен вообще потерять плодородный слой почвы. Он превратится в пыль и будет просто унесен ветрами.Несколько смешно выглядит ещё один аргумент сторонников смерти неукраинского Крыма. Помните, «мы подождем, когда развалится Россия и просто с помощью армии займем территорию»? Про развал России сегодня говорить не будем. А вот про "ВСУ в Крыму" поговорить можно. Уже сегодня полуостров имеет на своей территории военную группировку, которая превосходит по своей мощи армии большинства европейских государств. Причем по всем компонентам.А что же мы? Начнем с промышленности. Недавно президент Путин присутствовал на закладке двух крупных кораблей. Россия возродила кораблестроение Крыма. Такое производство требует, кроме всего прочего, достаточно большого количества технической воды. Согласитесь, сомнительно, чтобы власти России и Крыма пошли на риск и ограничили подачу питьевой воды на курорты.Современный российский турист в отношении комфорта мало чем отличается от туристов из других стран. «Курятники» советских времен ушли в прошлое. И больше не вернутся. Россияне за те же деньги, что оставляют в Крыму, вполне спокойно могут отдыхать в других странах. «Тепличных условий», какие были в советское время, теперь нет. За туриста надо драться с конкурентами.Так что же произошло в промышленности Крыма? Обыкновенная техническая революция. Старые советские технологии заменили современными. Без помпы, без шумных празднеств, без громких заявлений на высоком уровне. Просто создали новое производство. И этот процесс, по моему мнению, будет продолжаться в этом направлении.Сельское хозяйство. Действительно, номенклатура производимой продукции в Крыму изменилась. Перевод производства какое-то время был болезненным для крестьян. Но что происходит сегодня? Говорить о том, что крымчане катаются как сыр в масле, пока нельзя. Сложно, трудно, но уже прибыльно. Наверное, именно так можно описать крестьянский труд на полуострове.Назовите мне сегодня регион России, где бы не было продукции крымских крестьян. Да и вообще продукции крымского производства. Рынок сбыта есть, значит, есть стимул увеличивать производство. Значит, крымское сельское хозяйство тоже переходит на современное производство, не требующее большого количества воды.Да, война уже идёт. И началась она с «победы Украины» в 2014 году. С закрытия шлюзов Крымского канала. Только война идет не только на полуострове, но и на территории Украины. Херсонская область уже превратилась в аномальную для сельского хозяйства зону. А место сброса днепровской воды из канала в Каркинитском заливе в зону экологической катастрофы. Это стало весомой «добавкой» к неконтролируемому сбросу отходов украинских предприятий.Увы, но восстановить экосистему залива уже просто невозможно. Опреснение воды и прочие негативные явления в этом заливе уже привели к резкому уменьшения количества морских обитателей в этой части Черного моря. В заливе всегда работали рыбаки. Даже при грабительском отношении к морской фауне количество кефали, камбалы, бычка практически не менялось. Сегодня же даже бычок уходит из этих мест. Про знаменитую черноморскую травяную креветку и упоминать стыдно.Более того, речная вода смывает территорию Украины. Данных 2020 года у меня нет, а вот на 2019 год с побережья было просто «смыто», то есть ушло под воду, более 15 гектаров земли! Об этом стараются не говорить открыто, но это данные украинских ученых!Мы почему-то всегда говорим только о положительных моментах наших проектов. Осушили болото. Как же хорошо, что на его месте можно теперь картошку посадить! А то, что близлежащие речки почему-то высохли, мы не замечаем. Оросили пустыню. Теперь там будут бахчи для арбузов и дынь. А то, что куда-то исчезли животные, нас не интересует.До украинцев начинает доходить, что вырубка леса на Карпатах привела к изменению климата. Доходит это через смерть, через потерю сел, разрушение дорог, уничтожение объектов инфраструктуры. Но почему-то не доходит в других местах. Черное море «цветет» вдоль побережья не хуже сельского пожарного пруда. Ну и что? Всё в порядке.Изменился климат в Херсонской области? Да нормально всё. Глобальное потепление или похолодание. На ваш выбор. В стране почему-то регулярно стали происходить природные катаклизмы, о которых раньше и не слышали? Природа! Никто не знает, что она выкинет в следующий момент.Так война это или не война? Только вот кто с кем воюет и почему?Нестабильность политической ситуации на Украине, поиск «своего пути» развития, разброд в обществе, да и, чего греха таить, отсутствие этого самого общества ведет страну к разрушению. В такой ситуации задумываться о каких-то экологических проблемах некогда. Задумываться об изменении климата тоже. Главное — победить! Даже кого победить, не важно.Ситуация может измениться только тогда, когда Украина наконец-то решит, что же она такое. Чей она союзник и как собирается жить дальше. Все эти лозунги, которые в конечном итоге всего лишь вариации на тему «за все хорошее, против всего плохого», ведут в никуда. Точнее, только усугубляют положение страны. Приводят к потере населения, экономического и военного потенциала, к потере территорий в конечном счете.Сегодня почти все уверены, что вода в Крымский канал вернётся. Когда это произойдет и чей будет Крым? У россиян и украинцев мнения разные в этом вопросе. Только вот мы совершенно забываем о природе. О её возможностях и способности к адаптации.Крым в скором времени полностью решит проблему воды. Каким образом это произойдет, не важно. Экологическая система полуострова приспособится к изменившимся условиям. Естественно, произойдут какие-то изменения климата Крыма. Да и крымчане научатся жить без какого-либо дискомфорта в условиях ограниченного потребления воды.Вот тогда возникает другой вопрос. А нужна ли будет на полуострове днепровская вода? Так ли необходимо будет вновь всё менять? Вопрос пока без ответа… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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