Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17

Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что ими был задержан водитель грузовика, на котором на территорию Донбасса якобы был перевезен зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, в результате чего погибли 298 человек.

Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный военный самопровозглашенной Донецкой народной республики — не водитель автотягача, но тоже принимал участие в транспортировке средства ПВО. При этом, задержанный был осужден украинским судом еще в 2017 году.

Про захваченного «водителя» заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил на брифинге в Киеве. По его словам, военного ДНР задержали благодаря снятому на смартфон видео, запечатлевшем движущийся по Донецку тягач с «Буком». Эти кадры были продемонстрированы на брифинге, передает ФАН.

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ», — сказал Маяков.

В настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК, сообщил представитель СБУ. Он подчеркнул, что все виновные в этом преступлении будут осуждены на Украине за терроризм.

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал это заявление лживым. По его мнению, такими обвинениями Киев пытается отвести от себя подозрения в причастности к крушению лайнера.

«На самом деле они являются виновниками трагедии со сбитым Boeing. Чтобы доказать свою «невиновность», используют различные возможности, действия и маневры.

Это их методика. Ложь без фактов стала визитной карточкой современного руководства Украины в целом», — заявил сенатор.

Парламентарий назвал украинское руководство «лживым и воровитым». Он уверен, что оно вредит собственному государству и создает ему проблемы, передает НСН.

Ранее сообщалось, что корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников. Эту деталь следователи предъявляют в качестве вещдока, но подлинный ли он, неизвестно.

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По сведениям СМИ, эту улику международному следствию предоставили неизвестные лица из ДНР за вознаграждение. Его точная сумма не сообщается, но речь идет о нескольких десятках тысяч долларов. В этой связи глава JIT Фред Вестербеке отмечал, что международные следователи до сих пор изучают данные по ракете.

Двумя неделями ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что

вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».

«Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах», — подытожил Песков.

В июне нынешнего года, Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представили список обвиняемых в атаке на малайзийский Boeing. В причастности к данному делу обвиняются три россиянина и один украинец. По данным следствия, группой руководил на тот момент министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин.

Как говорится в материалах дела, бывший сотрудник ГРУ Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») был заместителем Гиркина и руководителем разведки ДНР, Олег Пулатов (позывной «Гюрза») возглавлял группу бойцов, Харченко же находился в подчинении Пулатова.

По словам следователей, самолет был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного силами вышеуказанной группы на территорию Донбасса из 53-ей зенитной ракетной Берлинской бригады, базирующейся около Клюквинского сельсовета в Курской области.

По версии следствия, собственно выпущена ракета, сбившая Boeing, была операторами установки, в которую ни один из указанных четверых человек не входил. На следующий день после трагедии — 18 июля 2014 года — ракетную установку якобы перевезли в Луганск, а затем — через границу на территорию России.

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.