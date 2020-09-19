Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника

Молдавская шпионка Карина Цуркан получала секретные сведения об энергетической политике России в отношении Украины от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко, считает следственное управление ФСБ. Об этом рассказал адвокат шпионки Иван Павлов.

Речь идёт о бывшем члене правления "Интер РАО" Карине Цуркан, которая была арестована в 2018 году по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. По данным ФСБ, она передала Службе информации и безопасности Молдавии секретные письма Минэнерго. Затем эти письма оказались в распоряжении структур НАТО.

Согласно информации российской спецслужбы, Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом Карла, затем поступила на работу на руководящие позиции в "Интер РАО", где получила доступ к секретным документам. Они были предоставлены ей замглавы Минэнерго Вячеславом Кравченко, говорится в документах ФСБ.