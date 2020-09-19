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Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника

19 сентября 2020, 02:30  •  10 • Политика
ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения молдавской шпионке Карине Цуркан чиновника. По данным спецслужбы, это был замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.
Молдавская шпионка Карина Цуркан получала секретные сведения об энергетической политике России в отношении Украины от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко, считает следственное управление ФСБ. Об этом рассказал адвокат шпионки Иван Павлов.
Речь идёт о бывшем члене правления "Интер РАО" Карине Цуркан, которая была арестована в 2018 году по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. По данным ФСБ, она передала Службе информации и безопасности Молдавии секретные письма Минэнерго. Затем эти письма оказались в распоряжении структур НАТО.
Согласно информации российской спецслужбы, Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом Карла, затем поступила на работу на руководящие позиции в "Интер РАО", где получила доступ к секретным документам. Они были предоставлены ей замглавы Минэнерго Вячеславом Кравченко, говорится в документах ФСБ.

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