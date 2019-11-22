Кто ответит за «золотой» суперлайнер?

Тихо и незаметно в некоторых СМИ появилась новость о том, что детище ОКБ Сухого - лайнер SSJ-100 передадут «на доработку» в КБ Яковлева. Конструкция самолета претерпит серьезные изменения, а само название «Суперджет», скорее всего, канет в Лету и останется лишь в воспоминаниях, поскольку этот летательный аппарат переименуют.

Знаменитая фирма - ОКБ Яковлева, самолеты которой, легендарные «ястребки», в годы Великой Отечественной войны составляли 2/3 всего парка истребителей, фирма, где был создан первый самолет вертикального взлета Як-38, фирма, в которой дали жизнь уникальным гражданским машинам Як-40 и Як-42, а также спортивному Як-28, сегодня переживает далеко не лучшие времена. Ее офис и ангары на Ленинградском проспекте, заполнены непонятно кем и чем... Так что говорить о том, что в ОКБ Яковлева якобы может возродиться «Суперджет», мягко говоря, несколько преждевременно. Один из наших источников вообще сомневается в том, что фирма Яковлева как таковая до сих пор существует в природе...

Поручить генпрокурору определить круг лиц, которые разворовывали огромные средства

«Прежде чем принимать это решение, надо было собрать всех профессиональных авиаконструкторов, которые у нас есть, и посоветоваться с ними, - сказал «Нашей Версии» президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», замминистра Гражданской авиации СССР (1983-1991 гг.), заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. - Может, отдать «Суперджет» не в ОКБ Яковлева, а, скажем, в Туполевское или Ильюшенское КБ? А то ведь опять могут в очередной раз «ошибиться», снова влить в карманы каких-то людей миллиарды и не получить нормального самолета.

Знаете, а ведь случилось то, на чем мы, профессионалы, настаивали уже много лет. Ведь в угоду «Суперджету» лишалась финансирования наша отечественная техника, и те же Ту-204/214, Ил-114 и другие самолеты, как говорится, просто были поставлены к забору. Этот многострадальный «Суперджет» уже стал золотым и обошелся стране в несколько миллиардов долларов! Что ж, это те деньги, которые легко воруются и рассовываются по карманам, а теперь получается, что правительство признает всё то, о чем мы говорили и буквально кричали все эти годы.

Помнится, я был на одном «высоком» совещании, и в нем участвовали люди, шесть-семь человек, которые у нас в стране отвечают за выпуск новой авиационной техники. И что вы думаете, ни у кого из них, начиная с заместителя председателя правительства, не было образования инженера. То есть для принятия таких решений поставили Дмитрия Анатольевича и всю эту непрофессиональную и неподготовленную компанию! А ведь изготовители этого самолета запросили на свое детище аж четыре бюджета! Почти половина сразу ушла в никуда, то есть первый бюджет, понимаете ли, оказался ошибочным, попросили второй, снова ошиблись, потом третий, четвертый…

Так что теперь надо признать, что буквально с первых шагов это было ошибкой, и поручить генеральному прокурору определить круг лиц, которые разворовывали эти огромные средства. Почему Погосян и вся эта шайка все это время обманывали президента, что это самый лучший в мире и непревзойденный самолет?!»

Модернизация «Суперджета» начинается в наступающем году

Напомним, что модернизация «Суперджета» начинается в наступающем году. Вместо дорогого французского двигателя SaM-146 у нас в стране на основе технических решений двигателя ПД-14 будет создан двигатель-аналог - ПД-8. Что касается изменения конструкции, то, так сказать, первой ласточкой станет замена металлического крыла на композитное, - так, по мнению экспертов, будет устранено самое слабое место лайнера.

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Также специалисты пришли к выводу, что излишне прочное (как у истребителя) крепление шасси к лонжиру крыла ведет к разрушению последнего, как только нагрузка на шасси превышена, а также провоцирует последующее вытекание топлива из крыла и его воспламенение.

ОКБ Яковлева будет перинатальным центром

«Мой прогноз таков: если Олег Демченко (генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева, первый вице-президент – Генеральный конструктор ПАО «Корпорация «Иркут» - Ред.) возьмется за это дело, то он доведет конструкторскую мысль до конца. Я знаю Олега, это отличный советский конструктор, - заявил «Нашей Версии» почетный президент ОАО «Авиасалон», депутат Госдумы I созыва, заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор запаса Магомед Толбоев. - Ведь Демченко ведет производство МС-21, это конструктор-профессионал советской школы и, как мы говорим, «красный директор». Это не какой-то там успешный менеджер, который не знает, как отличить ключ от гайки и дюймы перевести в миллиметры.

По-моему, «Суперджет-100» можно назвать недорожденным дитем. Вот ОКБ Яковлева и будет для этого многострадального младенца таким перинатальным центром, где его вылечат! Раз уж «Суперджет» в муках был рожден в нашей стране, его создали, то что с ним поделать, конечно, уж с производства этот лайнер не снимешь!

Ведь под него сделали предприятия, перепрофилировали заводы, соорудили стапеля, запрограммировали станки, учредили цифровые обозначения и т.п. Конечно, это уже не остановишь. Но довести его до ума должен именно профессионал, и я рад, что это поручают Демченко. За какое время он это сделает - на этот вопрос может ответить только он сам. Вот я скоро встречу Олега и спрошу об этом: тебе навязали или ты сам захотел? Но у него свои проблемы еще и с МС-21, потому что и этот самолет надо вывести на должный уровень. Ведь, по сути, это будет первый российский самолет после советских времен».