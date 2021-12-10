Кто ответит за судьбы моряков? Депутат предупредил украинских провокаторов о "незавидной участи"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил украинских провокаторов о "незавидной участи" в случае осуществления провокации. Кто ответит за судьбы украинских моряков, которых могут использовать как пушечное мясо для провокации? Шеремет ответил однозначно.

Напомним, 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что корабль "Донбасс" ВМС Украины, находясь в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу безопасности мореплавания в этом районе, не отвечая на сигналы наших пограничников. Позже судно всё же сменило курс, развернувшись обратно.

Михаил Шеремет предостерёг украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив. Парламентарий отметил, что если Киев не услышит здравых призывов - его корабли ожидает незавидная участь.

В комментарии РИА Новости он отметил, что без отмашки президента Украины Владимира Зеленского такой попытки провокации не произошло бы.

"В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь", - сказал он, отметив, что русские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства России.

"При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ", - предупредил он.