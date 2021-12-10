Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Главная / Политика

Кто ответит за судьбы моряков? Депутат предупредил украинских провокаторов о "незавидной участи"

10 декабря 2021, 08:45  •  87 • Политика
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил украинских провокаторов о "незавидной участи" в случае осуществления провокации. Кто ответит за судьбы украинских моряков, которых могут использовать как пушечное мясо для провокации? Шеремет ответил однозначно.
Напомним, 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что корабль "Донбасс" ВМС Украины, находясь в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу безопасности мореплавания в этом районе, не отвечая на сигналы наших пограничников. Позже судно всё же сменило курс, развернувшись обратно.
Михаил Шеремет предостерёг украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив. Парламентарий отметил, что если Киев не услышит здравых призывов - его корабли ожидает незавидная участь.
В комментарии РИА Новости он отметил, что без отмашки президента Украины Владимира Зеленского такой попытки провокации не произошло бы.
"В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь", - сказал он, отметив, что русские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства России.
"При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ", - предупредил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



87
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Лес рубят - щепки летят. Беглые навальнисты решились на провокацию
10 декабря 2021, 03:30
Путин, Донбасс и членство в НАТО: Главное о переговорах Байдена и Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет...
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
08 декабря 2021, 13:00
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
04 декабря 2021, 09:50
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.