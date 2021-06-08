Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы

Виктор Баранец в беседе с Царьградом отметил показательные моменты по итогам внезапной проверки Сергеем Шойгу в военкомате. Кто ответит за бардак на конкретном объекте? Баранец полагает, что за валидолом побегут не только офицеры, но и генералы.

Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно пришёл с проверкой в один из военкоматов Москвы. Видео попало в соцсети. На кадрах заметно, что Шойгу ругает работников за отсутствие компьютеров с доступом в интернет.

Вы что, как партизаны-то, письма закладываете? Что это за работа такая, - возмутился министр. Он отметил, что в кабинете есть микроволновка и холодильник, а компьютера, "чтобы связаться с соседним военкоматом", нет.

В беседе с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец подметил детали, которые укрылись от глаз многих. Например, подчеркнул, что проверка, безусловно, была внезапной, поскольку видно - никто не успел подготовиться:

Это уже третий его поход в военкомат и третья внезапная проверка, потому что если бы этот спектакль был разыгран, то министра обороны тётя с тарелкой доширака и с ложкой в зубах не встречала бы, наверное, - отметил Баранец.

Корни проблем, обозначенных сегодня Шойгу, произрастают ещё со времён бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, указал Баранец. И постепенно всё решается, однако в случае с военкоматами история сложная: