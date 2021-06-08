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Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы
08 июня 2021, 16:50 • 214 • Политика
Виктор Баранец в беседе с Царьградом отметил показательные моменты по итогам внезапной проверки Сергеем Шойгу в военкомате. Кто ответит за бардак на конкретном объекте? Баранец полагает, что за валидолом побегут не только офицеры, но и генералы.
Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно пришёл с проверкой в один из военкоматов Москвы. Видео попало в соцсети. На кадрах заметно, что Шойгу ругает работников за отсутствие компьютеров с доступом в интернет.
В беседе с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец подметил детали, которые укрылись от глаз многих. Например, подчеркнул, что проверка, безусловно, была внезапной, поскольку видно - никто не успел подготовиться:
Корни проблем, обозначенных сегодня Шойгу, произрастают ещё со времён бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, указал Баранец. И постепенно всё решается, однако в случае с военкоматами история сложная:
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