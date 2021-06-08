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Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы

08 июня 2021, 16:50  •  214 • Политика
Виктор Баранец в беседе с Царьградом отметил показательные моменты по итогам внезапной проверки Сергеем Шойгу в военкомате. Кто ответит за бардак на конкретном объекте? Баранец полагает, что за валидолом побегут не только офицеры, но и генералы.
Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно пришёл с проверкой в один из военкоматов Москвы. Видео попало в соцсети. На кадрах заметно, что Шойгу ругает работников за отсутствие компьютеров с доступом в интернет.
Вы что, как партизаны-то, письма закладываете? Что это за работа такая, - возмутился министр. Он отметил, что в кабинете есть микроволновка и холодильник, а компьютера, "чтобы связаться с соседним военкоматом", нет.
В беседе с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец подметил детали, которые укрылись от глаз многих. Например, подчеркнул, что проверка, безусловно, была внезапной, поскольку видно - никто не успел подготовиться:
Это уже третий его поход в военкомат и третья внезапная проверка, потому что если бы этот спектакль был разыгран, то министра обороны тётя с тарелкой доширака и с ложкой в зубах не встречала бы, наверное, - отметил Баранец.
Корни проблем, обозначенных сегодня Шойгу, произрастают ещё со времён бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, указал Баранец. И постепенно всё решается, однако в случае с военкоматами история сложная:
Начиная со времён Сердюкова в военкоматах пошёл большой погром, пошла совершенно дурацкая реформа, когда по 5-6 военкоматов соединялись в один, начинался бардак. Потом военкоматы начали именовать отделами, что тоже матюками встречали местные офицеры. Проблем куча. И то, что Шойгу увидел в Черёмушкинском райвоенкомате, это только начало, кусочек той незавидной картины, с которой столкнулся министр. И сегодня там будут пить валидол не только районные военкомы, но и городские, а также областные. Там будут пить валидол и некоторые генералы Генштаба, которые впереди министра должны идти для решения таких вопросов, - сказал Виктор Баранец.

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