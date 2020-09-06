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Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию вымирания России
06 сентября 2020, 01:00 • 77 • Политика
Население России рекордно сократится из-за пандемии COVID-19. По мнению худрука МХАТа Эдуарда Боякова, главная причина вымирания русских людей - это следствие культурных проблем, которые начались с поэтов Серебряного века, открывших метафорический ящик Пандоры.
Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет - на 158 тысяч человек - из-за пандемии коронавируса - COVID-19, говорится в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития России. Ситуацию обсудили в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель Юрий Пронько и художественный руководитель Московского художественного академического театра им. Горького Эдуард Бояков.
Последний отмечает, что демографическая ситуация, действительно, чудовищная. Страна не просто теряет людей - страна теряет свою идентичность. Потому что идентичность русского человека априори связана с тем, что русские - большой народ, а Россия - большая страна.
Он пояснил, что имеет в виду культуру в широком смысле слова. Не театры, не выставочные залы и даже не музеи, даже не телевидение, а некую сумму ценностей, свод сюжетов, сценариев для жизни.
В этом же он видит причину появления инцидентов вроде дела о "пьяном" ДТП Михаила Ефремова. Эдуард Бояков считает, что деятели культуры потеряли связь с сакральным пространством, с сакральным искусством, с ценностями радостного, Божественного мира. По мнению худрука МХАТа, это началось даже не при большевиках, а ещё до революции.
В результате уже годы и столетия спустя эти стихи читает какая-нибудь женщина и думает: "Если популярной поэтессе можно, почему мне нельзя?" Таким образом исчезает этическая модель, считает художественный руководитель МХАТа им Горького.
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