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Кто отдал приказ сбивать самолёты России: СМИ назвали имя турецкого офицера

22 мая 2021, 19:40  •  26 • Политика
Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать военные самолёты России, сообщает портал Nordic Monitor. Утверждается, что именно по его вине произошла трагедия с русским Су-24 в 2015 году.
Приказ сбить самолёт ВВС России Су-24 на сирийско-турецкой границе в 2015 году отдал лично командующий Военно-воздушными силами Турции Абидина Юнала. Так утверждает портал Nordic Monitor, ссылаясь на данные судебного допроса.
Речь идёт о трагедии, произошедшей 24 ноября 2015 года. Русский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии, был сбит на границе с Турцией. Пилот погиб. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс извинения за случившееся.
Портал Nordic Monitor утверждает, что согласно показаниям турецкого штаб-полковника Али Дурмуша, которые он дал на суде 15 августа 2017 года, личную ответственность за произошедшее несёт командующий ВВС Турции Абидина Юнала. Когда его уведомили о появлении двух самолётов России у границы Турции, он приказал сбивать их, если они пересекают воздушное пространство страны, а затем повесил трубку. Вскоре после этого произошла трагедия.
В самой Турции отвергают причастность военного командования к инциденту. В происшествии обвинён пилот F-16, совершивший атаку на русский самолёт.

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