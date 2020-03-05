Кто освобождал Саракиб • 176 • Аналитика

СМИ сообщили, что ВКС России помогли сирийцам отбить стратегически важный город Саракиб, оставленный правительственными силами в конце прошлой недели. Операция по освобождению Саракиба провели подразделения «Тигров», шиитов «Хезболлы» и резервных частей Национальной гвардии.



Кто освобождал Саракиб

«Тиграми» по инерции называют 25-ю дивизию специального назначения – элитное тактическое соединение Сирийских арабских вооружённых сил (САВС, САА), специализирующееся на наступательных операциях. Ранее это формирование называло себя «Силы тигра», в его составе были ещё бригады – «Силы гепарда» и «Гепарды».







Громкие наименования подтверждались успешными наступательными операциями, за что «Тигров» даже назвали непобедимыми. В прошлом году их (по сути, милицейских ополченцев) попытались влить в состав Сирийской арабской армии (САА) и присвоили статус специальной дивизии. На самом деле, силы «Тигров» (4000 бойцов) тянут на хорошую бригаду. Завышенный статус дивизии стал признанием военных заслуг ополченцев.



Однако «Тигры» отказались от предложения войти в САА. Не захотели терять организационную и финансовую независимость, потому что зарплата в ополчении в два раза выше, чем в армии (финансирует формирование известный в Сирии инвестор Рами Маклуф – двоюродный брат президента Асада). Названные дивизией «Тигры» воюют по-прежнему хорошо. Освобождение Саракиба – лишнее тому подтверждение.



Национальная гвардия, принявшая участие в операции по освобождению города, тоже стоит особняком в сирийских вооружённых силах. Это элитные войска, предназначенные для защиты правительства Сирии и поддержания безопасности в центральном Дамаске.



Во время войны они разрослись до масштабов полноценной дивизии, дополненной двумя танковыми и механизированной бригадами, полками специального назначения и спецподразделениями. Их применяют на критических участках фронта, коим стало отступление из Саракиба, снова рассёкшее стратегическую трассу Дамаск – Хама – Алеппо. По оценкам экспертов, резервы Национальной гвардии сыграли в освобождении города решающую роль.



Ударная сила Башара Асада

И всё-таки главной ударной силой Башара Асада остаётся Сирийская арабская армия. Её изрядно потрепала война. Достаточно сказать, что в частях практически не осталось лёгкой бронетехники довоенного штата. Серьёзные потери понёс личный состав. Он формируется по призыву. Поэтому в подразделениях образуется некое сочетание солдат, имеющих боевой опыт, и новобранцев.



Не всегда этот союз способствует удаче. Саракиб, например, оставили из-за легкомысленного отношения к боевой задаче. По оценке наблюдателей, подразделения не стали закрепляться на первой линии рубежа – рыть окопы, проводить другие защитные мероприятия. Поэтому легко были сметены огнём турецкой артиллерии и ударных дронов.



Также бездарно были потеряны оставленные без должного укрытия и защиты комплексы ПВО и танки.



СМИ пишут, что российским военным советникам удалось навести в сирийских войсках относительный порядок. Следствием их работы стало в том числе и освобождение Саракиба.



Сегодня в арсенале САА несколько сотен танков (в основном - советской постройки), ствольная и реактивная артиллерия, тяжёлые огнемётные системы. Около 100 тысяч военнослужащих изначально объединены в пять армейских корпусов, две отдельные танковые и механизированную дивизии.



Поддерживают армию два с лишним десятка ударных вертолётов и около 80 самолётов. Перед наступлением на Идлиб эта сила значительно превосходила закрепившиеся в провинции террористические группировки. Так было, пока в дело не вмешались турецкие военные.



Они применили в Идлибе средства радиоэлектронной борьбы, ударные и разведывательные дроны с целеуказаниями для артиллерии дальнего действия. С таким противником сирийская армия столкнулась впервые. Отсюда – её очевидные неудачи. К новым условиям войны надо приспособиться. Возвращением Саракиба сирийская армия показала, что она способна справиться с этой задачей.









За свой дом и кров

Помогут армии Национальные силы обороны. Они появились, когда Башару Асаду не удалась всеобщая мобилизация. Было это в разгар войны с террористами запрещённого в России «Исламского государства». Как писали тогда военные корреспонденты, в пригородах Дамаска шли бои правительственных сил с боевиками-исламистами, а в столичных кофейнях сидели мужчины мобилизационно возраста, совсем не расположенные откликаться на призыв президента защитить Сирию.



Тогда Башар Асад инициировал создание добровольческих военизированных формирований по национальному, конфессиональному и территориальному принципу. Здесь он нашёл поддержку, поскольку речь шла в первую очередь о защите домов и поселений ополченцев.



С выходом из войны бедуинских племён, освобождением территорий проживания друзов, армян, палестинцев, христиан, алавитов, национальные силы обороны разрослись до 110 тысяч бойцов и укрепили военное положение сирийского правительства.



Теперь формирования добровольцев используют в качестве резерва на критических направлениях, хотя главное предназначение этих сил – территориальная оборона. В боях за Саракиб, например, местные ополченцы приняли участие в зачистке освобождённых поселений от остатков террористических группировок.



Приведённые примеры показывают, что правительственные силы Сирии сегодня располагают возможностями для уничтожения последних очагов терроризма на своей территории. Только вот вторую по численности армию НАТО – турецкую, вставшую на защиту исламских боевиков, им без помощи не одолеть. СМИ сообщили, что ВКС России помогли сирийцам отбить стратегически важный город Саракиб, оставленный правительственными силами в конце прошлой недели. Операция по освобождению Саракиба провели подразделения «Тигров», шиитов «Хезболлы» и резервных частей Национальной гвардии.«Тиграми» по инерции называют 25-ю дивизию специального назначения – элитное тактическое соединение Сирийских арабских вооружённых сил (САВС, САА), специализирующееся на наступательных операциях. Ранее это формирование называло себя «Силы тигра», в его составе были ещё бригады – «Силы гепарда» и «Гепарды».Громкие наименования подтверждались успешными наступательными операциями, за что «Тигров» даже назвали непобедимыми. В прошлом году их (по сути, милицейских ополченцев) попытались влить в состав Сирийской арабской армии (САА) и присвоили статус специальной дивизии. На самом деле, силы «Тигров» (4000 бойцов) тянут на хорошую бригаду. Завышенный статус дивизии стал признанием военных заслуг ополченцев.Однако «Тигры» отказались от предложения войти в САА. Не захотели терять организационную и финансовую независимость, потому что зарплата в ополчении в два раза выше, чем в армии (финансирует формирование известный в Сирии инвестор Рами Маклуф – двоюродный брат президента Асада). Названные дивизией «Тигры» воюют по-прежнему хорошо. Освобождение Саракиба – лишнее тому подтверждение.Национальная гвардия, принявшая участие в операции по освобождению города, тоже стоит особняком в сирийских вооружённых силах. Это элитные войска, предназначенные для защиты правительства Сирии и поддержания безопасности в центральном Дамаске.Во время войны они разрослись до масштабов полноценной дивизии, дополненной двумя танковыми и механизированной бригадами, полками специального назначения и спецподразделениями. Их применяют на критических участках фронта, коим стало отступление из Саракиба, снова рассёкшее стратегическую трассу Дамаск – Хама – Алеппо. По оценкам экспертов, резервы Национальной гвардии сыграли в освобождении города решающую роль.И всё-таки главной ударной силой Башара Асада остаётся Сирийская арабская армия. Её изрядно потрепала война. Достаточно сказать, что в частях практически не осталось лёгкой бронетехники довоенного штата. Серьёзные потери понёс личный состав. Он формируется по призыву. Поэтому в подразделениях образуется некое сочетание солдат, имеющих боевой опыт, и новобранцев.Не всегда этот союз способствует удаче. Саракиб, например, оставили из-за легкомысленного отношения к боевой задаче. По оценке наблюдателей, подразделения не стали закрепляться на первой линии рубежа – рыть окопы, проводить другие защитные мероприятия. Поэтому легко были сметены огнём турецкой артиллерии и ударных дронов.Также бездарно были потеряны оставленные без должного укрытия и защиты комплексы ПВО и танки.СМИ пишут, что российским военным советникам удалось навести в сирийских войсках относительный порядок. Следствием их работы стало в том числе и освобождение Саракиба.Сегодня в арсенале САА несколько сотен танков (в основном - советской постройки), ствольная и реактивная артиллерия, тяжёлые огнемётные системы. Около 100 тысяч военнослужащих изначально объединены в пять армейских корпусов, две отдельные танковые и механизированную дивизии.Поддерживают армию два с лишним десятка ударных вертолётов и около 80 самолётов. Перед наступлением на Идлиб эта сила значительно превосходила закрепившиеся в провинции террористические группировки. Так было, пока в дело не вмешались турецкие военные.Они применили в Идлибе средства радиоэлектронной борьбы, ударные и разведывательные дроны с целеуказаниями для артиллерии дальнего действия. С таким противником сирийская армия столкнулась впервые. Отсюда – её очевидные неудачи. К новым условиям войны надо приспособиться. Возвращением Саракиба сирийская армия показала, что она способна справиться с этой задачей.Помогут армии Национальные силы обороны. Они появились, когда Башару Асаду не удалась всеобщая мобилизация. Было это в разгар войны с террористами запрещённого в России «Исламского государства». Как писали тогда военные корреспонденты, в пригородах Дамаска шли бои правительственных сил с боевиками-исламистами, а в столичных кофейнях сидели мужчины мобилизационно возраста, совсем не расположенные откликаться на призыв президента защитить Сирию.Тогда Башар Асад инициировал создание добровольческих военизированных формирований по национальному, конфессиональному и территориальному принципу. Здесь он нашёл поддержку, поскольку речь шла в первую очередь о защите домов и поселений ополченцев.С выходом из войны бедуинских племён, освобождением территорий проживания друзов, армян, палестинцев, христиан, алавитов, национальные силы обороны разрослись до 110 тысяч бойцов и укрепили военное положение сирийского правительства.Теперь формирования добровольцев используют в качестве резерва на критических направлениях, хотя главное предназначение этих сил – территориальная оборона. В боях за Саракиб, например, местные ополченцы приняли участие в зачистке освобождённых поселений от остатков террористических группировок.Приведённые примеры показывают, что правительственные силы Сирии сегодня располагают возможностями для уничтожения последних очагов терроризма на своей территории. Только вот вторую по численности армию НАТО – турецкую, вставшую на защиту исламских боевиков, им без помощи не одолеть. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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