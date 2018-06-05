Кто остановит поток патриофантастической бредятины в России? • 352 • Аналитика







Освоение бюджета – это неплохо. Особенно тогда, когда бюджет есть. Дураки в ограниченных количествах тоже полезны, потому как на их фоне умные смотрятся более контрастно. Ну как Путин на фоне некоторых...





Но когда массово начинается освоение абсолютными неучами бюджета под видом патриотической работы, на выходе появляется… Да, на выходе появляются «Танки».



Естественно, давши слово не выбрасывать денег больше на российский кинематограф, следую этому принципу. Слава богу, торренты есть, можно бесплатно там затариваться «шедеврами».



Безумие, которое продолжает главенствовать в умах, дорвавшихся до кормушки, там (на торрентах) прослеживается просто прекрасно. И выражается в матерных комментариях и мизерных оценках.



И – вполне справедливо.



Возьмем Кима Дружинина. Да, того самого, который вместе с Шальопой снял «28 героев-панфиловцев». Он так и представляется теперь, «режиссер панфиловцев», сам сказал в интервью у Гоблина.



Что помешало Дружинину снять ЕЩЕ один нормальный фильм? То ли отсутствие Шальопы, то ли еще чего, сказать сложно.



Факт в том, что клятые комиксы (самые низкопошибные) более реальны и логичны, чем это киноварево. И это я не зря сказал, опять же отсыл на сценариста Назарова, который пытался (по его же словам) снять развлекательный фильм для молодежи, выросшей на комиксах…



На деле же – очередная антисоветчина, явно снятая на денежки Минкульта, но по заказу «той» стороны. Ярлычок-то в начале фильма не «Мосфильму» как бы принадлежит, что наталкивает на определенные мысли.



А работа команды это только подтверждает. Да и ладно бы, черт с ней, с антисоветчиной. Сегодня, если ты не плюнул в «кровавое советское прошлое», — ты вообще не человек культуры. Так что антисоветчина – это нормально. А вот чем объяснить такой уровень идиотизма, не знаю.



Пересказывать ЭТО не буду, по причине полной стойкого рвотного рефлекса, поселившегося после просмотра.



Сказу только, что непонятно чем можно объяснить удивительный красочный гротеск с немецкими диверсантами, раскатывающими на мотоциклах в полной экипировке от границы до Подмосковья? Казаков-беляков-партизан, являющих собой максимум дури, поскольку только в страшном сне (или в голливудском сценарии) можно представить себе в 1940-м году в Советском Союзе банды «не принявших» советскую власть и ошивающихся по лесам бомжей в форме Белой армии и с георгиевскими крестами.



Равно как и организацию пробега Кошкиным. Понятно, что на советском заводе могли выделить только один грузовик. Откуда взяться второму, да и нужен ли он вообще? 700 км для танка – это ж одна заправка, а АЗС в 1940 году на каждом километре были…



Ах да, конечно, если до АЗС не дотянул, то есть же схроны бомжей. Там наличие солярки обязательно просто, у партизан дизель-генераторы на ней работают…



Понятно, что все это фантастика, но должен же быть предел убогости?



Предела нет. В давно пробитое днище вливаются волны негативных отзывов, из этого же днища утекают миллионы в карманы заокеанских кинокомпаний, а наши деятели кинематографа с упорством мышей, грызущих кактус, продолжают снимать шляпы.



Или, простите за резкость, – кинонавоз.



И, собственно, на наше мнение всем дружно плевать. Вылились убытки по фильму в 90 миллионов рублей – ничего! Прикрутим название «Танки для Сталина» и запустим в Китай.



Кстати, мудрый ход. В Китае реальный если не культ, то почитание Сталина. И на такое название возможно, и клюнут.

С-400: сокрушительный удар по гегемонии США

Но кто сказал, что китайцы дураки и тоже раскошелятся на сказочку? Тут, скорее, Америка в помощь киношляпам нашим. Вот где любят посмотреть на ущербность русских! Вот где надо показывать, что директор советского завода абсолютно не в курсе, как правильно организовать пробег. Там и нужна вся эта дикость, в виде бомжей-казаков (признаюсь, так и не понял, кто они, если честно), отсутствия границ, наличия схронов у диверсантов (горючку где-то надо было брать, по лесам гоняясь за танками) и тому подобное.



Да, на Прибалтику надежда еще. Там с удовольствием посмотрят на русских уродов. За, отмечу, полновесные евро. Ну а США этим опусом порадовать вообще сам бог велел. Который Доллар.



Мы часто сетуем на то, что в мире на нас смотрят как на варваров и откровенно ущербных. И смотрят все пристальнее, «успехи» нашего МИДа тому явное подтверждение.



Собственно, а почему нет? А как еще смотреть на народ, который из кожи вон вылезает в попытках показать себя поущербнее?



Вот тут уже впору воскликнуть: «Путин, приди, порядок наведи!»



И отнюдь ратую не за выручки в кинотеатрах и международные премии на фестивалях. Неудобно же президенту такой страны выглядеть погонщиком стада варваров, не так ли? Действительно, наверное, стоит уповать исключительно на бога и царя-батюшку, ибо, как в голливудских сценариях: или герой-одиночка, или никто. Но мир явно пора спасать. Сложно сказать, от чего больше надо спасать мир российской культуры: то ли от освоения бюджета, то ли от безмозглости работников. Как по мне, так 50 на 50.Освоение бюджета – это неплохо. Особенно тогда, когда бюджет есть. Дураки в ограниченных количествах тоже полезны, потому как на их фоне умные смотрятся более контрастно. Ну как Путин на фоне некоторых...Но когда массово начинается освоение абсолютными неучами бюджета под видом патриотической работы, на выходе появляется… Да, на выходе появляются «Танки».Естественно, давши слово не выбрасывать денег больше на российский кинематограф, следую этому принципу. Слава богу, торренты есть, можно бесплатно там затариваться «шедеврами».Безумие, которое продолжает главенствовать в умах, дорвавшихся до кормушки, там (на торрентах) прослеживается просто прекрасно. И выражается в матерных комментариях и мизерных оценках.И – вполне справедливо.Возьмем Кима Дружинина. Да, того самого, который вместе с Шальопой снял «28 героев-панфиловцев». Он так и представляется теперь, «режиссер панфиловцев», сам сказал в интервью у Гоблина.Что помешало Дружинину снять ЕЩЕ один нормальный фильм? То ли отсутствие Шальопы, то ли еще чего, сказать сложно.Факт в том, что клятые комиксы (самые низкопошибные) более реальны и логичны, чем это киноварево. И это я не зря сказал, опять же отсыл на сценариста Назарова, который пытался (по его же словам) снять развлекательный фильм для молодежи, выросшей на комиксах…На деле же – очередная антисоветчина, явно снятая на денежки Минкульта, но по заказу «той» стороны. Ярлычок-то в начале фильма не «Мосфильму» как бы принадлежит, что наталкивает на определенные мысли.А работа команды это только подтверждает. Да и ладно бы, черт с ней, с антисоветчиной. Сегодня, если ты не плюнул в «кровавое советское прошлое», — ты вообще не человек культуры. Так что антисоветчина – это нормально. А вот чем объяснить такой уровень идиотизма, не знаю.Пересказывать ЭТО не буду, по причине полной стойкого рвотного рефлекса, поселившегося после просмотра.Сказу только, что непонятно чем можно объяснить удивительный красочный гротеск с немецкими диверсантами, раскатывающими на мотоциклах в полной экипировке от границы до Подмосковья? Казаков-беляков-партизан, являющих собой максимум дури, поскольку только в страшном сне (или в голливудском сценарии) можно представить себе в 1940-м году в Советском Союзе банды «не принявших» советскую власть и ошивающихся по лесам бомжей в форме Белой армии и с георгиевскими крестами.Равно как и организацию пробега Кошкиным. Понятно, что на советском заводе могли выделить только один грузовик. Откуда взяться второму, да и нужен ли он вообще? 700 км для танка – это ж одна заправка, а АЗС в 1940 году на каждом километре были…Ах да, конечно, если до АЗС не дотянул, то есть же схроны бомжей. Там наличие солярки обязательно просто, у партизан дизель-генераторы на ней работают…Понятно, что все это фантастика, но должен же быть предел убогости?Предела нет. В давно пробитое днище вливаются волны негативных отзывов, из этого же днища утекают миллионы в карманы заокеанских кинокомпаний, а наши деятели кинематографа с упорством мышей, грызущих кактус, продолжают снимать шляпы.Или, простите за резкость, – кинонавоз.И, собственно, на наше мнение всем дружно плевать. Вылились убытки по фильму в 90 миллионов рублей – ничего! Прикрутим название «Танки для Сталина» и запустим в Китай.Кстати, мудрый ход. В Китае реальный если не культ, то почитание Сталина. И на такое название возможно, и клюнут.Но кто сказал, что китайцы дураки и тоже раскошелятся на сказочку? Тут, скорее, Америка в помощь киношляпам нашим. Вот где любят посмотреть на ущербность русских! Вот где надо показывать, что директор советского завода абсолютно не в курсе, как правильно организовать пробег. Там и нужна вся эта дикость, в виде бомжей-казаков (признаюсь, так и не понял, кто они, если честно), отсутствия границ, наличия схронов у диверсантов (горючку где-то надо было брать, по лесам гоняясь за танками) и тому подобное.Да, на Прибалтику надежда еще. Там с удовольствием посмотрят на русских уродов. За, отмечу, полновесные евро. Ну а США этим опусом порадовать вообще сам бог велел. Который Доллар.Мы часто сетуем на то, что в мире на нас смотрят как на варваров и откровенно ущербных. И смотрят все пристальнее, «успехи» нашего МИДа тому явное подтверждение.Собственно, а почему нет? А как еще смотреть на народ, который из кожи вон вылезает в попытках показать себя поущербнее?Вот тут уже впору воскликнуть: «Путин, приди, порядок наведи!»И отнюдь ратую не за выручки в кинотеатрах и международные премии на фестивалях. Неудобно же президенту такой страны выглядеть погонщиком стада варваров, не так ли? Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 352 Источник Похожие новости Пот сохраняет кровь Анкара и Вашингтон вошли в клинч Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне?

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