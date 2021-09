Кто останавливает европейские заводы: на сей раз нам не отвертеться • 254 • Аналитика © AP Photo / Michael Probst В большинстве регионов России чувствуется первое прохладное дыхание осени, в связи с чем в субъектах проводится массовый пробный пуск систем отопления. Россияне проверяют температуру домашних радиаторов и ведут привычный образ жизни, даже не задумываясь о том, что может быть как-то иначе. В это же самое время в Европе, которую изрядная часть наших соотечественников продолжает воспринимать как недостижимую вершину качества жизни, наблюдаются противоположные процессы. Целый ряд крупнейших промышленных предприятий Старого света объявили о полной либо частичной остановке производства. Так, например, мировой химический гигант BASF опубликовал коммюнике, где говорится, что из-за беспрецедентно высоких цен на электроэнергию компания не может обеспечивать полный производственный цикл даже при условии, что 80 процентов своих потребностей BASF покрывает при помощи собственных объектов генерации. Здесь нет ничего удивительного: один только химический комбинат в Людвигсхафене потребляет более шести тераватт-час в год, что равняется трем с половиной миллионам баррелей нефти. Понятно, что при подобных масштабах даже незначительные колебания стоимости энергоносителей кратно увеличивают расходную часть бюджета и ставят под вопрос рентабельность. Крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке меди Aurubis AG, базирующееся в Германии, уведомило держателей акций: операционная маржинальность упала до минимума, что ставит под сомнение выплату дивидендов. Причина аналогична — предельно высокие цены на энергию для промышленных потребителей. Британия хоть и вышла из состава Евросоюза, но глобализация и тотальная зависимость от европейских рынков не позволила местным игрокам избежать потерь. Два крупнейших производителя сельскохозяйственных удобрений — компании Yara International и CF Industries Holdings Inc. — объявили об остановке своих производственных линий на острове. Авария на интерконнекторе, по которому из Франции на острова поступают недостающие киловатт-часы, спровоцировала такой рост стоимости электричества, что владельцам компаний проще и дешевле остановить конвейеры, чем пытаться втиснуть новые непредвиденные расходы в корпоративные бюджеты. По другую сторону Ла-Манша дела обстоят ничуть не радужнее. Во Франции компании Tereos и Roquette Freres, занимающиеся производством сахара и крахмала, предупредили, что комплекс сложившихся условий, включая стоимость электроэнергии и сворачивание производства упаковки в Британии, может привести к непредвиденным последствиям, включая полное прекращение отгрузки товара потребителям. CropEnergies, крупнейший европейский производитель этанола, пока еще держится на плаву, но сообщает, что доходность компании находится в нижней точке и в этой связи затруднительно гарантировать надежную работу предприятия. Здесь нужно понимать, что норвежская Yara International — это один из транснациональных рыночных титанов. Компания является фактически планетарным монополистом, удерживая за собой две трети мирового профильного рынка. Заявленная остановка линий, снижение производства аммиака и углекислого газа сразу на 40 процентов уже вызвали легкую панику на местном рынке продуктов питания. Дело в том, что и аммиак, и углекислый газ, получаемые как вторичный продукт при производстве удобрений, используются для изготовления упаковки. Нехватка этих составляющих приведет к снижению объемов выпуска тары, например, для мяса и напитков. Комбинаты и рады бы вернуться к работе, но для этого нужен природный газ, а цены на него в Европе сейчас чрезвычайно кусачие. Ничего смертельного не случилось, но это лишь пока, и европейские пищевые компании бьют в упредительный набат. Британская ассоциация переработчиков мяса (British Meat Processors Association) с тревогой сообщает, что перебои с поставками упаковки могут начаться в течение ближайших двух недель, а это по цепочке вызовет срыв поставок мяса на прилавки британских магазинов. Но и это лишь полбеды. Энергетический кризис в Европе во всем разнообразии его последствий уже привел не только к рекордному росту цен на продукты питания, которые пробили десятилетний потолок, но и вынудил свиноводческие предприятия Англии начать массовый забой поголовья. Их коллеги, специализирующиеся на говядине, пока еще держатся, но полны пессимизма. Старая добрая Европа привыкла к спокойной размеренной жизни и потому текущие бури, приносящие потерю рабочих мест и принудительное изменение рациона, вызвали ожидаемое недовольство граждан. Впрочем, политики Старого света привычно умолчали о том, что все происходящее — результат их многолетней внешней и внутренней политики, и выставили вместо себя под пресс народного негодования привычный образ внешнего врага. Совершенно верно: во всех бедах старушки Европы виноват российский газовый монополист "Газпром", который скрупулезно выполняет свои долгосрочные обязательства, но совсем не торопится бронировать дополнительные транзитные мощности. Более того, "Газпром" вместо заполнения европейских подземных газовых хранилищ, в которых перед самым началом отопительного сезона накоплено на 22,8 миллиарда кубометров газа меньше, чем годом ранее, предпочитает закачивать голубое топливо в российские резервуары. Поверить в правдивость этих обвинений довольно просто, если не знать некоторых фактов. Например, что кризис на европейском рынке электроэнергии, а вслед за ним и на промышленном и продуктовом случился не внезапно. Стоимость мегаватт-часа в той же Британии начала расти еще в середине лета, которое выдалось довольно безветренным, что сразу поставило под вопрос возможность обеспечения собственных потребностей при помощи ветрогенерации. Лондон делал хорошую мину при плохой игре, втихаря финансировал собственные угольные электростанции и ждал ветра. А потом наступил сентябрь, львиная доля мирового СПГ ушла на премиальный рынок Азии, а стоимость российского трубопроводного газа улетела куда-то в стратосферу. Вслед за ней устремились и цены на электричество. Кстати, текущая ситуация вовсе не нова. В бурлящем потоке новостей последнего года как-то подзабылось, что в 2018 году в Европе случилась аномально холодная зима. Погода была настолько суровой, что накрывший континент ледяной фронт даже получил название Beast from the east, то есть "зверь с востока". Именно в ту зиму окоченевшая Британия срочно закупила два газовоза с российским СПГ, который, без всякого преувеличения, спас сотни, а может, и тысячи британцев от холодной смерти в собственных квартирах. Казалось бы, нужно сделать выводы и устранить вероятность подобных катастроф в будущем. Но не тут-то было. Мировую политическую повестку формируют популярные тренды и инфлюенсеры, а голоса физиков и энергетиков на их фоне — что комариный писк против ревущего водопада. В текущем году некоторые страны ЕС успели закрыть не одну угольную электростанцию, попутно шли упорные разговоры о необходимости отказа еще и от атомной генерации. А потому Европа продолжает свой зажигательный канкан на граблях. Американский центр прогнозирования климата опубликовал исследование, из которого следует, что наступающая зима может повторить все рекорды 2018-го. Ежегодно возникающее в южной части Тихого океана природное явление под названием Ла-Нинья, изменяющее розу теплых океанских течений, в период с ноября по январь может стать причиной аномальных морозов в Европе. Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе После того как политические и экологические сказки не смогли осветить и обогреть европейские домовладения, на сцену спешно пригласили энергетиков. Оценив масштаб бедствия, британские специалисты предложили приостановить вывод из эксплуатации пяти АЭС, которые по плану должны навсегда погасить свои реакторы к 2024 году. В соседней Франции вспомнили, что в распоряжении Electricite de France находятся сразу пять временно не работающих атомных энергоблоков совокупной мощностью три тысячи мегаватт и это реальный шанс проскочить мимо очередного зверя с ледяными клыками. Как будут дальше развиваться события на европейском энергетическом и всех смежных рынках, покажет время. Нам же остается лишь следить за прогнозом погоды и гадать, сделают ли европейские чиновники правильные выводы хотя бы после второго предупреждения от генерала Мороза. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







254 Источник Похожие новости Ядерной державой управляют "дорогие эскортницы": чем это грозит Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности "Нож в спину": бывшую великую державу обижают и США, и Россия Европа обвиняет Россию в "экспорте холода" Власть над Россией доверена новым силам Забытые игрушки Русской Ракеты: Трусова победила в американском Норвуде Новости партнеров