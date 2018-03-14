Кто оплатит криптовалютные войны

Вслед за Facebook рекламу криптовалют запрещает Google

Как сообщило агентство финансовых новостей Вloomberg, крупнейшая биржа криптовалют Coinbase получила лицензию на операции с электронными деньгами в Великобритании и открыла для своего отделения в Лондоне счёт в банке Barclays Plc. Только за прошлый год калифорнийская Coinbase увеличила объём средств, обмененных её пользователями, до 25 миллиардов долларов.

Полученные от финансовых властей Великобритании (Financial Conduct Authority) права позволяют Coinbase осуществлять операции ещё и в 20 странах Евросоюза. Растущий в два раза быстрее любого другого бизнеса в Европе рынок электронных валют здесь теперь получил самую крупную в мире площадку для игры в биткойны, риплы или эфириумы. Для этих игр будут использованы возможности традиционного финансового бизнеса, в том числе британская система денежных переводов Faster Payments Scheme. И если прежде Coinbase проводила трансакции с электронными деньгами через эстонский банк, отмечает Вloomberg, то теперь к услугам биржи – вся финансовая система Великобритании.

В этом параде сумасшествия не сразу заметны конвульсии биткойновой мистификации столетия. Вслед за Facebook с июня запрещает рекламу криптовалют и их предложение на своих страницах американский гигант – поисковая системы Google. И это только часть более широких мер по ограничению новых рискованных финансовых инструментов.

Новость от Google появилась в ночь на 14 марта, а уже утром крупнейшая криптовалюта Вitcoin потеряла 2 процента своей стоимости, упав на торгах в Гонконге до 9009 долларов. За ней последовали и её конкуренты Ripple и Ethereum. Проведенное компанией Google исследование выявило огромное количество «злонамеренной, обманчивой и противоречивой» рекламы, что заставило Google удалить 3,2 миллиарда реклам из поисковой системы. 79 миллионов реклам соблазняли пользователей Интернета переключиться на вредоносные программы, 12 тысяч вебсайтов были заблокированы за копирование без разрешения информации с других сайтов, при этом доходы компании от рекламы никак не пострадали – в минувшем году Google получил прибыли на 20 процентов больше прошлогоднего – 95,4 миллиарда долларов. Естественно, владельцев Google радует рост барышей, но эта компания не оплатит потери 97 процентов новичков, вступивших в криптовалютные войны в последние два-три года.