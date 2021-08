Кто опаснее всех для организаторов Великой пандемии

Погром медицины

Сегодня мало кто из грамотных людей сомневается в том, что объявленная 11 марта прошлого года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия COVID-19 носит искусственный характер. Что «пандемия» – всего лишь вступление в череду всемирных преобразований «Великой перезагрузки» (выражение Клауса Шваба). Понимающие это иронично называют происходящее «Великой пандемией».

У организаторов «Великой пандемии» много оппонентов и противников. В первую очередь это медики, которые показывают, что вирусная эпидемия COVID-19 вполне укладывается в параметры привычной эпидемии сезонного гриппа. И что количество заболевших и умерших от COVID-19 искусственно раздуто в разы. Соответственно, принимаемые властями меры по борьбе с «Великой пандемией» угрожают свободе людей, их здоровью и даже жизни.

Во вторую очередь это смелые и честные юристы и политики. В качестве примера можно назвать американского юриста Роберта Кеннеди-младшего, который с середины 2000-х годов начал борьбу в США против опасных вакцинаций детей.

Наконец, есть очень небольшая группа людей, разоблачающих планы организаторов «Великой пандемии» и первоначально работавших на Большую Фарму. Они наиболее опасны для плана «Великой пандемии», ибо знают кухню изнутри.

Первый такой «перебежчик» – Герт Ванден Босше (Geert Vanden Bossche), немецкий специалист в области вирусологии и вакцин, доктор наук. Работал в академической науке, сотрудничал с компаниями Большой Фармы по разработке и выпуску вакцин (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals). Участвовал в программе Global Health Discovery Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле (США), посвятив этому три года. Работал с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI), где был старшим менеджером программы по вакцинам против Эболы. После карьеры в GAVI перешел на работу в Немецкий центр инфекционных исследований (German Center for Infection Research) в Кёльне в качестве главы отдела разработки вакцин.

Герт Ванден Босше. Фото: snopes.com

У Босше стали возникать сомнения в курсе GAVI еще в 2015 году. Он тщательно изучил и поставил под сомнение безопасность вакцины против Эболы, которая использовалась в испытаниях кольцевой вакцинации в Гвинее. Его критический научный анализ и отчет о данных, опубликованных ВОЗ в журнале Lancet в 2015 г., были разосланы всем международным органам здравоохранения и регулирующим органам, участвовавшим в программе вакцинации против Эболы, но тогда на эту публикацию не обратили внимания.

И вот сенсация! 6 марта 2021 года Герт Ванден Босше опубликовал открытое письмо о вакцинации от коронавируса. Оно озаглавлено «Всем властям, ученым и экспертам всего мира, всем, кого это касается: всему миру». По мнению ученого, использование препаратов от COVID-19 может стать причиной всеобщего снижения иммунитета у людей. Босше предупреждает о возможных долгосрочных последствиях вакцинирования и предлагает немедленно остановить кампанию массовой вакцинации. Нынешние препараты нельзя назвать вакцинами, они не прошли необходимый цикл испытаний. Это экспериментальные препараты, использование которых предполагает жёсткие регламенты. «Циркулирующие мутации вируса, возникающие при пандемии, могут стать причиной для появления значительно более опасных штаммов вируса… Эти мутации также могут иметь толерантность к компонентам нынешних вакцин», – пишет немецкий вирусолог. Он считает, что появление эффекта потери вирусного иммунитета – одна из главных угроз массовой вакцинации. Более того, наибольшую опасность для окружающих со временем будут представлять те, кто прошел вакцинацию: они станут главными источниками инфекций из-за утраты вирусного иммунитета.

Второй «перебежчик» – англичанин Майкл Йидон (Michael Yeadon), бывший главный научный сотрудник и вице-президент исследовательского подразделения Pfizer в Англии. В компании Pfizer он проработал 16 лет в качестве исследователя аллергий и респираторных заболеваний, а также разработчика соответствующих препаратов. Джон Ла Маттина (John La Mattina), бывший президент Pfizer Global Researchand Development, хорошо знавший Йидона, даёт ему следующую характеристику: «Его группа была очень успешной и создала ряд соединений, которые вошли в раннюю клиническую разработку».

Фото: Майкл Йидон. Фото: brighteon.com

В 2011 году Майкл Йидон стал соучредителем биотехнологической фирмы Ziarco, где был разработан препарат Ziarco, известный как ZPL389; он стал «первым в своем классе пероральным препаратом для лечения экземы средней и тяжелой степени». Работая в Ziarco, Йидон как специалист высочайшего класса был консультантом в двух биотехнологических компаниях Бостона – Apellis Pharmaceuticals и Pulmatrix Inc.

Весной прошлого года он стал излагать в социальных сетях некоторые свои взгляды на «пандемию», которые, мягко говоря, не совпадали с позицией ВОЗ, английского министерства здравоохранения и компании Pfizer. Во-первых, он уверенно утверждал, что вирусная инфекция COVID-19 никак не тянет на «пандемию». Во-вторых, он высказывал предположения, что статистика по COVID-19 (заболеваемость и смертность) в Англии многократно завышена. В-третьих, он показывал абсурдность таких мер борьбы с инфекцией, как дистанцирование, самоизоляция и ношение масок. В-четвертых, он называл абсурдным применение ПЦР-тестов. В-пятых, он предполагал, что инфекция COVID-19 подобно сезонному гриппу скоро угаснет. От последнего своего утверждения он вскоре отказался, заменив его на утверждение о том, что инфекция COVID-19 поддерживается в его стране искусственно.

Примечательно, что еще в первой половине прошлого года Майкл Йидон даже поддерживал идею разработки вакцины против COVID-19. Он считал, что каким-то категориям людей с ослабленным здоровьем она может помочь. Однако летом прошлого года он изменил свою точку зрения. Те, кто сегодня пытаются морально уничтожить Майкла Йидона, обвиняют его в непоследовательности, даже сумасбродстве. Я же думаю, что Майклу Йидону к середине прошлого года стало кое-что известно о проектах разработки таких вакцин, как Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Первый действительно серьезный вызов Йидона прозвучал в конце прошлого года. Он обратился совместно ещё с одним специалистом по вакцинам в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) с петицией о том, чтобы прекратить клинические испытания вакцин от COVID-19. По мнению Йидона, в создаваемых вакцинах заложен изначальный дефект: вакцинированным женщинам грозит бесплодие. Однако фармацевтический регулятор Европейского союза проигнорировал предупреждение Йидона и перед новым годом дал добро на использование в ЕС вакцины Pfizer – BioNTech.

Справедливости ради отмечу, что Майкл Йидон не единственный, кто пытался достучаться до фармацевтического регулятора ЕС. В феврале сего года в адрес ЕМА была направлена петиция Urgent Open Letter from Doctors and Scientiststo the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns (Срочное открытое письмо врачей и ученых в адрес Европейского агентства по лекарственным средствам касательно вопросов безопасности вакцин от COVID-19).

Петиция содержит призыв остановить опасную вакцинацию. Обращение, подписанное более чем сотней авторитетнейших ученых-медиков и врачей (из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии), было проигнорировано бюрократами ЕМА, как и обращение Майкла Йидона.

Взрыв произошел в феврале, когда Майкл Йидон выступил с публичным обращением: «Беременные женщины: остерегайтесь прививок от COVID». Данное обращение в кратком изложении под названием «Глава отдела исследований Pfizer: вакцина против Covid – это женская стерилизация» разлетелось по социальным сетям. Наблюдатели, отслеживающие статистику вакцинаций, заметили, что в марте в ряде стран темпы вакцинаций упали по сравнению с февралем и приписали это обращению Майкла Йидона. Его внесли в списки самых опасных активистов «антивакса» (движения против вакцинации от COVID). Упоминание об обращении Йидона и краткое изложение обращения можно найти в обширной публикации, которая была опубликована 18 марта агентством «Рейтер». Пубикация агентства называется: A REUTERS SPECIAL REPORT. The ex-Pfizer scientist who became an anti-vax hero (Специальный доклад «Рейтер». Бывший ученый Pfizer, который стал героем антивакса).

В апреле Facebook удалил группу из 120 000 участников, обсуждающих побочные эффекты от вакцины против COVID, в том числе всех цитировавших и поддержавших обращение Йидона.

Сегодня Майкл Йидон почти не доступен для широкой аудитории. Его заблокировали крупнейшие ИТ-компании (Facebook, Microsoft, Apple, Google). В такой же «информационной тюрьме» оказались и тысячи других честных и высокопрофессиональных специалистов в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии, разработки вакцин. До нас голос Майкла Йидона доходит преимущественно в пересказе тех, кто имеет возможность с ним общаться напрямую. Сообщают, что Йидон предупреждает о недопустимости вакцинироваться не только женщинам фертильного возраста, но также детям и подросткам.

В Интернете имеются некоторые видеоматериалы с выступлениями Майкла Йидона. Их подделать и исказить достаточно сложно. Почти всё видео на английском языке. Кое-что из того, что я уловил на слух, корреспондирует с тем, что я читаю в пересказе. Например, я услышал в доступных видеоматериалах, что вакцины на основе мРНК (а это вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna) небезопасны, поскольку заставляют организм вакцинированного производить белок-шип вируса, который и вызывает тромбозы. Что для детей шанс умереть от вакцины в 50 раз выше шанса умереть от вируса.

История Герта Вандена Босше и Майкла Йидона – лишь два примера начатого инквизиторами «Великой перезагрузки» под видом «борьбы с пандемией» погрома медицины.