Кто он, Денис Мантуров, министр или олигарх?

В далёком уже 2000-м году журнал «Коммерсантъ Власть» писал: «Своё президентство Владимир Путин начал с провозглашения принципа равноудалённости от олигархов. Один из его главных идеологов Герман Греф недавно пошёл ещё дальше и объявил о скорой смерти всех олигархов: «Они кончатся тогда, когда кончится бюджетная кормушка».

Пошло двадцать лет, но как мы видим, в отличии от прогнозов Грефа, олигархи не только не «вымерли», а даже очень неплохо себя чувствуют. Видимо «бюджетная кормушка», о которой говорил Греф, так и не закончилась…

При этом, своеобразная реализация принципа «равноудалённости», похоже, привела к тому, что эти самые олигархи, появились даже в Правительстве России. История обогащения торгово-промышленного министра Дениса Мантурова наталкивает именно на подобные мысли.

Куда девались миллиарды?

Анатолий Сердюков, ныне являющийся главным авиационным «специалистом» России дал пространное интервью корреспонденту РБК. Говорил много, на наш взгляд, даже слишком много, но основная мысль сказанного – зафиксировать, что долги «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) в полтриллиона (!) рублей были сделаны ранее и никакого отношения к «Ростеху» не имеют. При этом Сердюков, как непосредственный член команды Чемезова-Мантурова, при помощи специально подобранных вопросов Инной Сидорковой, часть финансовых проблем постарался переложить на пандемию – это сейчас очень модно. Но едва ли коварный вирус мог стать причиной долга ОАК в полтриллиона рублей?!

Ещё в 1760 году великий русский учёный Михайло Ломоносов сформулировал закон сохранения вещества: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела отнимается, столько же присовокупится к другому. Так, ежели, где убудет несколько материи, то умножится в другом месте...». Конечно, обычно этот закон относят к химии, но, как показывает практика, он верен и в финансовом мире. На таких же принципах построена любая бухгалтерская отчётность. И, если посмотреть на проблему долгов ОАК с точки зрения открытого Ломоносовым закона, то можно прийти к достаточно простому логическому выводу (к которому, к сожалению, не пришла корреспондент РБК Инна Сидоркова).

Итак, что мы имеем? Если верить Анатолию Сердюкову, мы имеем траты на содержание ОАК в 530 млрд. рублей. Куда ушли эти деньги? Может на постройку самолётов? Но мы хорошо знаем, что даже в России небо полностью во власти «иномарок», которые приобретались явно не на деньги ОАК. Может на поддержание трудовых коллективов отрасли? Но и тут не сходятся цифры – мизерные зарплаты, сокращения специалистов и тому подобное, явно не сопоставимы со столь гигантскими тратами. Даже «дорогостоящее», но малочисленное отраслевое руководство не могло в качестве заработной платы «освоить» столь большие средства. Конечно, они легально обогатились, но не настолько же…

Но тогда куда ушли сотни миллиардов? Закон, сформулированный Ломоносовым неумолим!

Есть такой министр!

Полтриллиона, обозначенные Сердюковым, это не конечная цифра – это только долги. Но ведь было ещё и прямое финансирование, которое направлялось с огромных размерах в авиационную отрасль страны, в рамках государственных программ. С учётом этого финансирования размер потраченных средств «подбирается» уже к полутора триллионам. А что на выходе? Гостиницы, элитное жильё, благополучие отдельных лиц? По закону сохранения должно же быть что-то, если самолётов-то нет?

Как мы хорошо знаем, распределяет бюджетные средства в промышленности Минпромторг. Во главе этого ведомства стоит «долгоиграющий» министр Денис Мантуров. Наше издание неоднократно информировало читателей о его деятельности, пятясь найти в ней пользу для Отечества, так горячо любимого членами нашего Правительства. Но увы… Но, если порыться в «семейных ценностях» министра, то личной пользы там хоть отбавляй.

К примеру, не успели российские СМИ обсудить новость о том, что Денис Валентинович, по итогам 2019 года стал самым богатым членом российского правительства, как взята новая вершина в повышении благосостояния семьи торгово-промышленного министра – как сообщает всё то же издание РБК, «Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве.

В материале «Очень доходное министерство» «Версия» попыталась найти ответ на вопрос, откуда у Мантурова появился столь значимый начальный капитал, который впоследствии стал прирастать огромными ежегодными доходами. Истоков этого капитала в период, когда Денис Валентинович ещё не был связан с государственными структурами, нам обнаружить не удалось. Это наталкивает на мысль, что каким-то чудным образом, часть средств из огромного долга ОАК, как-то могла воплотиться в гостиницы, виноградники…, ну и, собственно, вина по цене порядка 2,6 тыс. рублей за бутылку.

Министерство – хороший механизм для собственного бизнеса?

Министерство – это не только распорядительный механизм, это ещё и большие возможности «минимизации» затрат. Как мы понимаем, наш «отельер», по совместительству, занимая пост министра-управителя российской промышленности, управляет ей так «качественно», что удаётся высвободить достаточно много площадей под гостиничную и прочую застройку. Недавно мы рассказали читателю о визите Дениса Мантурова в Севастополь и о незавидной судьбе «севастопольской вертолётки». Быть может на высвободившийся берег Чёрного моря, через какую-нибудь незатейливую цепочку фирм уже положили глаз члены семьи нынешнего министра. Ему-то вроде бы как бизнесом заниматься не положено – для этого как раз и существует семья. Вот расчистить территорию – это другое дело. По информации севастопольского новостного ресурса ForPost недавний визит Мантурова в Севастополь обеспокоил также и севастопольских корабелов. Ведь их предприятия также расположены на берегу моря (ну а как же без моря, корабли ведь по земле не ездят). Учитывая склонность семьи министра к гостиничному бизнесу, севастопольцам есть о чём беспокоится. Тем более, что, по слухам, будущий градоначальник Михаил Развожаев является ставленником Дениса Мантурова и именно поэтому торгово-промышленный министр и приезжал его поддержать в аккурат перед выборами. Будет ли после этого Развожаев отставить интересы города или исключительно своего «благодетеля» – это большой вопрос.

Так где же разгадка благосостояния министра? По данным «Ведомостей», опрошенные изданием эксперты оценили рыночную стоимость семейного Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в 25-30 млн. долларов (1,8 – 2,2 млрд. рублей). И это не считая других активов министерской семьи. Так может Анатолию Сердюкову, прежде чем пытаться латать дыры ОАК за счёт многострадального российского бюджета попробовать разобраться, куда в реальности уходили огромные деньги из авиационной отрасли страны? Ведь распределяло средства именно мантуровское министерство, может что и «прилипло» к рукам министра-управителя российской промышленности? Вопросов много – ответов пока нет…

Судя по всему, принцип равноудалённости олигархов, сформулированный Владимиром Путиным в начале 2000-х, работает явно ненадлежащим образом.