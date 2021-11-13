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Кто окрестил Якутию одним из «непризнанных мировым сообществом тюркских государственных образований»?

13 ноября 2021, 18:30  •  104 • Война
И о чём говорил Эрдоган с главами государств Тюркского совета в Стамбуле
12 ноября в Стамбуле состоялся очередной восьмой Саммит глав государств образованного в 2009 году Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Помимо хозяина мероприятия, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участие в ней приняли президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Приехал на берега Босфора и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – его страна получила в Тюркском совете (ТС) статус наблюдателя. Месяц назад аналогичный статус возжелали получить и киевские власти.
Источник: Голос Турции
В своём выступлении президент Турции говорил о необходимости совместной борьбы со «всеми формами терроризма» (включая запрещённое в Турции движение Фетхуллаха Гюлена), а также с так называемой «исламофобией и ксенофобией, которые являются чумой нашего времени». Он уверен, что к «соединённым штатам тюркского мира», как называют ТС некоторые турецкие наблюдатели, присоединится и такая его «неотъемлемая часть», как «Турецкая Республика Северного Кипра». Вручив «Высший орден тюркского мира» Ильхаму Алиеву, Эрдоган принял от него председательство в ТС.
«Название Совета сотрудничества тюркоязычных государства будет сменено на «Организацию тюркских государств». С новой структурой, организация будет расти, развиваться и процветать быстрее и с особой настойчивостью»,
– рассказал турецкий президент. Открыв новое здание Генерального секретариата организации, возглавляемой Багдадом Амреевым, главы государств обсудили широкий круг вопросов регионального сотрудничества, не упустив из виду и «зелёные технологии, и умные города в цифровую эпоху». В связи с участившимися стихийными бедствиями Эрдоган предложил создать «Механизм гражданской защиты» для координации совместных усилий. Создаётся и Тюркский инвестиционный фонд развития - эти две организации пополнит и без того немаленький список всевозможных структур и инициатив, действующих под эгидой ТС.
Деятельность иных из них принимает порою весьма неоднозначный характер. Так, некоторое время назад Telegram-канал связанной с ТС Тюркской академии наук представил крупнейший по территории субъект Российской Федерации – Республику Саха (Якутия) в качестве одного из «непризнанных мировым сообществом тюркских государственных образований». И хотя затем скандальную запись убрали, флёр якобы неполитических инициатив не скроет мечтания сторонников «величия тюркского мира»…
Республику Саха и Татарстан некоторые турцкие СМИ полагают отдельными «странами»
Утвердив итоговую Стамбульскую декларацию, главы государств приняли также руководящий документ «Видение тюркского мира – 2040». «Нас должны объединять не только исторические и культурные корни, но и видение дальнейшего развития», – рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его мнению, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них, что «возможно лишь при наличии механизмов оперативного принятия решений».
Можно не сомневаться, работа в этом направлении будет продвигаться со свойственным нынешнему турецкому руководству упорством и последовательностью. Как отмечают наблюдатели, встреча в Стамбуле призвана повысить значимость Турции в глазах «мирового сообщества» и позволить Эрдогану перейти на более высокий уровень влияния в Центральной Азии.
Продвижение интеграционных проектов в рамках идеи объединения тюркских этносов активизировалось по мере увядания идеи «мусульманского единения» при лидирующей роли Ак-Сарая (президентский дворец в Анкаре). Партнёром «Партии справедливости и развития» Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции выступает радикальная Партия националистического движения Девлета Бахчели, поднимающая на щит идеологию пантюркизма и пантуранизма.
По мере продвижения к парламентским и президентским выборам 2023 года националистические и экспансионистские тенденции в турецкой политике будет усиливаться.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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