Кто объединит разделенную Новороссию

ДНР и ЛНР снова в топе мировых новостей - в воскресенье там пройдут выборы глав двух республик. При этом изначальное желание жителей Донецкой и Луганской областей создать единое государство оказалось забыто как в самом Донбассе, так в Москве и Вашингтоне

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Дементьев Иван

Интерес экспертов к выборам глав, а также депутатов Народных советов двух республик, которые состоятся 11 ноября, связан не только с дальнейшим геополитическим раскладом сил вокруг Украины, но и с тем, что на этих территориях впервые в современной политике местное самоуправление пытается построить власть по лекалам западной демократии.

При этом учитываются военно-политическая ситуация, местные особенности, а главное – продолжается разобщение на две независимых территории когда-то единой Новороссии.

На букву «п»

В самих республиках считают, что главная задача - проголосовать за предсказуемого кандидата. При этом почти никто из граждан ЛНР и ДНР не против объединения республик. Изначально отделение проходило под лозунгом единой и независимой Новороссии. Сегодня этот призыв также воспринимается с позитивом. Ведь если нет возможности присоединиться к России, то какой смысл делить территорию.