Кто о чём, а Порошенко о России: Политик требует не допускать Москву к делу о крушении самолёта в Иране

Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал созвать Совбез ООН в связи с крушением украинского самолёта в Иране. Об этом политик написал в Facebook.

Как утверждает Порошенко, Киев якобы не может не доверять разведывательной информации, которую предоставили его западные партнёры. Однако необходимо не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.

Он также предложил создать совместную межгосударственную комиссию. Однако Порошенко не хочет, чтобы в процессе участвовала Россия.

"Речь идёт о защите национальных интересов и имиджа Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину", - заявил он.

На борту самолёта Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.

В СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).