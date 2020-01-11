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Кто о чём, а Порошенко о России: Политик требует не допускать Москву к делу о крушении самолёта в Иране
11 января 2020, 20:54 • 179 • Политика
Пётр Порошенко пытается связать Россию с крушением украинского самолёта в Иране. Политик потребовал не допускать Москву к расследованию катастрофы.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал созвать Совбез ООН в связи с крушением украинского самолёта в Иране. Об этом политик написал в Facebook.
Как утверждает Порошенко, Киев якобы не может не доверять разведывательной информации, которую предоставили его западные партнёры. Однако необходимо не допустить втягивания Украины в геополитические конфликты.
Он также предложил создать совместную межгосударственную комиссию. Однако Порошенко не хочет, чтобы в процессе участвовала Россия.
"Речь идёт о защите национальных интересов и имиджа Украины. И это именно тот случай, где власть и государственная оппозиция должны вместе защищать Украину", - заявил он.
На борту самолёта Boeing 737-800 находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.
В СНБО Украины сообщили, что изучают три версии крушения Boeing 737-800: теракт, технические неполадки и попадание ракеты из ЗРК, причём упоминается российский комплекс "Тор". Как передаёт CBS, авиалайнер якобы сбили иранцы, так как незадолго до инцидента спутник США зафиксировал включение радара и пуск двух ракет из SA-15 Gauntlet (ЗРК "Тор" по классификации НАТО).
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