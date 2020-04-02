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Кто не ушёл в изоляцию: Названы регионы России, которые пока не ввели режим обязательной изоляции
02 апреля 2020, 23:35 • 71 • Политика
Только 6 из 85 регионов России пока не ввели всеобщий режим самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Кто ещё не ушёл в изоляцию, рассказал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Из 85 регионов России лишь 6 не ввели на своей территории обязательный режим самоизоляции. Где ещё не действуют особые карантинные меры, рассказал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
По его информации, обязательный режим изоляции не ввели: Амурская, Белгородская, Орловская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Остальные субъекты Федерации взяли пример с Москвы и Московской области.
Напомним, что президент России Владимир Путин во время сегодняшнего телеобращения к народу страны объявил о том, что руководству регионов выданы особые полномочия, позволяющие вводить всеобщий режим самоизоляции, а также другие карантинные меры. Глава государства отметил, что власти регионов теперь сами могут решать, какие меры принимать в зависимости от ситуации в конкретном субъекте Федерации. Однако по всем важным вопросам эти решения должны согласовываться с федеральной властью.
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