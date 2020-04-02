Кто не ушёл в изоляцию: Названы регионы России, которые пока не ввели режим обязательной изоляции

Из 85 регионов России лишь 6 не ввели на своей территории обязательный режим самоизоляции. Где ещё не действуют особые карантинные меры, рассказал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

По его информации, обязательный режим изоляции не ввели: Амурская, Белгородская, Орловская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Остальные субъекты Федерации взяли пример с Москвы и Московской области.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время сегодняшнего телеобращения к народу страны объявил о том, что руководству регионов выданы особые полномочия, позволяющие вводить всеобщий режим самоизоляции, а также другие карантинные меры. Глава государства отметил, что власти регионов теперь сами могут решать, какие меры принимать в зависимости от ситуации в конкретном субъекте Федерации. Однако по всем важным вопросам эти решения должны согласовываться с федеральной властью.