«Кто не скачет, тот за храм!» Тяжёлая артиллерия информационных войн • 112 • Война Опрос был или опросу быть?

Как и следовало ожидать, история с протестами против строительства храма в Екатеринбурге получила оценку. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта, заявил, что по данному вопросу необходимо провести опрос. По его мнению, жители расположенных рядом кварталов имеют право на собственное мнение, и его необходимо учесть при строительстве храмового комплекса.









Самым простым способом выявления предпочтений горожан он назвал опрос. И, что немаловажно, меньшинство должно в итоге подчиниться большинству. Что, по меньшей мере, справедливо. В общем, может показаться, что все идет к мирному завершению конфликта. И очень хорошо, если так. Но некоторые сомнения в этом есть…



Понятно, что президент и местные власти вынуждены реагировать на протесты. И реакция эта ожидаемо корректная, спокойная, направленная на умиротворение. Строго говоря, она настолько предсказуема, что тут и говорить, в общем-то, не о чем. Единственное, что порадовало, президент все-таки отделил местных жителей, протестующих против строительства храма, от «записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить». То есть о ситуации ему доложили «без купюр», и спецслужбы, надо полагать, её достаточно качественно мониторят.



Но есть моменты, о которых нам следует поговорить отдельно. Например, о том самом опросе, которого все теперь так дружно хотят. Насколько я понял из разного рода недомолвок и гневных спичей, соответствующий опрос все-таки был. И победили на нем, как ни странно, сторонники строительства храма. Но теперь вдруг выяснилось, что «опрос был не такой, как надо» — и сайт не тот, и не на главной странице, и не САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОПРОС В МИРЕ, каковым он сейчас вдруг стал для некоторых, а просто один из нескольких. И как-то так получилось, что сторонники строительства храма во всем этом разобрались лучше и проголосовали активнее. Ну, это понятно – с точки зрения либералов эти сторонники являются, пардон, «баранами, ходящими строем». Вот они и организовались, и проголосовали, пока истинная интеллигенция медитировала на курс биткоина и стригла газоны в сквере.



На всякий случай приведу данные другого опроса, датируемого августом 2018 года. То есть это уже после эпопеи с храмом на воде, которая тоже была остановлена усилиями отнюдь не всего города, а двух тысяч активистов и любителей флешмобов, которым нравится быть «не стадом», но которые почему-то по первому блеянию фейсбучных овцеводов бегут окружать озеро, взявшись за руки. То есть это данные опроса, посвященного именно нынешнему варианту постройки, возле театра драмы.



Социологи представили данные о поддержке храма в двух разрезах: в целом по городу и в зависимости от места проживания респондента. Среди тех, кто живет рядом с будущим храмом, полностью положительно к нему относятся 44,2%, скорее положительно — 11,5%, скорее отрицательно — 9,6%, полностью отрицательно — 11,5%, безразлично — 17,3%. Затруднились с ответом 5,8% опрошенных. В целом по городу полностью положительно относятся 22,3% опрошенных, скорее положительно — 18,8%, скорее отрицательно — 14,5%, полностью отрицательно — 9,2%, безразлично — 25%. 10,2% опрошенных затруднились с ответом.



О том, что сторонников строительства храма может быть просто больше, никто из противников даже речи не ведет. То, что для сторонников строительства храма это гораздо более важный вопрос, чем для любителей променада среди кустиков, и поэтому они не поленились и все-таки нашли эту страницу, этот опрос и проголосовали, настоящему борцу с режимом даже в голову не приходит.



Голосуй, не голосуй, все равно получишь переголосование

Все это напоминает историю с британским Брекситом, когда, несмотря на очевидные итоги голосования, в Лондоне периодически поднимают голову желающие переголосовать. Предлоги для этого разные, но суть всегда одна – мы либералы, мы за мир и любовь, мы пушистые и мы не можем быть неправы. Поэтому давайте голосовать до тех пор, пока результаты нас не устроят.







Я никогда не скрывал и не скрываю сейчас своей позиции: даже если вы не религиозный человек, даже если вас бесит вид красивого русского храма, вы должны четко понимать, что свято место пусто не бывает. И если мы не будем строить православные храмы, то через десятилетия на их месте будут построены мечети. И вот уже при их строительстве никакого плюрализма не будет – мусульмане такого баловства не позволяют.



На самом деле то, что сейчас пытаются выдать за зрелость общества, является свидетельством его глубокой, очень запущенной болезни. Атеисты любят поговорить о том, что борьба против церкви направлена против отсталости, мракобесия, невежества и так далее. И если их послушать, то с церковью мы моментально впадаем в средневековье, а без неё нас ждет немедленный взлет наук, ремесел, искусств…



Практика, правда, показывает иное. Без церкви нас ждала легализация абортов, разрушение института семьи, «сексуальная революция» со всеми её чудовищными перегибами, легализация содомии и итоговая депопуляция. Причем по этому пути идут почти все христианские страны, которые слишком близко к сердцу приняли идеи атеизма, примата прав человека над правами общества и права голосовать до тех пор, пока не победят самые горластые.





Это слишком сложная тема, чтобы о ней говорить походя. Поэтому она тут упомянута только для того, чтобы подчеркнуть: мне, человеку сугубо русскому, без каких бы то ни было идеологических примесей, очень грустно смотреть на происходящее сейчас в Екатеринбурге. Сама постановка вопроса, "построить храм или погреть попу на лавочке", кажется мне кощунственной. То беснование, которое разразилось под моей прошлой статьей, просто повергает в шок. Когда некто обвиняет патриарха РПЦ в том, что он наркоман, «пускает по вене и нюхает», и обвиняющему за это ничего не грозит, кроме бана аккаунта, поневоле задумываешься о том, куда мы катимся и что ждет нас впереди.



И то, что повестка у нас сейчас именно такова, наводит меня на очень грустные размышления…



Удивительное совпадение

Ещё хотелось бы отметить, что моя мысль о тесной связи протестующих с ЦРУ и Госдепом (да-да, любимые комментаторы, эта сладкая косточка именно для вас) находит некоторые подтверждения. Какие? А вот вам простой пример…



Хотя я часто бываю на «Ютубе», и у меня там даже есть канал, политика почти не входит в сферу моих интересов. Точнее, то, что на YouTube выдают за политику, без тошноты обычно смотреть невозможно. Поэтому меня интересуют онлайн-игры, музыка, рыбалка и тому подобные вещи. Но сегодня, стоило мне зайти, сервис выдал мне сразу четыре (!) ролика, посвященных ситуации в Екатеринбурге. И все четыре, как вы догадываетесь, довольно четко ориентированы против строительства храма.



То, что у меня в рекомендованных видео оказалось столько ангажированного контента, само по себе можно назвать случайностью. Но вспоминаешь, как развивались события в Египте и некоторых других арабских странах во время «арабской весны», и вздрагиваешь.



Да, уважаемый читатель, YouTube — это уже не шутки, это тяжелая артиллерия информационных войн. И то, что её, кажется, выкатили на прямую наводку, заставляет очень сильно задуматься.



Но в первую очередь задуматься должны те ребята, которые сидят за кремлевскими стенами. От них сейчас зависит столь многое, что даже представить себе страшно. Попустительствовать «скакунам» нельзя, потому что они скачут до победного, «онижедети», и им просто по кайфу. Ломать людей через колено нельзя тоже – они все-таки люди и могут заблуждаться.



Но если будет принято компромиссное решение, предусматривающее новый опрос горожан с одновременной жесткой зачисткой тех самых московских активистов, о которых говорил Путин, я готов согласиться даже с отменой строительства храма. Под «жесткой зачисткой» я имею в виду, не пугайтесь, лишение их медийных рычагов и возможности влиять на ситуацию в Екатеринбурге.



А храмы мы ещё построим. Если устоим, конечно…



Как и следовало ожидать, история с протестами против строительства храма в Екатеринбурге получила оценку. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта, заявил, что по данному вопросу необходимо провести опрос. По его мнению, жители расположенных рядом кварталов имеют право на собственное мнение, и его необходимо учесть при строительстве храмового комплекса.Самым простым способом выявления предпочтений горожан он назвал опрос. И, что немаловажно, меньшинство должно в итоге подчиниться большинству. Что, по меньшей мере, справедливо. В общем, может показаться, что все идет к мирному завершению конфликта. И очень хорошо, если так. Но некоторые сомнения в этом есть…Понятно, что президент и местные власти вынуждены реагировать на протесты. И реакция эта ожидаемо корректная, спокойная, направленная на умиротворение. Строго говоря, она настолько предсказуема, что тут и говорить, в общем-то, не о чем. Единственное, что порадовало, президент все-таки отделил местных жителей, протестующих против строительства храма, от «записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить». То есть о ситуации ему доложили «без купюр», и спецслужбы, надо полагать, её достаточно качественно мониторят.Но есть моменты, о которых нам следует поговорить отдельно. Например, о том самом опросе, которого все теперь так дружно хотят. Насколько я понял из разного рода недомолвок и гневных спичей, соответствующий опрос все-таки был. И победили на нем, как ни странно, сторонники строительства храма. Но теперь вдруг выяснилось, что «опрос был не такой, как надо» — и сайт не тот, и не на главной странице, и не САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОПРОС В МИРЕ, каковым он сейчас вдруг стал для некоторых, а просто один из нескольких. И как-то так получилось, что сторонники строительства храма во всем этом разобрались лучше и проголосовали активнее. Ну, это понятно – с точки зрения либералов эти сторонники являются, пардон, «баранами, ходящими строем». Вот они и организовались, и проголосовали, пока истинная интеллигенция медитировала на курс биткоина и стригла газоны в сквере.На всякий случай приведу данные другого опроса, датируемого августом 2018 года. То есть это уже после эпопеи с храмом на воде, которая тоже была остановлена усилиями отнюдь не всего города, а двух тысяч активистов и любителей флешмобов, которым нравится быть «не стадом», но которые почему-то по первому блеянию фейсбучных овцеводов бегут окружать озеро, взявшись за руки. То есть это данные опроса, посвященного именно нынешнему варианту постройки, возле театра драмы.О том, что сторонников строительства храма может быть просто больше, никто из противников даже речи не ведет. То, что для сторонников строительства храма это гораздо более важный вопрос, чем для любителей променада среди кустиков, и поэтому они не поленились и все-таки нашли эту страницу, этот опрос и проголосовали, настоящему борцу с режимом даже в голову не приходит.Все это напоминает историю с британским Брекситом, когда, несмотря на очевидные итоги голосования, в Лондоне периодически поднимают голову желающие переголосовать. Предлоги для этого разные, но суть всегда одна – мы либералы, мы за мир и любовь, мы пушистые и мы не можем быть неправы. Поэтому давайте голосовать до тех пор, пока результаты нас не устроят.Я никогда не скрывал и не скрываю сейчас своей позиции: даже если вы не религиозный человек, даже если вас бесит вид красивого русского храма, вы должны четко понимать, что свято место пусто не бывает. И если мы не будем строить православные храмы, то через десятилетия на их месте будут построены мечети. И вот уже при их строительстве никакого плюрализма не будет – мусульмане такого баловства не позволяют.На самом деле то, что сейчас пытаются выдать за зрелость общества, является свидетельством его глубокой, очень запущенной болезни. Атеисты любят поговорить о том, что борьба против церкви направлена против отсталости, мракобесия, невежества и так далее. И если их послушать, то с церковью мы моментально впадаем в средневековье, а без неё нас ждет немедленный взлет наук, ремесел, искусств…Практика, правда, показывает иное. Без церкви нас ждала легализация абортов, разрушение института семьи, «сексуальная революция» со всеми её чудовищными перегибами, легализация содомии и итоговая депопуляция. Причем по этому пути идут почти все христианские страны, которые слишком близко к сердцу приняли идеи атеизма, примата прав человека над правами общества и права голосовать до тех пор, пока не победят самые горластые.Это слишком сложная тема, чтобы о ней говорить походя. Поэтому она тут упомянута только для того, чтобы подчеркнуть: мне, человеку сугубо русскому, без каких бы то ни было идеологических примесей, очень грустно смотреть на происходящее сейчас в Екатеринбурге. Сама постановка вопроса, "построить храм или погреть попу на лавочке", кажется мне кощунственной. То беснование, которое разразилось под моей прошлой статьей, просто повергает в шок. Когда некто обвиняет патриарха РПЦ в том, что он наркоман, «пускает по вене и нюхает», и обвиняющему за это ничего не грозит, кроме бана аккаунта, поневоле задумываешься о том, куда мы катимся и что ждет нас впереди.И то, что повестка у нас сейчас именно такова, наводит меня на очень грустные размышления…Ещё хотелось бы отметить, что моя мысль о тесной связи протестующих с ЦРУ и Госдепом (да-да, любимые комментаторы, эта сладкая косточка именно для вас) находит некоторые подтверждения. Какие? А вот вам простой пример…Хотя я часто бываю на «Ютубе», и у меня там даже есть канал, политика почти не входит в сферу моих интересов. Точнее, то, что на YouTube выдают за политику, без тошноты обычно смотреть невозможно. Поэтому меня интересуют онлайн-игры, музыка, рыбалка и тому подобные вещи. Но сегодня, стоило мне зайти, сервис выдал мне сразу четыре (!) ролика, посвященных ситуации в Екатеринбурге. И все четыре, как вы догадываетесь, довольно четко ориентированы против строительства храма.То, что у меня в рекомендованных видео оказалось столько ангажированного контента, само по себе можно назвать случайностью. Но вспоминаешь, как развивались события в Египте и некоторых других арабских странах во время «арабской весны», и вздрагиваешь.Да, уважаемый читатель, YouTube — это уже не шутки, это тяжелая артиллерия информационных войн. И то, что её, кажется, выкатили на прямую наводку, заставляет очень сильно задуматься.Но в первую очередь задуматься должны те ребята, которые сидят за кремлевскими стенами. От них сейчас зависит столь многое, что даже представить себе страшно. Попустительствовать «скакунам» нельзя, потому что они скачут до победного, «онижедети», и им просто по кайфу. Ломать людей через колено нельзя тоже – они все-таки люди и могут заблуждаться.Но если будет принято компромиссное решение, предусматривающее новый опрос горожан с одновременной жесткой зачисткой тех самых московских активистов, о которых говорил Путин, я готов согласиться даже с отменой строительства храма. Под «жесткой зачисткой» я имею в виду, не пугайтесь, лишение их медийных рычагов и возможности влиять на ситуацию в Екатеринбурге.А храмы мы ещё построим. Если устоим, конечно… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





112 Источник Похожие новости «Два удара»: США уверены в победе над Ираном Война с Ираном? Пентагон отправит армию на Ближний Восток Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим» «Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне «На грани катастрофы»: США размещают ядерное оружие в Европе «Это граждане Украины»: в Донецке раскрыли убийство Захарченко Новости партнеров