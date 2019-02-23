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"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
23 февраля 2019, 18:09 • 105 • В России
В эту субботу, 23 февраля, вся Россия отмечает значимый и всеми любимый праздник - День защитника отечества. Министерство обороны РФ, конечно же, не могло оставить граждан без поздравлений и выступило целую серию эксклюзивных онлайн-открыток.
"Поздравьте своих родных и близких, друзей и подписчиков, подобрав подходящие слова и поделившись публикациями с теми, кому вы хотите сделать приятное в этот день", - говорится в комментарии ведомства к посту с открытками во "Вконтакте".
Публикация вызвала настоящий резонанс в социальных сетях. Подписи к красочным поздравительным онлайн-карточкам оказались настолько оригинальными, что пришлись по вкусу абсолютному большинству наших соотечественников.
К тому же министерство добавило в это событие немного интерактива и разместило на каждой из своих страниц в соцсетях лишь часть открыток. Поэтому, чтобы посмотреть их все, нужно еще немного поискать.
Сайт kp.ru решил провести небольшое исследование к Дню защитника отечества и взглянуть на историю нашей армии со времен Николая II и до действующего президента РФ Владимира Путина через призму статистики.
"Мы везде, где есть небо" Фото: сайт Минобороны России
"Моментальная доставка, убойные скидки" Фото: сайт Минобороны России
"Десант не минздрав - предупреждать не будет! Фото: сайт Минобороны России
"ВМФ - бесплатные морские круизы" Фото: сайт Минобороны России
"Ракетные войска - любая цель близка" Фото: сайт Минобороны России
"Ставьте большие цели - не промахнетесь!" Фото: сайт Минобороны России
"Нам силу дает земля родная" Фото: сайт Минобороны России
"Божьи одуванчики" Фото: сайт Минобороны России
"Будущему министру" Фото: сайт Минобороны России
"Только смелым покоряется броня" Фото: сайт Минобороны России
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