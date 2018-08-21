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Кто не пустил Поклонскую на заседание Госдумы по пенсионной реформе?

21 августа 2018, 23:39  •  96 • Политика
Слушания в Государственной думе должны были дать ответы, какой у нас будет пенсионная реформа, но в результате породили еще больше вопросов. Помимо самой реформы, всех взволновала судьба Натальи Поклонской.
Автор:
Афанасьев Андрей
В центре внимания сегодня однозначно была пенсионная реформа. Это тот случай, когда экономика и социальная составляющая прямым образом влияют на политику. Вот вам триумф либеральной мысли: в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные данному вопросу. Идейные вдохновители пытались убедить парламентариев в целесообразности предложенного либералами сценария. Были все – от горячо любимого нашим народом Алексея Кудрина до мужа Эльвиры Набиуллиной и по совместительству ректора самого либерально-западнического вуза – Высшей школы экономики – Ярослава Кузьминова.
Несмотря на то, что мы сегодня не видим весь комплекс необходимых мер, обеспечивающих рост продолжительности жизни, откладывать дальше реализацию мер по повышению пенсионного возраста нельзя. Если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 миллиона человек к 2024 году, а к 30-му году почти треть населения страны будут составлять люди старших возрастов,

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