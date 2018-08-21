|
Кто не пустил Поклонскую на заседание Госдумы по пенсионной реформе?
21 августа 2018, 23:39 • 96 • Политика
Слушания в Государственной думе должны были дать ответы, какой у нас будет пенсионная реформа, но в результате породили еще больше вопросов. Помимо самой реформы, всех взволновала судьба Натальи Поклонской.
Автор:
Афанасьев Андрей
В центре внимания сегодня однозначно была пенсионная реформа. Это тот случай, когда экономика и социальная составляющая прямым образом влияют на политику. Вот вам триумф либеральной мысли: в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные данному вопросу. Идейные вдохновители пытались убедить парламентариев в целесообразности предложенного либералами сценария. Были все – от горячо любимого нашим народом Алексея Кудрина до мужа Эльвиры Набиуллиной и по совместительству ректора самого либерально-западнического вуза – Высшей школы экономики – Ярослава Кузьминова.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 августа 2018, 14:12
|
16 августа 2018, 13:39
|
15 августа 2018, 11:09
|
18 августа 2018, 04:39
|
20 августа 2018, 03:39
|
20 августа 2018, 11:54
|
16 августа 2018, 18:24