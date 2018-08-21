Кто не пустил Поклонскую на заседание Госдумы по пенсионной реформе?

Слушания в Государственной думе должны были дать ответы, какой у нас будет пенсионная реформа, но в результате породили еще больше вопросов. Помимо самой реформы, всех взволновала судьба Натальи Поклонской.

Автор:

Афанасьев Андрей

В центре внимания сегодня однозначно была пенсионная реформа. Это тот случай, когда экономика и социальная составляющая прямым образом влияют на политику. Вот вам триумф либеральной мысли: в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные данному вопросу. Идейные вдохновители пытались убедить парламентариев в целесообразности предложенного либералами сценария. Были все – от горячо любимого нашим народом Алексея Кудрина до мужа Эльвиры Набиуллиной и по совместительству ректора самого либерально-западнического вуза – Высшей школы экономики – Ярослава Кузьминова.