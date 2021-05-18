|
Кто не признаёт Крым: Политической элите в России грозит большая чистка?
18 мая 2021, 21:15 • 139 • Политика
Сергей Марков полагает, что элите в России грозит большая чистка. Проблема в том, что даже среди политиков, близких к Кремлю, немало тех, кто хотел бы объединиться с Западом и чуть ли не Крым отдать. И с этим следует бороться.
Политолог Сергей Марков в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" отметил, что подобное сопротивление норме о недвижимости за рубежом выдаёт лоббистов, которым в принципе интересна интеграция России в западный союз. Тут вопрос политический. Ещё недавно мы дружили с Западом, а теперь придерживаемся жёсткой политики суверенитета и невмешательства в дела России. "А вдруг ситуация изменится?" - мечтают такие лоббисты.
Сергей Марков полагает, что команда Владимира Путина должна обратить внимание на таких лоббистов:
В завершение Марков ещё раз добавил, что чистка элит необходима:
Подпишитесь на нас
Загрузка...
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2021, 13:05
|
16 мая 2021, 23:25
|
18 мая 2021, 00:10
|
17 мая 2021, 13:10
|
14 мая 2021, 12:45
|
15 мая 2021, 20:50
|
12 мая 2021, 11:15