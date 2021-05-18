Кто не признаёт Крым: Политической элите в России грозит большая чистка?

Сергей Марков полагает, что элите в России грозит большая чистка. Проблема в том, что даже среди политиков, близких к Кремлю, немало тех, кто хотел бы объединиться с Западом и чуть ли не Крым отдать. И с этим следует бороться.

Политолог Сергей Марков в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" отметил, что подобное сопротивление норме о недвижимости за рубежом выдаёт лоббистов, которым в принципе интересна интеграция России в западный союз. Тут вопрос политический. Ещё недавно мы дружили с Западом, а теперь придерживаемся жёсткой политики суверенитета и невмешательства в дела России. "А вдруг ситуация изменится?" - мечтают такие лоббисты.

"А вдруг мы опять решим интегрироваться с Западом? И прямо сейчас бежать и недвижимость с серьёзными скидками продавать?" - словом, они оттягивают время. Поэтому большая часть людей, обладающих такой недвижимостью, хотят, чтобы ситуация поменялась. Чтобы во главе России было бы руководство, желающее дружить с Западом, - сказал Марков, продолжив: - А Запад говорит, что дружить можно, только если русские покорятся, если снимут президента Владимира Путина. "Если вы проведёте расследование в отношении тех, кто принимал решение о воссоединении Крыма с Россией, а потом отдадите виновных нам…" Я думаю, часть людей такому варианту даже сочувствует.

Сергей Марков полагает, что команда Владимира Путина должна обратить внимание на таких лоббистов:

Более того, я могу сказать, что людей, считающих Крым Россией, в центре Москвы меньше, чем хотелось бы. И чем дальше от центра, тем таких людей будет больше. И это огромная проблема. Понимая эти издержки, следует проводить большую чистку. Команда Владимира Путина должна знать: те, кто всячески сопротивляется этому (принятию нормы о зарубежной недвижимости. - Ред.), в конечном итоге в критический момент обязательно его предадут. Поэтому я считаю, что в органах власти следует провести аудит на предмет возможного предательства. И наличие двойного гражданства, наличие иностранной собственности являются серьёзным сигналом при таком аудите.

В завершение Марков ещё раз добавил, что чистка элит необходима: