Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная / Политика

Кто не признаёт Крым: Политической элите в России грозит большая чистка?

18 мая 2021, 21:15  •  139 • Политика
Сергей Марков полагает, что элите в России грозит большая чистка. Проблема в том, что даже среди политиков, близких к Кремлю, немало тех, кто хотел бы объединиться с Западом и чуть ли не Крым отдать. И с этим следует бороться.
Политолог Сергей Марков в эфире программы "Царьград. Главное" на "Первом русском" отметил, что подобное сопротивление норме о недвижимости за рубежом выдаёт лоббистов, которым в принципе интересна интеграция России в западный союз. Тут вопрос политический. Ещё недавно мы дружили с Западом, а теперь придерживаемся жёсткой политики суверенитета и невмешательства в дела России. "А вдруг ситуация изменится?" - мечтают такие лоббисты.
"А вдруг мы опять решим интегрироваться с Западом? И прямо сейчас бежать и недвижимость с серьёзными скидками продавать?" - словом, они оттягивают время. Поэтому большая часть людей, обладающих такой недвижимостью, хотят, чтобы ситуация поменялась. Чтобы во главе России было бы руководство, желающее дружить с Западом, - сказал Марков, продолжив: - А Запад говорит, что дружить можно, только если русские покорятся, если снимут президента Владимира Путина. "Если вы проведёте расследование в отношении тех, кто принимал решение о воссоединении Крыма с Россией, а потом отдадите виновных нам…" Я думаю, часть людей такому варианту даже сочувствует.
Сергей Марков полагает, что команда Владимира Путина должна обратить внимание на таких лоббистов:
Более того, я могу сказать, что людей, считающих Крым Россией, в центре Москвы меньше, чем хотелось бы. И чем дальше от центра, тем таких людей будет больше. И это огромная проблема. Понимая эти издержки, следует проводить большую чистку. Команда Владимира Путина должна знать: те, кто всячески сопротивляется этому (принятию нормы о зарубежной недвижимости. - Ред.), в конечном итоге в критический момент обязательно его предадут. Поэтому я считаю, что в органах власти следует провести аудит на предмет возможного предательства. И наличие двойного гражданства, наличие иностранной собственности являются серьёзным сигналом при таком аудите.
В завершение Марков ещё раз добавил, что чистка элит необходима:
Мне кажется, такую чистку нужно делать. И одним из решений должна быть даже не сдача собственности, а её анализ - собственность надо засветить, чтобы понять, чем на самом деле обладают чиновники. Чтобы понять, есть ли у них какие-то интересы за рубежом. И кстати, чтобы засветить, нужно в какой-то момент смягчить законодательство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
18 мая 2021, 03:50
Глава Крыма раскрыл руководителей "диванной армии" Украины
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
18 мая 2021, 07:30
Война объявлена: Делягин нашёл в словах Мишустина тайный знак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.