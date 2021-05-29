Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное

28 мая Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным уже третий раз за последние полгода. Но это первая встреча после изоляции воздушного пространства вокруг Белоруссии и фактически объявления Западом дипломатической и холодной войны против белорусской власти.

А ну-ка, покажи свой чемоданчик

То, что это война, уже не вызывает сомнений, то, что эта война не закончится просто так, тоже очевидно. А вот каков будет финал этой войны, зависит от двух людей, встретившихся в пятницу в резиденции русского президента в Сочи.

Уже традиционно встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась с задержкой, но это не имело принципиального значения, поскольку, как стало ясно из публичной части встречи, которую президенты устроили для прессы, Александр Лукашенко прилетел не на один день. Да и проблемы двум лидерам предстоит решить непростые. Помимо текущих вопросов по интеграции и сотрудничества в рамках Союзного государства, важнейшим аспектом встречи безусловно станет международная атака на Александра Лукашенко после задержания террориста из батальона "Азов" Романа Протасевича.

По этой проблеме Лукашенко привёз "целый чемодан", для того чтобы Владимир Путин познакомился с некими документами по инциденту с самолётом над Белоруссией: "Всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую, пользуясь доверительными отношениями, я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит", – сказал Лукашенко, потянувшись к чёрному чемоданчику.

Владимир Путин как бывалый разведчик публично дистанцировался от проблем последних дней, справедливо рассудив, что такие вещи надо обсуждать кулуарно: "Нам и без этих событий есть о чём поговорить". После этой фразы президент России начал рассуждать о росте взаимной торговли, которая, к слову, за первое полугодие выросла более чем на 18 процентов, о звонке премьер-министра Мишустина, который находился Минске и доложился президенту об успешном течении переговоров с белорусским коллегой.

Александр Григорьевич чувствовал себя несколько неуютно, было очевидно, что ему не терпится поскорей закончить протокольную часть и начать переговоры с Путиным за закрытыми дверями. Наверняка в голове у белорусского лидера сидела мысль – ещё о погоде не хватало поговорить! И – бинго! Лидер России предложил искупаться, поскольку "погода в Сочи хорошая, море тёплое, можем искупаться". А вот завершил вступительное слово президент России с тёплой, человеческой интонацией: "Я вас очень рад видеть!"

Восточная мудрость

Вообще такое неторопливое, почти восточное начало встречи с Александром Лукашенко пошло только на пользу. Если в начале речи Путина он ёрзал, нетерпеливо перекладывал документы на столе, то после приглашения русского президента поплавать в тёплом море Лукашенко расслабился, и было заметно, что стресс последних дней несколько отпустил его. Белорусский лидер почувствовал, что он среди друзей. Он глубоко и с облегчением вздохнул и ответил, как казалось, тоже искренне: "Спасибо, Владимир Владимирович, за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться", – ответил Лукашенко.

Он также начал рассуждать о рабочих вопросах Союзного государства, никак не связанных с посадками самолёта и Протасевича. Но хватило его ненадолго, чувствовалось, что Лукашенко устал один противостоять европейскому хамству. Спустя минуту перешёл на актуальную тему, посетовал на санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа", которая эвакуировала этих самых европейцев во время прошлогоднего кризиса с коронавирусом, а теперь попала под запрет полётов над Европой.

Услышав от Владимира Путина слова поддержки и на эту тему, который вспомнил, как задержали самолёт президента Боливии, Лукашенко расслабился окончательно.

После протокольной части президенты удалились в совещательный зал "Бочарова ручья", где за разговором поужинали, как сообщала пресс-служба, выпили чаю и в общей сложности провели вместе 5 часов 15 минут. Разговор закончился в районе 23:00, и, конечно, никаких заявлений для прессы в это время не последовало. Скорей всего, их не будет и в ближайшие дни, либо будут какие-то дежурные заявления.

То, что обсуждалось за закрытыми дверями, должно быть сюрпризом для наших общих врагов. Не нужно больше называть их "западными партнёрами". Это враги, с которыми и разговаривать нужно соответствующе. Иван Грозный, называя королеву Англии дамой с пониженной социальной ответственностью, был одним из лучших правителей Руси. С тех пор мало что изменилось. Разве что социальная ответственность западных лидеров стала ещё ниже.

А гражданам своих государств лидеры России и Белоруссии продемонстрировали самое главное. Что в трудную минуту они вместе. И это уже самый главный итог встречи.