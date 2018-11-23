Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу: Планы США вернули к жизни действенные мемы

Если Соединенные Штаты не хотят прислушиваться к главе МИД России Сергею Лаврову, то вскоре им придется иметь дело с министром обороны Сергеем Шойгу. Так российские дипломаты отреагировали на планы Вашингтона по выходу из ДРСМД, вспомним про известные и крайне действенные мемы.

Российская сторона рассчитывает на то, что Вашингтон не будет предпринимать необдуманных действий в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков.

По словам дипломата, у Москвы готовы решения на любой из вариантов развития событий. Если же Штаты не захотят прислушаться к главе МИД РФ Сергею Лаврову, то более детальное разъяснение может дать уже министр обороны Сергей Шойгу.

«Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», - иронично отметил Ермаков*.

Напомним, фраза «Кто не хочет говорить с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу» является известным в России мемом, который набрал популярность несколько лет назад. Более того, в продаже есть футболки, на лицевой стороне которых размещена фотография главы МИД и первая часть фразы, а на задней стороне - изображение главы Минобороны и завершение «афоризма».

Они выпускаются под брендом «Военторг». Так, в марте 2017 года российские дипломаты подарили своему руководителю именно такую футболку на день рождения.

Ранее президент США Трамп объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении условий документа. Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, Вашингтон считает неприемлемой ситуацию, когда одна из сторон нарушает договоренности, а вторая вынуждена с этим мириться.

Американская сторона рассчитывает на то, что Москва продемонстрирует свое стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», - поведал Мэттис.

Непосредственно российские власти выразили свою заинтересованность не только в сохранении Договора о ликвидации РСМД, но и в продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент России Владимир Путин четко дал понять, что Москва отказывается наносить превентивный удар, но готова реагировать на недружественные шаги оппонента.

Как заявил в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров, российскую сторону беспокоит активизация НАТО в Европе. Она категорически не приемлет планы по размещению на территории Польши американской военной дивизии.

Ситуация осложняется тем, что контакты между сторонами сейчас практически заморожены. Но российские власти будут следить за учениями альянса в Европе, ибо Вашингтон активно продвигает идею создания так называемого «военного Шенгена».

«Обустройство европейской инфраструктуры таким образом, чтобы тяжелые вооружения могли быстрее добираться до нашей границы. По большому счету это то, что обозначает «военный Шенген», - поведал дипломат.

Отметим, что представители комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Минобороны России, Генштаба ВС и Совбеза разработали пакет рекомендаций, который позволит определить новые условия применения ядерного оружия, а также послать четкий сигнал Западу и избежать двусмысленности на международной арене. Впрочем, дальнейшее развитие событий будет зависеть от итогов встречи президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

* РИА Новости